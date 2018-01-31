Умер «папа» кота Леопольда

Печальную новость сообщила культурный обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина в своем фейсбуке.

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«Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников, режиссер «Кота Леопольда» и других проектов», — написала она.

Согласно информации российских СМИ, мультипликатор умер 31 января примерно в 11 часов утра в Золингене, где провел свои последние дни. На данный момент причина смерти Резникова не известна.

Анатолий Резников родился в 1940 году в польском городе Белосток, однако его детство и юность прошли в Тбилиси. В 1958 году он окончил Тбилисское училище живописи, после чего оказался на московской Центральной студии документальных фильмов, где начал увлекаться мультипликацией и записался на курсы повышения квалификации, чтобы учиться рисованной мультипликации. Параллельно с этим он до 1968 года учился на факультете промышленной эстетики Московского государственного художественного университета (бывшее Строгановское училище) по специальности художник-дизайнер.

С 1970 года он начал работать художником-мультипликатором на телевидении — в Творческом объединении «Экран», на базе которого тогда создавалась студия «Мульттелефильм».

Его первые работы в качестве режиссера были выполнены в жанре объемной анимации: с 1971 по 1974 год вышли четыре музыкальные сказки «Соломенный бычок», «Жук — кривая горка», «Автомобиль с хвостиком» и «Утренняя музыка».

Резников был одним из основоположников и первопроходцев «комиксовой» мультипликации на телевидении.

Некоторые комиксы его собственного сочинения впоследствии легли в основу его мультипликационных работ. Самыми известными из них стали «Дом для леопарда» (1979), «Клякса» (1980) и пародия на вестерн «Раз ковбой, два ковбой» (1981).

Последний фильм получил особенную популярность благодаря участию в нем актера Андрея Миронова, который подарил свой голос всем персонажам ленты. В манере комикса были также сделаны короткометражные зарисовки на тему Олимпийских игр, которыми Резников занимался в 1980 году вместе со сценаристом Аркадием Хайтом.

Наиболее известным творением Резникова является серия фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Хайта.

Всего было создано 11 фильмов, в авторскую группу проекта, кроме Резникова и Хайта, входили художник Вячеслав Назарук, композитор Борис Савельев и в разные годы актеры Андрей Миронов, Геннадий Хазанов и Александр Калягин. В 1985 году все они были удостоены Государственной премии СССР.

Кроме произведений для детей, он также создал несколько короткометражных зарисовок для более взрослой аудитории — в частности, юмористическую ленту «Чертенок с пушистым хвостом» по мотивам новеллы знаменитого американского писателя О. Генри «Вождь краснокожих».

За свою творческую карьеру Резников выпустил более 40 работ. Мультипликацией он продолжал заниматься вплоть до первой половины 90-х годов, но после этого последовал продолжительный перерыв, затянувшийся на целых 22 года.

Однако в 2015 году он вернулся к своему призванию. В начале 2016-го по случаю 75-летнего юбилея режиссера состоялась премьера нового мультсериала «Новые приключения кота Леопольда».

Wikimedia Commons Режиссер-мультипликатор, заслуженный деятель искусств России Анатолий Резников

По воспоминаниям самого Резникова, его увлечение мультипликацией возникло главным образом после просмотра диснеевской картины «Белоснежка и семь гномов».

«В кино я не пришел, а приехал. На троллейбусе, который ходил от площади Революции до Лихова переулка, где находилась студия документальных фильмов, туда меня взяли на работу. Любовь к мультипликации возникла у меня в конце сороковых — начале пятидесятых, — вспоминал режиссер. — Я жил и рос в Тбилиси, после войны появились так называемые трофейные фильмы, и я видел полнометражную картину «Белоснежка и семь гномов».

Фильм меня просто ошеломил, я не мог поверить, что это нарисованное кино, а не натурное, это детское впечатление было настолько сильным, что и сейчас, посмотрев тысячи анимационных фильмов, я все равно считаю «Белоснежку и семь гномов» шедевром».

«От одного из коллег я узнал, что на телевидении создается анимационная студия, вернее, это еще была не студия, а анимационное объединение при студии художественных фильмов Творческого объединения «Экран». «Студия» на тот момент состояла из директора, редактора и четырех художников. Там я сделал свой первый фильм, — рассказывал Резников. --

В 1975 году я познакомился с замечательным сценаристом Аркадием Хайтом и предложил ему идею фильма о приключениях кота Леопольда и двух задиристых мышат; имя кота, правда, придумали мы уже в процессе работы над первым сценарием».

Он отмечал, что первая же серия мультфильма моментально стала всенародным хитом.

«Первый фильм «Месть кота Леопольда» сразу стал популярным. Фразу: «Ребята, давайте жить дружно!» говорили и Андрей Миронов, и Геннадий Хазанов, а теперь только Александр Калягин, — говорил Резников. — А мышат, между прочим, зовут Митя и Мотя, так написано в сценарии. Митя говорит: «Хвост за хвост!», а Мотя отвечает: «Зуб за зуб!».