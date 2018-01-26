«Орел» добрался до космоса

В этом году премия «Золотой орел» вручалась в 16-й раз. Победители, которых по традиции выбирали члены Национальной академии кинематографических искусств и наук России, были объявлены в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм»

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В число фаворитов этого года попали фильмы «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Большой» Валерия Тодоровского — они получили по семь номинаций. Всего за звание «Лучший фильм» боролись пять картин: «Аритмия», «Большой», «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Салют-7» Клима Шипенко.

Лучшим фильмом года по версии «Золотого орла» стал «Салют-7» режиссера Клима Шипенко.

В нынешнем киногоду была крайне популярна космическая тематика: за призы активно боролись сразу две картины про отечественных астронавтов — «Время первых» Дмитрия Киселева и «Салют-7». Первый рассказывает о первом выходе в открытый космос Алексея Леонова, второй и победивший — о легендарном спасении советской орбитальной станции Виктором Савиных и Владимиром Джанибековым. Космонавтов, фамилии которых были изменены во время работы над сценарием, сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Любопытно, что академики предпочли большому блокбастеру, который спродюсировал Тимур Бекмамбетов, историю, сосредоточенную не столько на спецэффектах, сколько на психологии отношений героев.

За звание лучшего режиссера боролись Борис Хлебников, Валерий Тодоровский и Андрей Звягинцев.

Выбор жюри пал на Андрея Звягинцева — автора картины «Нелюбовь», которая в этом году вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Режиссера-победителя на церемонии не было, приз за него получил продюсер Александр Роднянский, который сказал, что Звягинцев «не снимает острые фильмы, а пристально вглядывается в человеческую природу».

Призы «Золотого орла» обычно распределяются относительно равномерно среди всех фаворитов — то есть лучших отечественных фильмов прошедшего года. «Аритмия» Бориса Хлебникова, которая была одним из главных претендентов на то, чтобы представлять Россию на «Оскаре» (но уступила «Нелюбви»), в итоге удовлетворилась только наградой за лучшую женскую роль — ее получила актриса Ирина Горбачева.

Причем она оставила позади очень сильных конкурентов — Алису Фрейндлих («Большой) и Марину Неелова («Карп отмороженный»).

А приз за лучшую мужскую роль ушел второй ленте на космическую тематику — лауреатом «Золотого орла» в этой номинации стал Евгений Миронов, сыгравший во «Времени первых» роль Леонова.

Победители среди актеров второго плана также были, пожалуй, ожидаемыми. Среди актеров-мужчин победил Владимир Ильин из «Времени первых» — за роль Сергея Королева, а среди актрис лучшей стала уже Фрейндлих — но не за «Большой», а за роль в картине «Карп отмороженный». Любопытно, что Миронов тоже был в номинации на лучшего актера второго плана — и тоже за «Карпа…».

«Большой» Валерия Тодоровского, кстати, тоже получил приз — за сценарий к картине награду получила Анастасия Пальчикова.

Что до сериалов, то «Золотой орел» вручается в двух категориях. В короткой — до десяти эпизодов — номинации награду получила «Анна Каренина. История Вронского» — версия знаменитого романа от Карена Шахназарова. Еще один приз за этот многосерийный фильм получила Елизавета Боярская, сыгравшая роль Карениной.

А в длинной — более десяти эпизодов — победителем стал сериал Алексея Попогребского «Оптимисты» — продюсерский проект Валерия Тодоровского о молодых советских дипломатах, пытающихся спасти имидж страны в сложных условиях хрущевской оттепели.

Приз за лучшую мужскую роль на телевидении получил Сергей Пускепалис. сыгравший в детективном сериале «А у нас во дворе» полицейского на пенсии, который с помощью дворничихи-узбечки расследует запутанные дела.

Премия «Золотой орел учреждена в 2002 году и сейчас вручалась в 16-й раз. Голосование за лучшие фильмы проводится академиками «Национальной академии кинематографических искусств и наук России»