Пантера без оттенков

Киновселеленная студии Marvel за одиннадцать лет, прошедших с момента выхода самого первого «Железного человека», разрослась до огромной империи — на зависть всем конкурентами, которые тоже не прочь заиметь что-то подобное. Студия DC даже пытается и, в принципе, у нее есть все шансы — с ее-то популярными Бэтменом или Суперменом. Но время безвозвратно упущено — в марвеловской франшизе вышел уже восемнадцатый и, что главное, тоже успешный фильм.

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Кинокомикс «Черная пантера» заработал за уикенд с 16 по 18 февраля в США $192 млн и стал лидером американского бокс-офиса.

Это пятый результат за все время ведения статистики — сразу после двух новейших эпизодов «Звездных войн» (у «Пробуждения силы» пока недосягаемые $249 млн), «Мира Юрского периода» ($208,8 млн в 2015 году) и опять же марвеловских «Мстителей» ($207,4 млн в 2012-м — первый фильм, проскочивший 200-миллионную отметку). Еще одни «Мстители» — «Эра Альтрона» — остались позади ($191,2 млн в 2015-м). В принципе, у «Черной пантеры» есть и несколько рекордов — лучший старт февраля (предыдущий был у «Дэдпула» два года назад — $152,2 млн), а также лучший рейтинг на Rotten Tomatoes для кинокомиксов (97%). Ну и, разумеется, это лучший старт для фильма, снятого режиссером-афроамериканцем.

Сам комикс про «Черную пантеру» — супергероя и короля вымышленной африканской страны под названием Ваканда — планировал экранизировать еще в начале 90-х Уэсли Снайпс, но тот проект так и не был закончен. Когда Marvel в 2005-м объявил свои амбициозные планы по построению собственной киновселенной, включающей всех доступных супергероев, «Черная пантера» стала одним из десяти первых проектов студии. Но в итоге этот фильм вошел только в третью фазу, начатую в мае 2016-го фильмом «Первый мститель: Противостояние» — в нем, кстати, впервые и появился этот персонаж (его сыграл Чедвик Боузман); Черная пантера должна появиться и в третьих «Мстителях» («Война бесконечности» выйдет в прокат в мае).

Что касается прогнозов прокатной судьбы «Черной пантеры», то, кажется, у фильма все будет хорошо — за четырехдневный уикенд (благодаря Президентскому дню) картина должна заработать по самым скромным прикидкам $218 млн. Кроме того, фильм уже заработал во всем мире $361 млн, так что не исключено, что его сборы в итоге превысят миллиард долларов. В России лента выйдет на следующей неделе.

Universal Pictures

У возглавлявшего бокс-офис США на прошлых выходных фильма «Пятьдесят оттенков свободы» не было никаких шансов удержать первое место.

Но мало того — заключительная часть трилогии о непростых и болезненных отношениях миллиардера Кристиана Грея и бывшей студентки Анастейши Стил проиграла этот уикенд еще и мультфильму «Кролик Питер» и заняла только третье место, заработав за три дня $17 млн. Впрочем, за первые десять дней проката эта картина уже собрала во всем мире приличную сумму — $267 млн, которых хватает, чтобы несколько раз окупить 55-миллионный бюджет. Кроме того, не исключено, что в итоге «Пятьдесят оттенков свободы» обгонят по сборам вторую часть франшизы — «На пятьдесят оттенков темнее», — заработавшую в 2017 году $381 млн.

«Кролик Питер» — экранизация книг британской писательницы Беатрис Поттер — пока такими сверхдоходами похвастаться не может: за две недели картина собрала в США $48,2 млн, что не слишком много для 50-миллионного бюджета.

Sony Pictures Entertainment (SPE) Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей» (2017)

Лидер января, фантастический боевик «Джуманджи: Зов джунглей» сумел сохранить четвертую позицию и заработать за эти выходные еще $8 млн.

У этого фильма, от которого не ждали каких-то фантастических результатов, есть все шансы войти в «клуб миллиардеров» — сборы «Зова джунглей» сейчас составляют $904,6 млн, так что до заветного рубежа осталось в принципе, совсем немного.

А замыкает топ-5 американского бокс-офиса основанный на реальных событиях триллер Клинта Иствуда «Поезд на Париж», заработавший за уикенд $7,7 млн. Общие сборы картины о том, как американские военные в отпуске обезвредили террориста в скоростном поезде «Амстердам-Париж» летом 2015 года, сейчас составляют $36,1 млн.