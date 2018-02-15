Довлатов, Цой и мультфильм про собак

Фестивальный сезон в кино, строго говоря, не прекращается никогда — например, в январе в США уже прошел независимый «Сандэнс». Но большие — то есть класса А — фестивали начинают свой годовой отсчет с февральского смотра в Берлине, а сам Берлинале давно и заслуженно входит в тройку самых-самых — наравне с Каннами и Венецией.

В этом году Берлинский кинофестиваль пройдет в 68-й раз.

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Для российских ценителей кино главной новостью нынешнего смотра стало включение в основной конкурс картины Алексея Германа-младшего «Довлатов» — история нескольких дней из начала 1970-х, которые знаменитый русский прозаик XX века провел в Ленинграде. В эти дни — накануне отъезда Довлатова в Эстонию (после этой поездки он напишет сборник рассказов «Компромисс») и эмиграции его друга Иосифа Бродского из СССР — вместилось многое: например, столкновение с криминалом и погружение в литературную жизнь города на Неве.

Главную роль — самого Довлатова — сыграл сербский актер Милан Марич, а в остальных ролях в картине заняты Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова и Антон Шагин.

Всего в основном конкурсе Берлинале-2018 представлены девятнадцать фильмов; еще пять будут показаны вне конкурса.

Лентой открытия кинофестиваля впервые стал анимационный проект — мультфильм американского режиссера Уэса Андерсона «Остров собак».

В картине рассказывается о 12-летнем подростке Атари Кобаяши, который в поисках своей собаки по кличке Спотс отправляется в путешествие по Японии, где из-за эпидемии введен карантин, а все животные оказываются на специальном острове. «Остров собак» — второй анимационный опыт для Андерсона после картины «Бесподобный мистер Фикс».

Андерсон не впервые открывает Берлинале. В 2014-м в Берлине фильмом открытия стала его комедия «Отель «Гранд Будапешт».

Кроме того, среди конкурсантов Берлинского кинофестиваля —

картина Гаса ван Сента «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет» с Хоакином Фениксом и Джоном Хиллом и «Ева» Бенуа Жако с Изабель Юппер в главной роли. Также в основной конкурс попал норвежский фильм «Утёйа, 22 июля», в котором режиссер Эрик Поппе расскажет про события на острове Утёйа в 2011 году, когда террорист Андерс Брейвик расстрелял несколько десятков человек в знак протеста против мультикультурализма и «мусульманского вторжения».

Фоторепортаж: Кадры из фильма "Лето" __is_photorep_included11651179: 1

В списке Берлинале есть еще одна российская картина — «Лето» режиссера, худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. В основе сюжета — малоизвестная история отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Действие происходит летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок.

Именно в ту пору Цой записал свой первый альбом, а Науменко собрал группу «Зоопарк».

«Фильм «Лето» — не байопик, — пояснил продюсер Илья Стюарт. — Кирилл Серебренников рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также событий, которые происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг легендарного рок-клуба. В фильме очень много музыки и невероятной энергии того времени».

Роль Майка сыграл Рома Зверь — эта роль стала первой в игровом кино для лидера «Зверей». В роли жены Майка — звезда «Притяжения» Ирина Старшенбаум. А роль Виктора Цоя доверили корейскому актеру Тео Ю, известному по работам «Один за другим» Ким Ки Дука (МКФ в Венеции, 2014), «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев (МКФ в Каннах, 2006), «В поисках Сеула» Бенсона Ли (фестиваль Санденс, 2015), «Равные» Дрейка Доримуса (МКФ в Венеции, 2015).

Серебренников смонтировал картину, находясь под домашним арестом.

В августе прошлого года режиссеру предъявили обвинения в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Тогда же организаторы Берлинале вместе с Советом Европейской киноакадемии выступили в поддержку Серебренникова и призвали «немедленно освободить режиссера». «Берлинале поддерживает международные протесты против ареста российского режиссера Кирилла Серебренникова, за творчеством которого мы следим уже много лет и ценим его», – заявил директор фестиваля Дитер Косслик.

Председателем жюри основного конкурса Берлинского кинофестиваля в этом году стал немецкий режиссер Том Тыквер («Беги, Лола, беги»), а определять обладателей призов будут также бельгийская актриса Сесиль де Франс, испанский фотограф Чемо Прадо, американский продюсер Адель Романски, композитор Рюити Сакамото из Японии и американский кинокритик Стефани Захарек. Обладатели «Золотых» и «Серебряных» медведей станут известны 24 февраля. Обладатель почетного приза Берлина-2018 уже известен — им стал американский актер Уиллем Дефо.