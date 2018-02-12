«Ты в русском искусстве музыки — первый»

Шаляпин и театр

Федор Шаляпин солировал в Большом и Мариинке, Метрополитен Опера и Ла Скала. Он стал первым народным артистом РСФСР и человеком, который изменил оперу. «В Москве — три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-бас», — писал о Шаляпине знаменитый театральный критик, журналист и драматург Юрий Беляев.

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Его карьера не имела стремительного взлета. Сын вятского крестьянина, певчий в церковном хоре, ученик сапожника, выпускник казанского начального училища — отец мечтал вырастить из Федора ремесленника и гневно ругал за увлечение театром.

После должности статиста и первых партий в труппе Серебрякова была Уфа и опереточная труппа Семенова-Самарского, где 17-летний Шаляпин однажды заменил случайно заболевшего артиста в опере Монюшко «Галька». Затем — небольшие оперные партии и странствия с малороссийской труппой Деркача.

На год Шаляпин осел в Тифлисе, где ему по-настоящему повезло: певец Дмитрий Усатов стал бесплатно давать уроки бедному дарованию. Он же помог Шаляпину устроиться в оперу Людвигова-Форкатти и Любимова — певец начал исполнять первые басовые партии. Сменив несколько трупп и Москву — на Петербург, в 1895 году Шаляпин был принят в Санкт-Петербургскую оперную труппу. Вместе с Мариинкой, партиями Мефистофеля («Фауст») и Руслана («Руслан и Людмила») пришел и первый успех.

Б. Украинцев/РИА «Новости» Федор Иванович Шаляпин в роли Бориса Годунова в опере Модеста Мусоргского на сцене Московской русской частной оперы С.И.Мамонтова, 1898-99гг.

Через год Шаляпин вернулся в Москву и поступил в труппу частного оперного театра известного мецената и купца Саввы Мамонтова. «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите! Если Вам нужны костюмы, скажите – и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу – поставим оперу!» — говорил певцу Мамонтов. Именно в труппе Мамонтова талант Шаляпина раскрылся в полную силу. Иван Сусанин у Глинки, Мельник в «Русалке» Даргомыжского, Борис Годунов у Мусоргского, Иван Грозный в «Псковитянке» Римского-Корсакова, Досифей в «Хованщине» Мусоргского — в репертуаре Шаляпина, кроме блестящих оперных арий, были народные песни и романсы русских композиторов.

«В настоящую минуту одним великим художником у нас больше. Боже, какой великий талант!», — писал о певце музыкальный критик Стасов.

В 1901-м Шаляпин впервые выступил в Ла Скала — успех был оглушительным.

Началась жизнь, полная блестящих побед, оваций и громких гастролей по миру.

Шаляпин и пресса

РИА «Новости» Репродукция этюда к портрету Федора Шаляпина работы художника Бориса Кустодиева, 1921 год

Отношения с прессой у Шаляпина были противоречивые. С одной стороны, «лучший бас страны» купался в лучах печатной славы, с другой — страдал от спекуляций некомпетентных изданий и их ярких представителей.

«Пресса, пресса!!! Иногда это мощная, великолепная сила, потрясающая умы сотен тысяч человек, свергающая тиранов и меняющая границы государств и судьбы народов. Эта сила в неделю делает человека всемирной знаменитостью и в три дня сбрасывает его с пьедестала, — написал певец в своей статье «Пресса и я», которая была опубликована в юмористическом «Синем журнале» (1912, N 50). --

Но иногда пресса мне представляется милой купчихой, которая каждое утро за чаем занимается разгадыванием и толкованием снов, — и сидит эта милая купчиха, разгадывает сонные мечтания, и кажется ей, что все это важно, нужно и замечательно».

Как-то одна провинциальная газета пустила слух о том, что Шаляпин якобы собирается писать мемуары. Другое издание, по словам певца, приукрасило «сенсацию», заявив, что мемуары «пишутся на итальянском языке». Третья газета предположила, что итальянская фирма «Ricordi» их издает. А четвертая на голубом глазу написала, что мемуары проданы за 100 тысяч лир. Ярче всех «отработала» тему пятая: «Нам сообщают из достоверного источника, что рукопись Шаляпина украдена у автора неизвестными злоумышленниками. Горе несчастного автора — лучшего исполнителя Олоферна и Бориса Годунова — не подлежит описанию».

Шестое, весьма солидное СМИ, со своей стороны, проанализировав все версии, упрекнуло Шаляпина в многоходовой пиар-кампании: «До чего доходит саморекламирование наших знаменитостей... ...Почему бы Шаляпину заодно уж не сообщить, что при похищении произошла кровавая битва, в которой убито десять человек с обеих сторон. Стыдно такому хорошему артисту пускаться на такие грубые «американские» штучки!».

Шаляпин обиделся.

Нашлась и седьмая, московская газета. Она опубликовала статьи «Моя жизнь» за подписью «Федор Шаляпин». «Но когда я запротестовал, не желая, чтобы читатель вводился в заблуждение, газета пообещала сделать мне с одним лицом (?) очную ставку (?!), утверждая, что мемуары я действительно писал и пишу, что перед очной ставкой «бледнеют самые закоренелые сахалинские преступники» и что ей очень интересно будет узнать, побледнею ли я (?)... — написал возмущенный певец. --

Что я скажу о прессе?

Есть пресса вдумчивая, деликатная, осторожно подходящая к личной жизни артиста, а есть и такая пресса, которая подойдет к тебе, осмотрит с головы до ног и, призадумавшись, скажет: «Гм!.. Поешь? Тысячные гонорары получаешь? Вот тебе раза хорошенько, так не запоешь…».

Шаляпин и Революция

РИА «Новости» Писатель Алексей Максимович Горький (слева) и певец Федор Иванович Шаляпин (справа), 1903 год

Шаляпин был горячим сторонником революции и поддерживал ее материально. Кроме того, задолго до прихода к власти большевиков он устраивал благотворительные концерты для рабочих, пел бесплатно или за символическую плату, жертвовал средства на нужды простых людей — на его выступлениях яблоку негде было упасть.

В 1918-м певец стал режиссером Мариинского театра, в этом же году он получил звание Народного артиста РСФСР. «Ты в русском искусстве музыки — первый. Как в искусстве слова — Толстой», — писал Шаляпину Максим Горький. По его мнению, певец в русском искусстве стал «эпохой, как Пушкин».

Заслуги и любовь к народу не помешали одним большевикам грабить квартиру Шаляпина, а другим — проводить многочисленные обыски.

29 июня 1922 года Шаляпин уехал на гастроли за границу и не вернулся в советскую Россию. В августе 1927-го певца лишили звания народного артиста республики. В апреле 1938-го Шаляпин скончался от лейкоза. Его похоронили на небольшом кладбище недалеко от Парижа. На гранитной плите была сделана надпись: «Здесь покоится Федор Шаляпин — гениальный сын земли русской». Через 46 лет его прах перевезли в Москву.