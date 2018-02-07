Игра звездных войн

Киновселенная космической саги «Звездные войны», кажется, скоро окажется способна посоперничать с кинокомиксами от студии Marvel. Компания Disney, купившая права на звездную франшизу в 2012 году, объявила о том, что свою серию фильмов о далекой-далекой галактике снимут создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

В заявлении компании говорится, что фильмы Бениоффа и Уайсса будут рассказывать историю других героев, вне саги о Скайуокерах.

Подробностей, разумеется, никаких не приводится – судя по всему, стороны только что достигли взаимопонимания и подписали соглашение о сотрудничестве, хотя, возможно, какие-то наработки у продюсеров уже имеются.

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«Дэвид и Дэн являются одними из лучших рассказчиков, работающих сегодня, — приводит Variety слова президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. – Их споосбность управлять множеством персонажей, разветвленной историей и богатой мифологией позволит «Звездным войнам» открыть новые горизонты и двинет сагу в невероятно захватывающем направлении».

Фильмы, которые будут делать Бениофф и Уайсс, не будут пересекаться с еще одной трилогией, создавать которую предложено режиссеру восьмого эпизода «Звездных войн» Райану Джонсону. Об этом проекте также пока ничего не известно – даже предполагаемые даты выхода. Собственно, как и о проекте, который должны разработать продюсерам «Игры престолов».

Vince Bucci/Invision for the Television Academy/AP Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс

Бениофф и Уайсс стали известны после старта в 2010 году масштабного проекта канала HBO – экранизации серии книг Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь льда и огня».

Сериал о Вестеросе, Старках, драконах и борьбе за трон Семи Королевств задал новые стандарты для телевизионного контента, у него огромная армия поклонников, которые обеспечивают фильму неплохие рейтинги; критики тоже любят «Игру престолов».

Этим сериалом продюсеры и сценаристы занимаются последние лет десять (разработка проекта началась еще в 2007-м), но сейчас «Игра престолов» подходит к своему завершению. Летом 2017 года вышел предпоследний, седьмой сезон, сейчас идет работа над финальным, восьмым – недавно в сети появились ролик с горящим замком Винтерфеллом, владением Старков, но какие именно события привели к этому пожару, естественно, не раскрывается. Выход восьмого сезона «Игры престолов» вроде бы намечен на 2019 год (если верить оговорками актеров), так что нет ничего удивительного, что Бениофф и Уайсс подыскивают новую работу.

Другое дело, что раньше предполагалось, что они не будут слишком далеко уходить от созданного Мартином мира – например, ходили слухи, что они займутся то ли приквелами, то ли спин-оффами к «Игре». Также недавно HBO анонсировал совместный с продюсерами проект – сериал «Конфедераты», который был задуман как сериал в жанре альтернативной истории, по сюжету которой Гражданская война в США завершилась, можно сказать, «вничью», и рабство отменено не было. Правда, этот проект раскритиковали уже на стадии анонсирования, и будет ли он реализован, неизвестно.

Что касается «Звездных войн», то сейчас в этой франшизе две уже реализованных трилогии –

самая первая, классическая (эпизоды IV, V и VI выходили в 1977-1983 годах), и трилогия приквелов (эпизоды I, II, III выходили в 1999-2005 годах). После приобретения «Диснеем» студии Lucasfilm и, соответственно, прав на товарный знак «Звездных войн», анонсировалось, что новые фильмы космической саги будут выходить чуть не по два в год. Впрочем, пока на проектную мощность «Disney» и Lucasfilm не вышли. В декабре 2015-го был представлен седьмой эпизод – поставленный Джей Джеем Абрамсом фильм «Пробуждение силы», собравший в прокате более $2 млрд. Через год вселенная «Звездных войн» пополнилась «Изгоем-один», который начал серию спин-оффов «Истории», более подробно раскрывающие различные эпизоды основного сюжета. В декабре 2017-го появился восьмой эпизод – «Последние джедаи».

Из того, чем точно пополнятся «Звездные войны» в ближайшее время – сольный фильм о юности Хана Соло (выход в мае) и девятый эпизод новой трилогии, который снова снимет Абрамс.

Кроме того, в планах «Disney» и Lucasfilm еще один спин-офф – который, впрочем, пока что не имеет ни режиссера, ни сюжета. Возможно, в будущем появятся байопики Йоды, Оби Ван Кеноби или Джанго Фетта, но никаких подтверждений этому пока что нет.

Бениофф и Уайсс уже заявили, что гордятся возможностью поучаствовать в создании «Звездных войн».

«Мы немного боимся ответственности, но нам не терпится приступить к работе — как только будет закончен последний сезон «Игры престолов», — приводятся в заявлении Disney слова Бениоффа и Уайсса.