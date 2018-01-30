«У меня нет в США ни денег, ни имущества»

Минфин США опубликовал открытую версию так называемого «Кремлевского доклада». В список, кроме членов кабмина России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, руководителей госкорпораций, госбанков и бизнесменов, попали министр культуры Владимир Мединский и советник президента России по культуре Владимир Толстой.

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Всего в докладе фигурируют 210 человек — 96 крупных российских бизнесменов, а также 114 политиков и чиновников, среди них — премьер-министр Дмитрий Медведев и члены кабмина, представитель Кремля Дмитрий Песков, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документ также содержит секретное приложение с «дополнительной информацией», сообщает ТАСС. Фигуранты секретного списка, по информации минфина, «могут быть ниже по рангу или иметь состояние менее $1 млрд». Никакие ограничения против фигурантов списка автоматически не вводятся — список не является санкционным, уточняют в минфине.

Мединский назвал попадание в список «номинанцией на санкции» и «признанием» со стороны США, которые вдохновляют на новые свершения.

«Если говорить серьезно, то я всегда связывал свою жизнь и работу исключительно с Россией, и у меня нет ни в США, ни за рубежом, ни денег, ни имущества и каких-то интересов, — приводит слова министра РИА «Новости». — Наличие или отсутствие моей фамилии в этом списке — это ровно последнее, что меня в этой жизни интересует».

Советник президента России по культуре Владимир Толстой, со своей стороны, заявил, что в список США включали людей «просто по должности».

«В нем есть, например, все руководство администрации президента, все помощники и советники президента. Я в нем оказался как советник по культуре, и с точки зрения американцев, наверное, это нормально, хотя никакой логики здесь не просматривается, а аналитики — тем более», — пояснил Толстой в беседе с «Газетой.Ru».

Толстой добавил, что гордится тем, что работает с президентом, а попадание в «Кремлевский список» никаких отрицательных эмоций у него не вызывает.

Советник президента также обратил внимание на то, что культурный обмен с США начал снижаться еще до начала санкционного периода.

Связано это было с судом по так называемой «Библиотеке Шнеерсона» — собранием из 12 тысяч книг и 381-й рукописи, которые до революции принадлежали духовному главе хасидской общины, любавичскому раввину Шнеерсону. В советское время этот архив был разделен на две части — одну Советское правительство национализировало в 1918 году (она хранилась в фондах Российской государственной библиотеки), другую Шнеерсон вывез в Польшу, и там она попала в руки нацистов; после войны эта часть коллекции в качестве трофея вернулась в Россию. С 1990 года американские наследники Шнеерсона (в лице организации «Агудас Хасидей Хабад») пытались вернуть книги себе, состоялось несколько судов, из которых Россия в итоге вышла. Сами суды закончились в пользу «Агудас», поэтому культурные ценности, которые могут быть арестованы как обеспечение по иску, в США не отправляются. В ответ американские музеи перестали предоставлять российским музеям доступ к своим коллекциям.

«В Америке пока еще проходят выступления наших исполнителей, туда приглашаются театральные коллективы, но с моей точки зрения снижение культурного обмена просто обедняет обе страны.

И обидно, что этого не понимает руководство Соединенных Штатов», — сказал Толстой.

Он заметил, что руководство страны еще не проанализировало возможные последствия появления этого списка, но добавил, что Россия не предполагает каких-либо мер ограничительного характера в культурной сфере.

«Со стороны нашей стороны снижение культурного обмена не предполагается, — заверил советник президента. — У нас подписаны долгосрочные договоры о проведение обменных годов культуры — в том числе и со странами Евросоюза, и надеюсь, что они не будут пересмотрены со стороны наших партнеров».