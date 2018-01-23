«Нелюбовь» допустили к «Оскару»

Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар» по итогам 2017 года. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева попала в короткий список в категории «лучший фильм на иностранном языке». Для российского режиссера это второй подряд фильм, который претендует на престижную премию.

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В 2015 году Звягинцев представлял Россию с «Левиафаном», картина о нравах российской глубинки прошла все стадии отбора, но в итоге проиграла польской «Иде» Павла Павликовского.

В этом году отечественный Оскаровский комитет выбрал его же «Нелюбовь» — фильм о распаде семьи; который также успешно справилась с отборочным ситом, состоящим из длинного списка (куда попадают все национальные ленты, выполнившие условия Академии), шорт-листа из девяти названий (объявляется в декабре) и окончательного попадания в оскаровскую номинацию.

Фоторепортаж: Российская «Нелюбовь» номинирована на «Оскар» __is_photorep_included11623081: 1

До этого картина Звягинцева участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля-2017 (и получила там Приз жюри), попала в короткий список «Золотого глобуса» и премии BAFTA.

Но «Глобус» фильм уже проиграл — победителем стал представлявшая Германию лента «На пределе» Фатиха Акина.

На «Оскаре» ситуация изменилась — «На пределе», которая была в декабрьской девятке, дальше не прошла. Соперниками «Нелюбви» стали «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия) и шведский «Квадрат» Рубена Эстлунда, который на том же Каннском кинофестивале получил Золотую пальмовую ветвь.

Судя по всему, именно «Квадрат» и «Нелюбовь» окажутся главными фаворитами в этой категории — как было до объявления победителей «Золотого глобуса».

Fox Searchlight Pictures Кадр из фильма «Форма воды» (2017)

Ну а безусловным лидером по количеству номинаций стала картина Гильермо дель Торо «Форма воды» — у этого фильма 13 возможностей получить награду.

В первую очередь фильм представлен в главной категории — «лучший фильм», а дель Торо за эту фэнтезийную историю номинирован на режиссерский приз (который, напомним, на «Глобусе» он выиграл). Кроме того, картина представлена в сценарной категории, а также в трех актерских номинациях — «лучшая женская роль» (Салли Хокинс), «лучший актер второго плана» (Ричард Дженкинс) и «лучшая актриса второго плана» (Октавия Спенсер). И, разумеется, в нескольких технических категориях «Форма воды» также попала.

Соперниками «Формы воды» по главной номинации стали восемь картин.

Это «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Леди Берд» Греты Гервиг, «Прочь» Джордана Пила, «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Призрачная нить» Пола Андерсона и «Темные времена» Джо Райта.

И, разумеется, на звание «лучшего фильма» претендует драма Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Эта картина о противостоянии потерявшей дочь женщины и полиции небольшого городка уже выиграла «Золотой глобус» («лучшая драма») и является одним из главных конкурентов «Формы воды» на премии Американской киноакадемии. судя по всему, у этих фильмов примерно равные шансы — если судить по так называемым индикаторам «Оскара»: у «Трех билбордов» имеется в активе «Глобус» и награда Гильдии актеров за лучший ансамбль, а «Форма воды» сумела выиграла премию «Гильдии продюсеров». Понятно, что определенной уверенности в победе именно этих претендентов нет, но заявки у них очень сильные.

По количеству номинаций (семь категорий) «Три билборда» оказались только третьими, уступив «Дюнкерку», который попал в восемь категорий.

С другой стороны, сыгравшая главную роль в фильме Макдонаха актриса Фрэнсис Макдорманд едва ли не зарезервировала «Оскар» — она уже выиграла все, что могла, и для полной уверенности ей осталось получить только британскую BAFTA, на которую она, кстати, тоже номинирована.

Focus Features Кадр из фильма «Темные времена» (2017)

В основной актерской номинации примерно такая же ситуация у Гэри Олдмана, сыгравшего Уинстона Черчилля в «Темных временах».

Он получил и «Глобус», и премию актерской гильдии, а уж представить, чтобы академики BAFTA проигнорировали британского актера, сыгравшего британского же лидера, возглавлявшего страну во время Второй мировой войны, попросту невозможно. Соперники у Олдмана, конечно, сильные — например, Дэниел Дэй-Льюис из «Призрачной нити», Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») или Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), — но вряд ли они могут всерьез рассчитывать на приз в этом году. Как и Дэниел Калуя из фильма ужасов «Прочь».

Любопытно, что в этом году «Оскар» сделал еще один шаг к гендерному равенству —

в операторской номинации представлена Рэйчел Моррисон, которая отмечена за работу на исторической драме «Ферма «Мадбаунд». Это первая женщина-оператор, номинированная на премию Американской киноакадемии за всю ее историю.

Что касается истории, то впервые «Оскар» вручали в мае 1929 года — недавно созданная Американская киноакадемия во время скромного (всего 270 гостей) ужина объявила о новой награде за достижения в области кино. В этом году премия вручается в 90-й раз, на юбилейную церемонию в театр «Долби» в Лос-Анджелесе соберутся несколько тысяч человек, а телевизионную трансляцию по всему миру будут смотреть миллионы зрителей. За эти годы «Оскар» стал самой престижной наградой в области кино, и даже простое попадание в номинацию уже означает успех, которого добиваются годами.

Церемония награждения лауреатов «Оскара-2018» пройдет чуть позже обычного — 4 марта; ее перенесли с конца февраля из-за Зимней Олимпиады в Южной Корее. Вести церемонию будет — как и в прошлом году — комик Джимми Киммел.

Будет ли на красной дорожке и на церемонии что-то вроде «блэкаута» «Золотого глобуса» — сказать пока сложно. Но Джеймс Франко (лауреат «Глобуса» как лучший комедийный актер за фильм «Горе-творец») уже не попал в шорт-лист «Оскара», а объявлявшие номинации актеры Энди Серкис и Тиффани Хэддиш вышли к камерам в черных нарядах — хотя ролики, представлявшие отдельные категории, были словно нарочито сделаны в ярких цветах.