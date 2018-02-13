«Мстители» подождут

Как заявили представители российского «Диснея», дата выхода в российский прокат «долгожданного блокбастера Marvel «Мстители: Война бесконечности» изменилась. «Новая дата выхода фильма на широкие экраны — 11 мая 2018 года», — говорится в сообщении компании.

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При этом прокатчик отмечает, что дата премьеры новой части «Мстителей» на Западе осталась той же. «В прокат в США фильм выйдет 4 мая 2018 года», — сказано в пресс-релизе.

«Мы не комментируем перенос даты выхода фильма в прокат», — цитирует ответ представителей The Walt Disney Company на вопрос о причине переноса фильма RNS.

Как заявил министр культуры Владимир Мединский, он о переносе даты проката фильма «Мстители» осведомлен не был, поэтому затрудняется ответить на вопрос о том, почему это произошло.

«Я не знаю, я ничего не знаю», — сказал глава Минкульта.

Картина «Мстители: Война бесконечности» станет апогеем так называемой «третьей фазы» киновселенной Marvel. В новой ленте команда супергероев встретится к космическим злодеем Таносом, который стремится собрать все шесть Камней Бесконечности, что позволит ему изменять реальность по собственному усмотрению.

Причины переноса премьеры фильма на данный момент неизвестны.

3 мая в России запланированы премьеры фильмов «Остров собак» (Германия), «Тело» (Германия), «Утка, утка, гусь» (Китай), «Анон» (Германия), Hot Dog (Германия) и «Барраж» (Люксембург).

Известно, что выход фильма «Собибор» — режиссерского дебюта Константина Хабенского — запланирован на май этого года. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», это должно состояться именно 3 мая.

Фильм посвящен истории восстания в одноименном концлагере в 1943 году, которым руководил лейтенант Красной армии Александр Печерский, — эту роль в картине исполнил Хабенский. Идея ленты принадлежит Владимиру Мединскому.

Помимо этого, на первую неделю майских праздников придется вторая неделя проката военно-патриотической приключенческой картины «Танки», которая запланирована на 26 апреля.

В последнее время Министерство культуры все чаще осуществляет попытки вмешаться в российский рынок проката, причем это в том числе коснулось и ближайшего на данный момент фильма в линейке Marvel — «Черной пантеры».

Дата выхода этой картины была передвинута на девять дней еще в конце декабря. Изначально фильм «Черная пантера» должен был появиться на российских экранах одновременно с большинством стран, 13 февраля. Однако теперь премьера в IMAX состоится 22 февраля, а на обычных экранах еще позже — 26-го.

В конце января ведомство внезапно накануне запланированной даты выхода британской семейной ленты «Приключения Паддингтона — 2» передвинуло премьеру на две недели, что вызвало массовое недовольство как среди работников индустрии, так и среди обычных зрителей. Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в хозяйственную деятельность кинотеатров. Вместе с «Паддингтоном» на 1 февраля была перенесена и премьера третьей части «Бегущего в лабиринте».

По мнению ряда экспертов, таким образом Минкульт пытался оказать поддержку российским фильмам, которые находились в то время в прокате, — «Движению вверх» и «Скифу», которые, впрочем, имели максимально отличную от истории про говорящего медвежонка целевую аудиторию.

В итоге фильм вышел на два дня позже — 20 января, картина «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» была возвращена в прокат с 25 января.

Также еще в конце декабря была перенесена дата выхода супергеройского боевика Marvel «Черная пантера» — с 13 на 22 февраля в IMAX и 26-е в обычных залах.

Помимо этого, крупный резонанс был вызван запретом проката британской сатирической комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Причем сначала прокатное удостоверение фильму было выдано, но впоследствии — отозвано. Это произошло после того, как в Минкульте состоялся предпремьерный показ ленты, на котором присутствовали члены Общественного совета при этом ведомстве. Все они резко осудили фильм, назвав его «нарушающим устои российского общества».

В официальном распоряжении Минкульта об отзыве удостоверения говорилось, что картина содержит в себе запрещенную для распространения на территории РФ информацию (какую именно — не известно до сих пор).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с мнением, что отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» является проявлением цензуры, ответил отрицательно.