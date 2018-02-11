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Умер композитор Йохан Йоханнссон

Умер композитор Йохан Йоханнссон, автор музыки к фильму «Прибытие»

Композитор Йохан Йоханнссон johannjohannsson.com
Композитор Йохан Йоханнссон

В возрасте 48 лет умер исландский композитор Йохан Йоханнссон, автор музыки к фильмам «Пленницы» и «Убийца» Дени Вильнева, номинант на «Оскар» за музыку к «Вселенной Стивена Хокинга»; причины смерти пока неизвестны.

О смерти Йохана Йоханнссона сообщил его менеджер в Лос-Анделесе Тим Хьюсом, пишет The Veariety. Композитор был найден мертвым в своих апартаментах в Берлине; городские власти начали расследование обстоятельств трагедии. Причины смерти пока не называются.

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Позже информация была подтверждена на официальной странице композитора в социальной сети Facebook.

«С глубокой печалью мы подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и блестящих людей, которого имели честь знать. Пусть его музыка продолжит вдохновлять нас», — сказано в сообщении за подписью менеджмента лейбла «Redbird Music», с которым сотрудничал Йоханнссон.

Йохан Йоханнссон родился в 1969 году, начинал гитаристом в инди-рок-группах, а в 1999-м стал одним из основателей звукозаписывающей компании «Kitchen Motors», которая специализировалась на взаимодействии музыкантов разных стилей и направлений — панка, джаза, метала и многих других. Из этих экспериментов сформировался и собственный стиль Йоханнссона — и примерно в то время он впервые начал писать музыку к фильмам, которые снимались в его родной Исландии (первым стал «The Icelandic Dream» 2000 года).

Впрочем, долгое время работа для кино была для Йоханнссона чем-то вроде хобби.

В 2002-м он выпустил свой дебютный альбом «Englabörn» и потом регулярно пополнял свою дискографию. В 2004-м вышли «Virðulegu Forsetar» и «Dís» (через год вышла в США), в 2006-м — «IBM 1401, A User's Manual». Этот альбом стал данью памяти отцу — инженеру компании IBM и одному из первых программистов Исландии, который экспериментировал с воспроизведением музыки на первых, еще больших, компьютерах. При записи Йоханнссон использовал сохранившиеся бобины со звуками мейнфрема IBM 1401, а помогал ему целый оркестр.

Всего у музыканта девять студийных альбомов — если считать перевыпущенный в 2007-м «Englabörn».

Всерьез к киномузыке Йоханнссон обратился уже в 2010-е. За работу над фильмом режиссёра Лу Йе «Тайна» он получил китайскую премию «Золотая лошадь» (Golden Horse Awards) и был номинирован на Азиатскую кинопремию (Asian Film Awards) в категории «лучший кинокомпозитор».

Фоторепортаж: Умер композитор Йохан Йоханнссон

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А в голливудское кино его привел канадец Дени Вильнев — в 2012-м он пригласил Йоханнссона написать музыку к триллеру «Пленницы» (с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом). После этой работы исландского композитора приметили создатели британского байопика «Вселенная Стивена Хокинга» — и сотрудничество оказалось на редкость удачным.

Фильм с Эдди Редмэйном свои «Оскары» получил, а Йоханнссону, правда, досталась только номинация — но для него и это было серьезным успехом. Тем более что он все же получил кинонаграду — «Золотой глобус», а также был номинирован на премию BAFTA и «Грэмми».

В дальнейшщем он продолжал сотрудничать с Вильневом — на таких фильмах как «Убийца» с Эмили Блант и «Прибытие» с Эми Адамс, а Даррен Аронофски пригласил его музыкальным консультантом на свой хоррор «Мама!». Его музыка могла прозвучать и в недавнем фантастическом фильме Вильнева «Бегущий по лезвию 2049», но это сотрудничество не сложилось; режиссер посчитал, что саундтрек должен быть ближе к музыке из оригинального фильма 1982 года, написанной Вангелисом. Йоханнссон, разумеется, работал в совершенно иной манере.