Мосул, Лондон и ученица террористов: лучшие фото года

Международный конкурс профессиональных фотографов World Press Photo проводится с 1955 года, и все это время правила его были неизменны. Присланные со всего мира фотографии рассматривались специальным жюри (штаб-квартира WPP находится в Амстердаме), которое определяло победителя в главной категории «фото года» и называло по три лауреата еще в нескольких номинациях, как новостных, так и репортажных.

В этом году World Press Photo решил изменить правила игры.

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Основные изменения пришлись на главную номинацию конкурса — «Фото года». В отличие от практики прошлых лет, в 2018-м был объявлен не один единственный победитель, а шесть финалистов. При этом сам лауреат уже известен организаторам WPP, но его имя будет названо только 12 апреля — накануне проведения фестиваля World Press Photo Festival, который будет предварять открытие выставки всех фотографов, получивших призы. Отметим, что эта выставка некоторое время будет открыта в Амстердаме, а потом начнет путешествие по миру; в Россию она обычно также заезжала — примерно в мае.

Что касается номинантов на «Фото года», то обычно победителем в этой категории становится фото, сделанное в одной из горячих точек, и представление не одного лауреата, а шести номинантов не изменило эту традицию.

Patrick Brown/Panos Pictures/Unicef/World Press Photo/Reuters Фото сделано австралийским фотографом Патриком Брауном на одном из пляжей Бангладеша, недалеко от которого перевернулась лодка с рохинджа, которые пытались бежать из Мьянмы. Всего в лодке было около ста человек, выжило всего семнадцать; Браун сделал фото тел, подготовленных к транспортировке.

Самым резонансным в этой шестерке выглядит фото, сделанное австралийским фотографом Патриком Брауном на одном из пляжей Бангладеша, недалеко от которого перевернулась лодка с рохинджа, которые пытались бежать из Мьянмы.

Всего в лодке было около ста человек, выжило всего семнадцать; Браун сделал фото тел, подготовленных к транспортировке.

Adam Ferguson/The New York Times/World Press Photo/Reuters Портрет 14-летней девочки Айши из Нигерии; она была похищена группировкой Boko Haram, ее подготовили к тому, чтобы стать террористом-смертником, но она сбежала и нашла помощь.

Среди номинантов — портрет 14-летней девочки Айши из Нигерии; она была похищена группировкой Boko Haram, ее подготовили к тому, чтобы стать террористом-смертником, но она сбежала и нашла помощь. Фото девочки — с полузакрытым лицом — сделал американский фотограф Адам Фергюсон.

Две фотографии сделаны в иракском Мосуле.

Ivor Prickett/The New York Times/World Press Photo/Reuters Солдат сил специального назначения иракской армии выносит маленького мальчика из последнего района, который контролируется боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России организация), Мосул, Ирак.

На одной — солдат сил специального назначения иракской армии выносит маленького мальчика из последнего района, который контролируется боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России организация). На второй фотографии — оставшиеся в Мосуле гражданские лица стоят в длинной очереди за гуманитарной помощью. Оба снимка сделал ирландский фотограф Айвор Прикетт

Ivor Prickett/The New York Times/World Press Photo/Reuters Оставшиеся в Мосуле (Ирак) гражданские лица стоят в длинной очереди за гуманитарной помощью.

Еще одна горячая тема в списке номинантов — кризис в Венесуэле. Фотограф Рональдо Шемидт (Венесуэла) снял момент, когда один из протестующих против президента Николаса Мадуро оказался охвачен огнем после столкновений с полицией.

Ronaldo Schemidt/Agence France-Presse/World Press Photo/Reuters Один из протестующих против президента Венесуэлы Николаса Мадуро оказался охвачен огнем после столкновений с полицией.

На шестом фото прохожая успокаивает девушку, раненную во время теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне — тогда террорист Халид Масуд на грузовике въехал в толпу людей; пять человек погибли, еще несколько были ранены. Снимок сделан британским фотографом Тоби Мелвиллом.

Toby Melville/Reuters Прохожая успокаивает девушку, раненную во время теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне — тогда террорист Халид Масуд на грузовике въехал в толпу людей; пять человек погибли, еще несколько были ранены

В остальных номинациях практически ничего не изменилось — так же, как и в предыдущие годы, WPP назвал по три победителя для одиночных снимков и для серии. Но какие места кто из номинантов займет, станет известно только 12 апреля.

В число номинантов попали и фотографы из России.

В категорию People («Люди») вошли работы петербургского фотографы Татьяны Виноградовой, которая окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета, а сейчас проводит выставки своих работ по всей Европе — в Англии, Германии, Испании и других странах.

Татьяна Виноградова В категорию People («Люди») вошли работы петербургского фотографы Татьяны Виноградовой

Виноградова сотрудничает с благотворительным информационным порталом «Такие дела», который также оказался среди номинантов WPP-2018 в категории «Лучший мультимедийный проект».

В основе анимированного спецпроекта «жили|были» — пять реальных историй из жизни бездомных людей.

«О жизни, любви, борьбе и страдании Лили, Ромы, Эсмы, Раисы и Жени рассказали волонтеры движения «Друзья на улице» и те, кто лично знал героев. Проект представили зрителям 27 марта 2017 года. ...С момента релиза проект посмотрели более 180 тысяч человек. В соцсетях пользователи рассказывали, как после просмотра «жили|были» они покупали для бездомных лекарства или еду», — приводится на сайте портала «Такие дела» описание проекта.

Специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников с проектом «Под землей» представлен в категории «Digital Storytelling/Short Form» (Цифровой рассказ / короткая форма).

Валерий Мельников/МИА «Россия сегодня» Одна из работ Валерия Мельникова из проекта «Под землей», который представлен в категории «Digital Storytelling/Short Form»

Мельников создал свой проект в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом — это черно-белый рассказ о жителях разрушенной деревни под Донецком, который показывает женщин, стариков и детей, которые прячутся в подвале местной школы во время обстрела.

В прошлом году Мельников уже становился призером конкурса — его серия «Черные дни Украины» победила в категории «Долгосрочный проект».

На конкурс WPP в этом году подали заявки фотографы из 125 стран. В восьми основных категориях представлены 42 человека, из которых пятнадцать уже выигрывали эту награду в предыдущие годы. Любопытно, что в категории «Фото года» все номинанты — мужчины, хотя в жюри конкурса мужчины и женщины представлены почти в равном количестве (восемь и девять соответственно). Магдалена Геррера, директор по фото журнала «Geo» и председатель жюри WPP, объяснила, что отбор номинантов производится «вслепую» — члены жюри не знают, чьи снимки рассматривают.

«Мы выбирали не потому, что фото сделаны мужчинами или женщинами, а потому, что на них есть сильные и привлекающие внимание образы», — приводит ее слова New York Times.

Основное внимание жюри конкурса уделяет тому, чтобы в номинанты или победители не попали снимки, которые можно назвать «фейковыми». По словам Герреры, в последние годы около 20% снимков отсеивалось во время отбора из-за сильной постобработки; статистика по этому году еще не готова, но председатель жюри заявила, что таких фото стало меньше. «Но их все еще много», — сказала она.