Больному — воля

Шрамированный доминант-миллиардер Кристиан Грей (Джейми Дорнан) наконец женился на своей экс-секретарше Анастейше (Дакота Джонсон). Торжество состоялось в присутствии близких родственников, после чего пара спешно отбыла в медовый месяц, чтобы применять без лишних глаз наручники и ругаться из-за привычки новобрачной загорать без лифчика. Семейная идиллия, впрочем, вскоре прерывается сообщением о проникновении со взломом в офис Грея. Далее назойливые попытки вмешательства в личную жизнь героев повторяются, и становится понятно, что визиты в увешанную БДСМ-экипировкой красную комнату придется на некоторое время отложить.

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«Пятьдесят оттенков свободы» — финал кинотрилогии по романам Э.Л. Джеймс, едва ли не самому возмутительному бестселлеру последних лет, подвинувшему, в частности, «Сумерки», которые писательницу изначально и вдохновляли.

Про эти книги в условно приличном обществе принято говорить не как о художественном, а как о социальном феномене, при каждом удобном случае подчеркивая собственную брезгливость.

С фильмами ситуация чуть сложнее. Студия Universal, взявшись за экранизацию, попыталась одновременно потрафить фанатам исходника и в то же время не ударить в грязь лицом. И эксперимент этот не то, чтобы удался на сто процентов, но явным образом принес некоторые (и не только финансовые) результаты. Завершение франшизы — это всегда повод для подведения итогов, так что извольте.

Первую часть, напомним, поставила феминистка и художница Сэм Тэйлор-Джонсон, которая извлекла из пропитанной естественными жидкостями прозы ее суть — историю про извилистый путь к традиционным семейным ценностям. Во время проката фильма, говорят, в некоторых странах (в том числе и в России) вырос спрос на БДСМ-товары, а в кинотеатрах стали ловить совокупляющихся и мастурбирующих подростков (как будто раньше их там не было), но как бы то ни было, хит состоялся, и требовалось продолжение. Из-за ряда проволочек (жена Дорнана, например, некоторое время пыталась запретить ему ходить перед камерой с голым задом и плетью) второго фильма пришлось ждать два года, а постановщиком его внезапно стал Джеймс Фоули — автор нескольких отличных фильмов («Американцы», «Четвертак»), чуть не загубивший свою карьеру дурным эротическим триллером с Брюсом Уиллисом («Идеальный незнакомец»). Помаявшийся некоторое время на телевидении Фоули учел все свои ошибки и предложил целевой аудитории ровно то, что ей было нужно, но не забыл и о «просвещенной» части зрителей, к которой отнесся с отдельным цинизмом.

Фокус, проделанный режиссером, получился простым и наглым.

Universal Pictures

С одной стороны, он вполне педантично экранизировал книгу (и сценарий, написанный супругом писательницы), а с другой — подставил современному зрителю под нос зеркало, смотреть в отражение в котором при должной мере самоиронии довольно занятно. Обсуждения «Оттенков» в сети — едва ли не увлекательнее, чем собственно исходная продукция. Экранизация бульварной эротической беллетристики вдруг стала поводом для бесед о состоянии современного общества и демонстрации собственной осведомленности о мире опасных удовольствий. Пуританство и ханжество редко показывают с такой охотой, с какой это делают люди, уверяющие, что посмотрели «Оттенки» случайно, просто для ознакомления с текущими тенденциями.

При этом посыл и интонации режиссера разглядеть не сложно. Они видны в звериной серьезности, с которой герои произносят свои идиотские реплики («Надо почаще сопротивляться»), или в том, как Дорнан в какой-то момент чудовищно исполняет песню Пола Маккартни «Maybe I'm Amazed» под рояль. Ну и не зря же он позвал на небольшую, но яркую роль в прошлом фильме героиню «Девяти с половиной недель» Ким Бейсингер, а в финал трилогии ввернул по-настоящему омерзительную эротическую сцену с применением мороженого (кажется, фисташкового).

В то же время в остальном придраться особенно не к чему.

«Пятьдесят оттенков свободы» — это вновь довольно аккуратно сделанная по канонам мелодрама с условно модным саундтреком и легким налетом триллера (интрига которого, впрочем, на сей раз пробалтывается совсем уж впопыхах). Рекомендовать картину с чистым сердцем, пожалуй, сложно, но если вам нужно оценить состояние соотечественников, не вступая в непосредственный контакт, «Оттенки» — это лучшее предложение на рынке этой зимой. Просто приходите в зал, смотрите по сторонам (на экране и так все понятно) и — наслаждайтесь.