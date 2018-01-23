Минкульт отменил «Смерть Сталина»

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Было направлено уведомление об отзыве прокатного удостоверения ООО «Вольга фильм» за подписью замминистра культуры Сергея Обрывалина», — говорится в сообщении российского минкульта.

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Эту информацию также подтверждает и.о. директора департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. «Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» отозвано», — заявила она.

Фильм должен был выйти в российских кинотеатрах 25 января, мировая премьера картины состоялась еще осенью 2017 года. Кинопрокатчик получил прокатное удостоверение только 17 января — на тот момент каких-либо претензий к фильму у российского Минкульта не было.

Массовое обсуждение комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи началось после прошедшего накануне в Министерстве культуры предпоказа картины.

Первыми «забил тревогу» Общественный совет и общественные деятели. «Все обсуждалось в одном ключе, ни один человек не высказался в поддержку фильма… Это фактически идеологическая борьба против нашей страны. Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма. Насколько я знаю, готовится письмо в Минкультуры с просьбой приостановить прокатное удостоверение. Я думаю, что потом также будет обращение в суд», — рассказал о результатах дискуссии деятелей культуры председатель Общественного совета Юрий Поляков.

Он отметил, что действие прокатного удостоверения хотят приостановить, чтобы вновь проверить фильм на соответствие российскому законодательству.

Картину не обошли вниманием и российские законодатели. Предсказуемо против показа «Смерти Сталина» выступили коммунисты — зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что фильм «совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны».

Не отстают и «справдливоросы» — первый зампред комитета по культуре Государственной думы России Елена Драпенко заявила, что картина британского комика «подрывает устои российского государства».

«Понятно, что это элемент информационной войны, понятно, что фильм сделан специально, чтобы оскорбить Россию и ее население. Вопрос в том, кто привез этот фильм в Россию, отдублировал его на русский язык и договорился с прокатными сетями, которые согласились его показать», — заявила она. По словам парламентария, отзыв прокатного удостоверения у картины нельзя назвать цензурой, поскольку фильм нарушает российское законодательство.

Намного более либеральных взглядов по отношению к картине придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Почему вместо запрета «Смерти Сталина» не привлечь русских талантливых кинематографистов, чтобы сделать ироничную комедию, которая высмеяла бы ошибки британцев?

Например, была наша комедия «Больше Бена», которая жестко высмеяла порядки в британском обществе», — пишет политик в своем телеграм-канале.

В конечном итоге, официальным обоснованием для снятия картины с проката стал подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ, согласно которому Минкульт имеет право отозвать лицензию в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

К сожалению, «Газете.Ru» не удалось связаться с пресс-службой Министерства культуры, чтобы выяснить, какие именно материалы фильма нарушают российский закон.

Отзыв прокатного удостоверения у фильма Ианнуччи уже успела прокомментировать депутат Госдумы Наталья Поклонская, активно выступавшая против показа фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда».

«Дискуссия о фильме, который никто не видел («Смерть Сталина»), привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели ее пределы. А ведь совсем недавно нынешние критики переживали абсолютно о другом — недопустимости ее ограничения», — пишет депутат на своей странице «ВКонтакте».