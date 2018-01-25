Умерла Людмила Сенчина

О смерти певицы сообщил ее супруг и продюсер Владимир Андреев. «Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — передает «Интерфакс» со ссылкой на Андреева.

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Людмила Сенчина отсчитывает свою музыкальную карьеру с 1967-го. За год до этого уроженка села в Николаевской области — но с цыганскими корнями — приехала в Ленинград, чтобы учиться в музыкальном училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова. Во время учебы уже пела в Ленинградском театре оперетты, а после выпуска (она получила специальность «солистка-вокалистка») ее позвали Театр музыкальной комедии.

Однажды Сенчину позвали в новогоднюю передачу «Голубой огонек», и она исполнила там песню Игоря Цветкова и Ильи Резника «Золушка» («Хоть поверьте, хоть проверьте…»).

Позже в одном из интервью она назвала это выступление «взлетом» и признала, что в тот момент в первый и в последний раз пережила шок от славы.

«Я была юной девушкой и хотела петь взрослые песни о любви, — рассказывала певица. — А «Золушка» какая-то кукольная. Авторы, написавшие ее, понимали, что это шлягер. И Анатолий Бадхен, дирижер оркестра, где я была солисткой, тоже знал это. Он пробовал меня уговорить, заставить, но добился одного: меня стало передергивать от слова «золушка».

Но справиться с песней получилось, Сенчина после «Золушки» стала узнаваемой певицей, а сама композиция превратилась в ее визитную карточку.

«Песня «Золушка» определила мою судьбу, — рассказывала певица и жаловалась. — Но рядом не оказалось близкого человека, который мог бы распорядиться моим успехом».

Таким человеком мог стать знаменитый Стас Намин — они с Сенчиной познакомились в 80-м, на московской Олимпиаде, она развелась с первым мужем и вышла замуж за лидера «Цветов». Правда, сама она вспоминала, что они десять лет прожили в разных городах — она в Ленинграде, он в Москве, но рассказывала, что благодаря Намину узнала много нового. »«Если мне когда-нибудь было с кем-то интересно, так это со Стасом, — говорила она. — Но в своем художественном руководстве он зашел уж слишком далеко».

Свое сотрудничество с Игорем Тальковым певица вспоминала с явным обожанием.

Они познакомились в Ленконцерте, Тальков был одним из тех, кто пришел пробоваться в аккомпанирующий состав — гитаристом, но в итоге стал автором песен для Сенчиной, а также ее «лучшей подружкой». Кроме того, они вместе записали дуэт — он вошел в один из альбомов певицы.

У Сенчиной не очень много альбомов — первый, «Поет Людмила Сенчина», вышел в 1974-м, на волне первого успеха, в начале 80-х она записала «Дарю Вам песню», в 1984-м — совместно с Тальковым — «Любовь и разлука». И уже в начале нулевых вышел новый диск — «А любовь смеется и поет». У нее был и опыт в кино, но Сенчина и сама признавала его не слишком удачным: в 1977-м она сыграла в боевике «Владимир Вайнштока «Вооружен и очень опасен», и в одной из сцен ее героиня — певица из кабаре Жюли Прюдом — оказывалась в одной постели с персонажем Леонида Броневого и даже обнажала грудь; она получала множество писем с общей темой «как вы могли», а иногда даже перед началом очередного концерта вынуждена была объяснять, что это получилось случайно, но режиссер решил включить провокационную сцену в фильм.

Среди знаковых и самых узнаваемых песен Сенчиной, кроме «Золушки», — «Камушки», «Лесной олень», «Белой акации гроздья душистые», «Черемуха», «Шутка», «Песня о нежности», «Полевые цветы», «Всегда и снова», «Любовь настала», «Шербурские зонтики», «День рождения», «Лето», «Белый танец».

В 2002-м Людмила Сенчина получила звание народной артистки России.

«Золушка покинула нас. Замечательная певица, которая подарила нам много красивых песен. Очень жаль, подобных ей у нас на эстраде сегодня нет», — приводит РИА «Новости» соболезнования Иосифа Кобзона. По его словам, есть много хороших, привлекательных певиц, но такой оригинальной, как Сенчина, нет.