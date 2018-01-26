Шпионы на страже миров

Говард Силк (Джей Кей Симмонс) работает клерком в скучном здании где-то в Берлине. Он уже стар и много лет занимается одним и тем же — приходит утром, берет под роспись опломбированный дипломат, вместе со своими коллегами подходит к череде пустых переговорных комнат, заходит в нее.

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С другой стороны переговорной заходит другой, столь же невзрачный человек, они одновременно достают бумаги, обмениваются кодовыми фразами, отмечают ответы, после чего расстаются — и сдают выполненную работу начальству. Вечером Сил едет в больницу к жене (Оливия Уильямс), которая попала в аварию и лежит в коме; он обязательно покупает по дороге цветы, которые женщина не увидит.

В какой-то момент мистер Силк понимает, что так жить нельзя.

Он пытается добиться от шефа агентства Питера Куайла (Гарри Ллойд) перевода на более интересную должность, но получает отказ — зачем повышать работника, который занимает эту должность уже тридцать лет и не имеет нареканий?

Но на этом дело не заканчивается. Спустя несколько дней Говарда снова вызывают к начальству, где он встречает еще одного Говарда Силка (Джей Кей Симмонс) — уверенного в себе шпиона с многолетним опытом работы в самых горячих точках. Оказывается, когда-то восточноевропейские ученые в неутолимой жажде знаний то ли открыли портал в параллельное измерение, то ли раскололи нашу Землю — и вот уже тридцать лет два мира, поначалу одинаковых, идут по разным путям.

На Земле-2 готовится заговор, а убийца оттуда (Сара Серайокко) охотится на людей с Земли-1. И здешний Говард становится частью правительственной операции — ведь одной жертв должна стать его жена.

Канал Starz показывает сериал «По ту сторону» («Counterpart») – фантастическую шпионскую драму, в которой отчетливо видно битву разведок времен «холодной войны».

Starz не самый большой из кабельных каналов США, но имеет 20-миллионную аудиторию и регулярно радует своих подписчиков хорошими сериалами собственного производства. Когда-то всем понравился «Спартак: Кровь и песок», который потом получил несколько продолжений, еще на Starz выходили «Демоны да Винчи», «Черные паруса», «Эш против зловещих мертвецов», а год назад были представлены «Американские боги» — экранизация одноименного романа Нила Геймана, вещь в определенном смысле культовая и очень тепло принятая критиками.

При этом рейтинги своей продукции для канала, кажется, мало что значат. Тех же «Американских богов» смотрела в урочное время всего лишь миллионная аудитория, зато потом суммарное число зрителей существенно выросло за счет просмотра записи, да и продажи DVD и Blu-ray, судя по всему, оказались весьма неплохими. Во всяком случае, «Богов» на второй сезон продлили, а вот как сложится судьба у новой премьеры канала — фантастического триллера «По ту сторону» — пока сказать сложно.

У сериала нет популярной литературной основы и, как следствие, уже готовой фанатской базы (как у «Американских богов»), или узнаваемого исторического бэкграунда (как у «Спартака»).

Конечно, при некоторой фантазии можно узнать сюжетные ходы шпионских романов — например, завязка истории в «По ту сторону» очень похожа на сюжет «Шпиона, пришедшего с холода» Джона ле Карре, да и место действия — Берлин, Германия — однозначно указывает: в поисках того, чем вдохновлялись авторы сериала, смотреть нужно именно в этом направлении. Во всяком случае, если Земля-2 будет хоть немного напоминать соцлагерь — как его представляют на Западе, — эта аналогия будет иметь право на существование.

С другой стороны, снимать кино про другой, но похожий на Землю мир достаточно легко — это доказал, к примеру режиссер Майк Кэхилл, выигравший со своей «Другой Землей» (с бюджетом в 200 тысяч долларов) несколько престижных наград. Или Ларс фон Триер с «Меланхолией», которая тоже опиралась на конспирологическую теорию о планете, которая делит орбиту с Землей, постоянно находясь по другую сторону Солнца.

Но авторы сериала не спешат рассказывать, чем «мир двойников» отличается от нашего.

Действие развивается слишком неспешно, показывая убогую жизнь местного Говарда Силка, потерявшегося между скучной работой, пустым домом и лежащей в коме женой. У него нет никаких карьерных перспектив, он уже в том возрасте, когда шанс на нечто большее требуется буквально выгрызать у более молодых соперников, а все, что ему предлагается — однообразный и не слишком понятный обмен бумагами с незнакомцами по ту сторону стекла.

Fireglory Pictures Кадр из сериала «По ту сторону» («2018)

Зато в «По ту сторону» сразу показывают, насколько сильно отличаются люди отсюда и оттуда.

У скучного Говарда появляется пример для подражания — харизматичный Говард Силк, пришедший с той стороны, который немного похож на Шона Коннери в «Скале». Этот Говард приносит с собой совершенно другую историю — в меру стандартный шпионский боевик очень быстро превращается в бенефис одного актера, сыгравшего сразу двух очень разных персонажей.

Джей Кей Симмонс имеет очень характерную внешность, долгое время работал только в театре, а после начала кинокарьеры в середине 90-х сыграл множество запоминающихся персонажей — к примеру, в сериалах «Закон и порядок» и «Тюрьма Оз» или в трилогии Сэма Рэйми о «Человеке-пауке», в которой он был редактором «Дейли Бьюгл» и начальником Питера Паркера. Наибольшую известность Симмонсу принесла роль дирижера-садиста в драме Дэмьена Шазелла «Одержимость» — за которую он получил «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший актер второго плана.

Для Симмонса роль в «По ту сторону» — серьезная заявка на премию «Эмми».

Кино- и телеакадемики вообще любят отмечать (если уж не награждать) актеров, сумевших в одном кадре сыграть очень разные роли. Так, актриса Татьяна Маслани выиграла этот приз за исполнение бессчетного числа собственных клонов в сериале «Темное дитя» (а когда ее не номинировали на награду после первого сезона, разразился скандал).

Джеймс Франко мог рассчитывать на номинацию «Эмми» за сериал «Двойка» о расцвете порнографии в Нью-Йорке, но сейчас, после обвинений в харассменте, о каких-либо наградах ему, видимо, придется забыть. Симмонс ни в какие скандалы не вовлечен, так что шансы хотя бы на номинацию у него очень высокие. Тем более что у канала Starz путь на большие премии уже проторенный — и не только в технических категориях.