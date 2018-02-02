«Голос» начался с «Абракадабры»

Если считать в телевизионных рейтингах, то детский «Голос» успешно побеждает взрослую версию этого музыкального конкурса. Конечно, у взрослого «Голоса» есть и свои преимущества, которые шоу постоянно использует — например, известных конкурсантов, которыми могут стать, к примеру, уже состоявшиеся музыканты. На «Голос. Дети» — в принципе, такую же адаптация голландского формата The Voice, как и просто «Голос» — люди с опытом не приходят, по понятным причинам (здесь соревнуются дети от семи до четырнадцати лет), но шоу — в телевизионном смысле — получается более трогательным. Отсюда и рейтинги.

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Но создатели программы понимают, что поддерживать рейтинги нужно в любом случае, и хотя с правилами конкурса стараются не экспериментировать (не исключено, что это запрещено лицензионным соглашением), ничто не мешает им пытаться найти лучшее решение, меняя судей-наставников.

Напомним, что первые два сезона судили Максим Фадеев, Пелагея и Дима Билан; потом Фадеева заменил Леонид Агутин, а в четвертом сезоне из «старожилов» остался только Билан — оставшиеся два места достались Валерию Меладзе и певице Нюше. В пятом сезоне изменения судейского корпуса выглядят более серьезными.

Вернулась Пелагея, Валерий Меладзе остался на второй срок, а вот Билана заменил рэпер Баста.

Конечно, в этом решении прослеживается определенная логика. «Голос. Дети» никогда за свою четырехлетнюю историю не отходил слишком далеко от взрослой версии. Пелагея, Билан и Агутин несколько сезонов решали судьбы взрослых конкурсантов, Меладзе очень неплохо показал себя год назад, ну а Баста удивил всех еще в 2015-м, когда сел в кресло наставника четвертого сезона «Голоса». Славы он тогда, правда, не снискал (впрочем, эксперты предупреждали, что ему будет в этом формате не очень уютно), но сам конкурсный процесс ему, кажется, понравился — позже он участвовал (как судья, кстати) в рэп-проекте «Голос Улиц» на телеканале «Пятница!». И вот вернулся в «Голос» — но уже к тем претендентам, которые в силу возраста еще не сформировались как исполнители.

Любопытно, что на открытии этого шоу Баста не слишком выделился на фоне Меладзе и Пелагеи — при том, что исполнялся такой хит 80-х как «Abracadabra» группы Steve Miller Band.

Во взрослом «Голосе» Баста, кстати, выступал в более привычной для себя манере — но тогда наставники пели русский кавер на «In the Army Now», где речитатив, судя по всему, добавили специально. Читать «Abracadabra» в рэп-стиле все же сложновато.

В принципе, один из самых популярных российских рэп-исполнителей заметно нервничал — несмотря на участие уже в двух телевизионных конкурсах. В начале выпуска он нажимал на кнопку едва ли не на каждом выступлении — и, кажется, поспособствовал этому семилетний Михаил Сандалов из подмосковных Химок, пришедший на «слепые прослушивания» с зажигательным рок-н-роллом «Очки-тапочки». Дело в том, что Баста был самым первым, кто повернулся к исполнителю и пустился в пляс — а потом даже вытащил ближе к сцене нажавшую кнопку Пелагею, но самого Михаила не получил — тот предпочел пойти в другую команду.

И даже успех с 13-летней Миленой Лукьянцевой, приехавшей из Владивостока с «Черным котом», Басту не вдохновил --

ведь ему пришлось выдержать своеобразный торг с Меладзе и даже выйти к микрофону, чтобы пропеть «Выбери меня» (не песню ВИА «Здравствуй, песня»!).

Успокоился наставник примерно к середине выпуска. Он, конечно, поворачивался к похожему на Робертино Лоретти 13-летнему Роберту Касьяну из Краснодара, спевшему «Parlami d amore Mariu», но к этому исполнителю повернулись и все остальные судьи; Роберт в итоге попал в команду Пелагеи. И пытался побороться за 9-летнего Давида Хиникадзе из Москвы, красиво спевшего песню «Buleria» — но тот ушел к Меладзе.

Зато он что-то услышал в выступлении 14-летней Александры Ушаковой из Мытищ, которая пела очень взрослую композицию Кристины Агилеры «Tough Lover» — и даже пообещал помочь девочке в ее увлечении барабанами.

Впрочем, первый выпуск «слепых прослушиваний» пятого сезона шоу «Голос. Дети» был посвящен наполнению команды Пелагеи — у которой в итоге оказалось четыре конкурсанта.

Наставница в одиночку повернулась к двум претендентам — 9-летней Алене Домрачевой, спевшей «Валенки», и 12-летнему рокеру Захару Усенко, весьма похоже перепевшему «Улицу Роз» группы «Ария».

У Басты пока два участника, не торопится и Валерий Меладзе, у которого тоже двое --

еще одно место досталось 10-летней Алисе Хилько из Москвы, выступавшей с песней «Fallin».

Всего в конкурсе предполагается шесть выпусков «слепых прослушиваний», во время которых каждый наставник должен набрать команду из пятнадцати исполнителей. Детская версия «Голоса» короче взрослой — в «поединках» (которые фактически объединены с «песней на вылет») из пятнадцати останутся только двое, которые и пройдут в финал — всего шестеро от трех команд. Впрочем, во время «дополнительного этапа» к ним добавятся еще по одному исполнителю от каждого наставника — и вот эти девять музыкантов и будут бороться за победу в шоу.