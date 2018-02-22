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«Мое сердце принадлежит Василию»

Вышел четвертый выпуск пятого «Голос. Дети»

Пресс-служба Первого канала
Валерий Меладзе сослался на конкуренцию, Пелагею привлекли танцы, а Басте отдали сердце — Первый канал показ четвертый выпуск «слепых прослушиваний» пятого сезона шоу «Голос. Дети».

Наставники шоу «Голос. Дети», кажется, сами не всегда могут объяснить, почему они не поворачиваются к тому или иному претенденту на место в их команде. Так бывает — вроде и исполнитель выходит на сцену, выступает хорошо, и с хорошим номером, и даже в той манере, которая обязательно должна понравиться одному из судей, но не хватает какой-то малости — и он остается за бортом конкурса. Так случилось, например, в четвертом выпуске пятого сезона шоу — 11-летний Эрик Аракелян спел «Я встретил девушку», умудрившись включить в нее даже речитатив, на который должен был отреагировать, например, Баста. Но в итоге к нему никто не повернулся, а наставники так и не пришли к единому мнению, почему никто из них не нажал на заветную красную кнопку.

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«Конкуренция», — развел руками Валерий Меладзе, и его коллеги с ним согласились.

В принципе, это тоже вариант объяснения — на «слепые прослушивания» отбирают более сотни исполнителей, а мест в трех командах всего сорок пять. И незатейливая математика, с которой сложно поспорить, утверждает, что отбор не пройдут две трети претендентов; на дальнейших этапах, разумеется, снова будет отсев (причем в случае с «Голос. Дети» он быстрее и жестче, чем во взрослой версии шоу), а победитель вообще только один. Но как бы то ни было, на стадии «слепых» участники конкурса радуются уже тому, что попали в какую-то команду.

В этом выпуске, который — в связи с праздником 23 февраля — был показан в четверг, а не в привычную пятницу, Басте наконец удалось то, что не удавалось в предыдущих трех передачах. К 14-летней Назгуль Отузова из Башкортостана, пришедшей на детский «Голос» с «Адажио» Лары Фабиан, одновременно повернулись все три наставника, а когда дело дошло до обратного выбора, юная певица предпочла отправиться в команду знаменитого рэпера.

«Мое сердце принадлежит Василию», — объяснила она, вызвав легкую зависть к коллеге со стороны других судей

Еще в его команду попала 13-летняя Дарья Ситникова из Петербурга, трогательно исполнившая «Olei» Нино Катамадзе. В принципе, Баста идет достаточно стабильно — в каждом выпуске он получает в свою команду по два участника, и сейчас у него восемь воспитанников.

Баста еще дважды поворачивал свое кресло — но делал это из чистого любопытства. Например, когда выступала шестилетняя Николь Алексеева из Вильнюса с «Любочкой»; первой, правда, не удержалась Пелагея, которая нажала кнопку с криком: «Хочу посмотреть как танцует!» У Валерия Меладзе оказались стальные нервы, а Николь в итоге отправилась в команду Пелагеи.

А второй раз рэпер развернулся во время исполнения 13-летним Вадимом Цагарейшвили песни «Strangers in the Night» — но тут первым был Меладзе, который в итоге и получил юное дарование в свою команду. Кстати, на взрослом «Голосе» такие исполнители, как Вадим, как правило, без вариантов отправлялись в команду Градского.

Меладзе в этом выпуске выбрал еще двоих исполнителей:

трогательную 12-летнюю Олесю Машейко из Казани, которая спела «Грею счастье» Елки, и 11-летнюю Тали Купер из Израиль, приехавшую на конкурс с хитом Queen «Who Wants To Live Forever». В последнем случае Меладзе пришлось побороться за певицу с Пелагеей, но снисхождения он не проявил; во время этого номера Баста, не желая, видимо, нажимать кнопку, подглядывал через спинку своего кресла.

И вот к вопросу о том, как понравиться наставнику — 14-летняя Дарья Волосевич из Углича пришла на «слепые» с песней группы «Нервы» «Самый Дорогой Человек» — и эта манера исполнения оказалась явно близка Пелагее. «Она вышла с гитарой, и двор умер», — заметил во время обсуждения Баста.

Сейчас у Пелагеи и Меладзе одинаковое количество членов команд — по одиннадцать человек, и они явно справятся с заполнением свободных мест быстрее своего коллеги. Все же опыт судейства у них побольше и они хорошо представляют, что хотят показать в следующих этапах. Но, будем надеяться, что Баста еще всех удивит.