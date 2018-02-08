«Охота на воров» и другие премьеры недели

«Пятьдесят оттенков свободы»

Когда-то робкая начинающая журналистка Анастейша пришла на интервью к молодому миллиардеру Кристиану Грею, но вместо ответов на банальные вопросы получила пропуск в другую жизнь. Эту историю сначала рассказала загадочный британский писатель Э. Л. Джеймс, книги были переведены на множество языков и стали популярными во всем мире, а экранизации («Пятьдесят оттенков серого» 2015 года и «На пятьдесят оттенков темнее» 2017-го) собрали неплохую кассу.

«Пятьдесят оттенков свободы» — третья и, возможно, заключительная часть киносерии (у Э.Л.Джеймс вышли три книги). Анастейша и Кристиан поженились, у них все хорошо и привычно, но некоторые события прошлого могут омрачить счастье новобрачных. Снял фильм Джеймс Фоули (он поставил и предыдущую часть), а главные роли по-прежнему играют Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.







«Охота на воров»

«Я член банды, только со значком», — говорит герой Джерарда Батлера, возглавляющий специальное подразделение полиции Лос-Анджелеса, которое должно раскрыть серию грабежей и предотвратить нападение на Федеральный резервный банк. Противостоит ему не менее отмороженный преступник, поймать которого обычным полицейским не под силу. Криминальный боевик с кучей стрельбы и погонь критикам не понравился, но посмотреть на крутого Батлера в привычной обстановке, возможно, будет интересно.







«Колесо чудес»

Почти разгромленный критиками новый фильм знаменитого Вуди Аллена, на этот раз про 1950-е годы и Нью-Йорк. Семейная пара Хампти (Джеймс Белуши) и Джини (Кейт Уинслет) живет в парке развлечений на Кони-Айленд. Муж работает оператором карусели и попивает, у жены намечается роман с пляжным спасателем (Джастин Тимберлейк), а еще к ним приезжает взрослая дочь Хампти от первого брака (Джуно Темпл) — она сбежала от мужа-гангстера, которому ее поступок очень не понравился. Фильм был показан еще в октябре 2017-го на Нью-Йоркском кинофестивале, и за прошедшее время 82-летнего режиссера успели обвинить в различного рода грехах, но от обвинений у него, правда, пока получается отбиваться.







«Хит»

Дебютный фильм Маргариты Михайловой участвовал в основном конкурсе выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» в 2016 году и был раскритикован за подражание Анне Меликян. В картине рассказывает о двух приехавших покорять Москву девушках — о Юле (Софья Озерова), которая учится на архитектора, и о мечтающей стать знаменитой певицей Кате (Алена Тойминцева). Виды Москвы, много музыки и песен — Тойминцева участвовала во втором сезоне «Голоса» (на слепых прослушиваниях Дима Билан назвал ее «космической девушкой»), попала в команду Леонида Агутина и добралась до четвертьфинала. В ролях в «Хите» также заняты Юлия Ауг и Юрий Чурсин.