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Умер «папа» кота Леопольда

Умер автор мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

Кадр из мультфильма режиссера Анатолия Резникова «Телевизор кота Леопольда», 1981 год ТАСС
Кадр из мультфильма режиссера Анатолия Резникова «Телевизор кота Леопольда», 1981 год

В немецком Золингене на 78 году жизни скончался известный российский мультипликатор Анатолий Резников, автор серии мультфильмов про кота Леопольда. «Газета.Ru» рассказывает о жизни и творчестве режиссера, на работах которого выросло не одно поколение россиян.

Печальную новость сообщила культурный обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина в своем фейсбуке.

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«Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников, режиссер «Кота Леопольда» и других проектов», — написала она.

Согласно информации российских СМИ, мультипликатор умер 31 января примерно в 11 часов утра в Золингене, где провел свои последние дни. На данный момент причина смерти Резникова не известна.

Анатолий Резников родился в 1940 году в польском городе Белосток, однако его детство и юность прошли в Тбилиси. В 1958 году он окончил Тбилисское училище живописи, после чего оказался на московской Центральной студии документальных фильмов, где начал увлекаться мультипликацией и записался на курсы повышения квалификации, чтобы учиться рисованной мультипликации. Параллельно с этим он до 1968 года учился на факультете промышленной эстетики Московского государственного художественного университета (бывшее Строгановское училище) по специальности художник-дизайнер.

С 1970 года он начал работать художником-мультипликатором на телевидении — в Творческом объединении «Экран», на базе которого тогда создавалась студия «Мульттелефильм».

Его первые работы в качестве режиссера были выполнены в жанре объемной анимации: с 1971 по 1974 год вышли четыре музыкальные сказки «Соломенный бычок», «Жук — кривая горка», «Автомобиль с хвостиком» и «Утренняя музыка».

Резников был одним из основоположников и первопроходцев «комиксовой» мультипликации на телевидении.

Некоторые комиксы его собственного сочинения впоследствии легли в основу его мультипликационных работ. Самыми известными из них стали «Дом для леопарда» (1979), «Клякса» (1980) и пародия на вестерн «Раз ковбой, два ковбой» (1981).

Последний фильм получил особенную популярность благодаря участию в нем актера Андрея Миронова, который подарил свой голос всем персонажам ленты. В манере комикса были также сделаны короткометражные зарисовки на тему Олимпийских игр, которыми Резников занимался в 1980 году вместе со сценаристом Аркадием Хайтом.

Наиболее известным творением Резникова является серия фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Хайта.

Всего было создано 11 фильмов, в авторскую группу проекта, кроме Резникова и Хайта, входили художник Вячеслав Назарук, композитор Борис Савельев и в разные годы актеры Андрей Миронов, Геннадий Хазанов и Александр Калягин. В 1985 году все они были удостоены Государственной премии СССР.

Кроме произведений для детей, он также создал несколько короткометражных зарисовок для более взрослой аудитории — в частности, юмористическую ленту «Чертенок с пушистым хвостом» по мотивам новеллы знаменитого американского писателя О. Генри «Вождь краснокожих».

За свою творческую карьеру Резников выпустил более 40 работ. Мультипликацией он продолжал заниматься вплоть до первой половины 90-х годов, но после этого последовал продолжительный перерыв, затянувшийся на целых 22 года.

Однако в 2015 году он вернулся к своему призванию. В начале 2016-го по случаю 75-летнего юбилея режиссера состоялась премьера нового мультсериала «Новые приключения кота Леопольда».

Режиссер-мультипликатор, заслуженный деятель искусств России Анатолий Резников Wikimedia Commons
Режиссер-мультипликатор, заслуженный деятель искусств России Анатолий Резников

По воспоминаниям самого Резникова, его увлечение мультипликацией возникло главным образом после просмотра диснеевской картины «Белоснежка и семь гномов».

«В кино я не пришел, а приехал. На троллейбусе, который ходил от площади Революции до Лихова переулка, где находилась студия документальных фильмов, туда меня взяли на работу. Любовь к мультипликации возникла у меня в конце сороковых — начале пятидесятых, — вспоминал режиссер. — Я жил и рос в Тбилиси, после войны появились так называемые трофейные фильмы, и я видел полнометражную картину «Белоснежка и семь гномов».

Фильм меня просто ошеломил, я не мог поверить, что это нарисованное кино, а не натурное, это детское впечатление было настолько сильным, что и сейчас, посмотрев тысячи анимационных фильмов, я все равно считаю «Белоснежку и семь гномов» шедевром».

«От одного из коллег я узнал, что на телевидении создается анимационная студия, вернее, это еще была не студия, а анимационное объединение при студии художественных фильмов Творческого объединения «Экран». «Студия» на тот момент состояла из директора, редактора и четырех художников. Там я сделал свой первый фильм, — рассказывал Резников. --

В 1975 году я познакомился с замечательным сценаристом Аркадием Хайтом и предложил ему идею фильма о приключениях кота Леопольда и двух задиристых мышат; имя кота, правда, придумали мы уже в процессе работы над первым сценарием».

Он отмечал, что первая же серия мультфильма моментально стала всенародным хитом.

«Первый фильм «Месть кота Леопольда» сразу стал популярным. Фразу: «Ребята, давайте жить дружно!» говорили и Андрей Миронов, и Геннадий Хазанов, а теперь только Александр Калягин, — говорил Резников. — А мышат, между прочим, зовут Митя и Мотя, так написано в сценарии. Митя говорит: «Хвост за хвост!», а Мотя отвечает: «Зуб за зуб!».