Хан Соло, Том Круз и другие трейлеры Супербоула

Супербоул – финал Национальной футбольной лиги – давно вышел за рамки чисто спортивного события, во всяком случае, для США. Это самая рейтинговая программа американского телевидения (в этом году ее показывал канал NBC), показ 30-секундного рекламного ролик стоил в этом году $7,7 млн, звезды соревнуются за право спеть гимн перед началом матча (на этот раз пела Пинк) и выступить в перерыве перед зрителями на стадионе и у телевизоров (удача улыбнулась Джастину Тимберлейку). Правда, для остального мира американский футбол не настолько интересен, но для любителей спортивной статистики расскажем, что на стадионе «U.S. Bank Stadium» в Миннеаполисе (штат Миннесота) играли команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Филадельфия Иглз», а победили представители Филадельфии (со счетом 41:33).

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Впрочем, для любителей кино и телевидения Супербоул тоже готовит сюрпризы. Помимо рекламы во время игры показывают ролики различных фильмов и телесериалов – как правило тех, которые уже начинают рекламную подготовку к выходу. Например, вы этом году показали трейлеры таких фильмов как «Мир Юрского периода 2» (выходит в начале июня), «Тихое место» (в апреле), «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс (премьера в марте), а также сериалов «Касл-Рок» по Стивену Кингу (выйдет на сервисе Hulu) и амазоновскую версию приключений Джека Райана из романом Тома Клэнси. «Газета.Ru» рассказывает о пяти проектах, трейлеры которых были показаны во время Супербоула.





«Соло: Звездные войны. Истории»

Формально на Супербоуле представили не трейлер, а тизер, который предваряет выход полноценного ролика (его показали в понедельник, 5 февраля, в передаче «С добрым утром, Америка»). Но именно в 45-секундном клипе всем фанатам впервые показали, как будет выглядеть спин-офф о молодых годах контрабандиста Хана Соло – и как будет выглядеть этот герой в исполнении Олдена Эренрайка.

Проект входит в так называемые «Истории» вселенной «Звездных войн», первой из которых был «Изгой-один», вышедший в декабре 2016-го, в котором рассказывалась история похищения чертежей Звезды смерти (то есть о событиях, приведших к сюжету «Новой надежды»). В «Соло» речь тоже будет идти о времени между третьим и четвертым эпизодом космической саги. Молодой, но амбициозный пилот поступает в имперскую академию, потом знакомится с Лэндо Калриссианом (Дональд Гловер) и выигрывает у него грузовик «Тысячелетний Сокол». Точные детали сюжета, разумеется, не раскрываются, а премьера картины намечена на май этого года. Ждать осталось недолго.





«Мстители: Война бесконечности»

Страшно подумать, но это будет уже девятнадцатый фильм в киновселенной студии Marvel и третья часть приключений всех супергероев сразу. Первые два фильм о сборной марвеловских персонажей (в которую входят, к примеру, Железный человек, Тор, Черная вдова, Капитан Америка и многие другие) в свое время ставили кассовые рекорды и сейчас по выручке занимают места где-то наверху рейтинга. Те, кто внимательно следит за событиями в марвеловской вселенной, в курсе событий, которые привели к «Войне бесконечности», но и без этого у фильма есть, чем пробудить интерес зрителей. Помимо уже привычных актеров (Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон) в картине появятся Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) и сразу все Стражи Галактики во главе со Звездным Лордом (Крис Пратт). В кино «Войну бесконечности» можно будет увидеть в конце апреля (в России — в начале мая).





«Миссия невыполнима: Последствия»

Шпионская франшиза, которой в этом год исполнится 22 года. Фильмов у «Миссии невыполнима», правда, не так много – «Последствия» будут лишь шестой частью серии. Меняются обстоятельства, сюжеты, режиссеры (фильмы снимали Брайан Де Пальма, Джон Ву, Дж. Дж. Абрамс). Франшиза является одной из самых прибыльных в Голливуде – общие сборы составляют $2 78 млрд. И лишь одно остается без изменений все эти годы — главную роль, агента Итана Ханта, во всех фильмах играет Том Круз. Впрочем, гонорар у него меняется – по слухам, за участие в шестой картине актер получит $75 млн. В прокат «Последствия» выйдут в июле этого года.





«Мир Дикого запада 2»

Телеканал HBO впервые выпустил рекламу своего сериала во время Супербоула, использовав эту возможность для объявления даты премьеры второго сезона «Мира Дикого запада». Первый сезон телеадаптации одноименного фильма Майкла Крайтона 1973 года вышел в декабре 2016-го, сюжет разворачивается в будущем вокруг парка аттракционов «Западный мир», в котором посетители могут делать все, что хотят, с населяющими его андроидами. «Мир Дикого запада» был номинирован на три «Золотых глобуса» и на множество праймтаймовых «Эмми» (правда, ничего не получил). В сериале заняты Эван Рэйчел Вуд, Эд Харрис, Люк Хемсворт и Энтони Хопкинс. Ну а второй сезон выйдет на HBO 22 апреля.





«Парадокс Кловерфилд»

В 2008-м вышел псевдодокументальный фильм «Монстро» (в оригинале – Cloverfield, «Кловерфилд»), который снимался в обстановке повышенной секретности, а промоматериалы кинокомпания Paramount Pictures распространяла вирусным способом. В итоге все выяснилось – это был продюсерский проект Джей Джея Абрамса, которого тогда все знали как автора сериала «Остаться в живых». С тех пор Абрамс перезапустил две популярные фантастические франшизы – «Звёздный путь» и «Звездные войны», но о своем проекте не очень дорогих фильмов ужасов периодически вспоминает. В марте 2016-го вышел «Кловерфилд, 10», который считается «духовным наследником» «Монстро» (сами фильмы связаны только названием), а во время Супербоула был представлен ролик фильма, который долгое время был известен как «Частица бога», но в итоге получил название «Парадокс Кловерфилд». Любопытно, что буквально сразу после премьеры трейлера фильм стал доступен на сервисе Netflix. Речь в фильме идет о группе астронавтов, столкнувшихся со странными и таинственными событиями в космосе.