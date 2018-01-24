«Бегущий человек» и другие премьеры недели

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Третья и заключительная часть постапокалиптической трилогии об ужасном мире будущего. Фильмы серии основаны на книгах Джеймса Дэшнера из серии «Бегущий По Лабиринту», первые две части выходили в прокат в 2014-м и 2015-м годах, заработав в общей сложности около $660 млн. В третьей части зрителей ждет встреча с теми же героями, которые уже выбирались из смертельно опасного лабиринта и сталкивались с организацией П. О. Р. О. К.; сейчас им нужно найти лекарство от болезни, которая уничтожила весь мир. Выход третьего фильма франшизы был задержан почти на год из-за того, что исполнитель главной роли Дилан О'Брайен получил травму во время съемок и какое-то время не мог продолжать работу.







«Хэппи-энд»

Австрийский режиссер и сценарист Михаэль Ханеке в особом представлении не нуждается — у него две «Золотые пальмовые ветви» каннского кинофестиваля, а за фильм «Любовь» он стал лауреатом «Оскара». «Хэппи-энд» также был представлен в основном конкурсе в Канне-2017, но призов там не получил. Сюжет фильма актуален для современной Европы — благополучная буржуазная семья живет в Кале, недалеко от лагеря мигрантов, и проблемы ее членов оказываются не менее трудными для решения, чем проблемы тех, кто перебрался во Францию в поисках лучшей жизни. Главные роли в «Хэппи-энде» сыграли Изабель Юппер и Жан-Луи Трентиньян.







«Zомбоящик»

Киноэксперимент «Камеди Клаба» со знакомыми по шоу канала ТНТ актерами. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин и многие их коллеги с помощью разных жанров — от драмы и комедии до фантастики и эротики — пошутят (или даже поиздеваются) над современным телевидением.







«Приключения Паддингтона 2»

Вторая часть киноверсии истории медвежонка по имени Паддингтон, который прибыл из дремучего Перу и обосновался в Лондоне в обычной семье, к российскому зрителю пробилась с трудом, породив по дороге скандал в отечественном прокате — и вместе прошлого четверга вышел в субботу, 20 января. Так что этот уикенд для медведя в шляпе и плаще станет первым полноценным в России.

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Этого героя придумал английский писатель Майкл Бонд, который выпустил серию книг о Паддингтоне, про медвежонка были сняты мультсериалы, а в 2014 году дошло и до кинематографических «Приключений Паддингтона». Фильм Пола Кинга очень хорошо показал себя в прокате, так что в появлении сиквела ничего удивительно нет. Во второй части медвежонок решил накопить денег на уникальную старинную книгу и не подозревает, что одновременно становится участником аферы века, которая приведет его прямиком в тюрьму.