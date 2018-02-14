«Кинотеатр «Пионер» — законопослушная организация»

О том, что Минкульт отказался от претензий в отношении «Пионера», стало известно за несколько минут до заявленного времени начала заседания, представители кинотеатра узнали об этом решении от представителей суда уже на месте.

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«Мы узнали у помощника судьи, что министерством культуры отозвано это административное дело, соответственно, заседание не состоится и никакого наказания нет. Минкульт это делает безмотивно, поскольку это право и прерогатива административного органа, который возбуждает административное дело», — рассказал журналистам юрист Юлий Тай, представляющий интересы «Пионера».

По его словам, «дело на этом завершается», и «Пионер» не будет привлечен ни к какой административной ответственности за демонстрацию киноленты «Смерть Сталина».

«Нам об этом было сказано — у меня, к сожалению, нет никаких официальных бумаг, никаких официальных подтверждений, но если нам не верить суду, то кому же мы будем верить?», — отметил адвокат.

Он добавил, что представителей «Пионера» «очень радует» такой исход событий.

«Мы надеемся и рассчитываем, что [в Минкульте] приняли это решение в том числе на основании той правовой позиции, которую мы уже донесли до них [на вчерашнем заседании по поводу показа картины «Диван Сталина»], — сказал Тай. — Не только закон, но и правила формальной логики приводят нас к единственно возможной мысли, что нельзя выполнить то, чего ты не знаешь.

Если ты не знаешь об отзыве прокатного удостоверения, ты не можешь снять [фильм] с проката».

Он подчеркнул, что лично Владимир Мединский не имел ничего против картины «Смерть Сталина», о чем сам же и заявлял.

«Сам министр культуры в открытых источниках сообщил, что он сам смотрел этот фильм, у него никаких претензий нет и он не видит никаких оснований для отзыва прокатного удостоверения. Это он сказал 24-го [января], а 23-го, оказывается, было отозвано прокатное удостоверение, и мы никаким образом не могли руководствоваться тем, чего мы не знаем», — отметил юрист.

По его словам, после того как 26 января в «Пионер» с проверкой пришли представители Минкульта и полиции, «демонстрация фильма была прекращена, и больше никаких демонстраций этого фильма не осуществлялось».

«Кинотеатр «Пионер» — законопослушная организация. Если она знает, что чего-то делать нельзя, она этого не делает,

— продолжил Тай. — Но ей пытались вменить то, что она осуществляла прокат, когда достоверно знала об отзыве прокатного удостоверения. Мы доказали, что это не так. Надеюсь, что в том числе этим руководствовалось Министерство культуры».

Также адвокат добавил, что «Пионер» категорически не согласен с решением мирового суда, который оштрафовал компанию на 80 тыс. рублей за показ картины «Диван Сталина» Фанни Ардан.

«Этот фильм демонстрировался в рамках фестиваля, а в отношении фестивалей есть прямое указание закона [о кинематографии], что на него не распространяется необходимость [наличия] прокатных удостоверений», — рассказал юрист «Пионера».

«Мы не должны доказывать пересечение границ, тем более Министерству культуры. Ситуация, когда кассетные ленты [с фильмами] ввозились в чемоданах, это уже прошлые века, — добавил Тай. — Сейчас никакого пересечения границ в том смысле, как это трактует Минкульт, уже вообще не осуществляется. Кроме того,

не дело Минкульта — проверять, с соблюдением или нарушением таможенного законодательства доставлен кинофильм,

потому что если Министерство культуры будет интересоваться вопросами растаможки, а растаможка будет интересоваться вопросами культуры, то наступит тот кризис, о котором говорил профессор Преображенский в знаменитом фильме «Собачье сердце». Когда мы все начинаем вмешиваться в дела друг друга и нарушаем компетенции, это дорога в никуда. Поэтому Богу Богово, а кесарю кесарево».

Также в среду стало известно, что кинотеатр планирует обжаловать наложенный на него штраф.

«Мировой суд не учел аргумент «Пионера» о том, что «Диван Сталина» был показан в рамках международного кинофестиваля, как и аргумент о том, что развитие технологий давно позволяет не ввозить фильмы в РФ на физических носителях. «Пионер» планирует оспаривать решение суда первой инстанции», — сказано в заявлении кинотеатра.

Представители «Пионера» пояснили, что «Диван Сталина» показывался в рамках международного фестиваля «Наконец-то в кино» и стал частью программы Франко-российского года языка и литературы.