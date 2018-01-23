«Плод фантазии»: «Смерть Сталина» просят отложить

Общественный совет Министерства культуры обратится к министру Владимиру Мединскому с письмом, в котором попросил остановить выход в прокат фильма «Смерть Сталина». Накануне в министерстве прошел предпоказ картины. Против проката этого фильма выступили члены общественного совета, в том числе, председатель Юрий Поляков, режиссеры Никита Михалков и Сергей Мирошниченко, продюсер Леонид Верещагин, депутат Госдумы Елена Драпеко.

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Представители совета предлагают перенести премьеру на лето и опасаются, что прокат может совпасть с юбилеем битвы за Сталинград, который будет отмечаться 2 февраля. Фильм должен выйти в прокат 25 января.

«Все обсуждалось в одном ключе, ни один человек не высказался в поддержку фильма… Это фактически идеологическая борьба против нашей страны.

Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма. Насколько я знаю, готовится письмо в Минкультуры с просьбой приостановить прокатное удостоверение. Я думаю, что потом также будет обращение в суд», — приводит РИА «Новости» слова председателя общественного совета Юрия Полякова. По его мнению, фильм необходимо проверить на соответствие российскому законодательству.

Этим, судя по всему, собираются заняться юристы ведомства, которые обратились к Мединскому с аналогичной просьбой, сообщает ТАСС. Юристы, со своей стороны, ссылаются на признаки экстремизма, сцены насилия и оскорбление национальных чувств, обнаруженные в картине.

«Г. К. Жуков представлен просто воинствующим клоуном, а это, между прочим, выдающийся полководец, талантливый стратег, маршал Советского Союза, во многом благодаря руководству которого наша армия победила в Великой Отечественной войне, его имя неразрывно слилось с Великой Победой. Фильм снят без всякого уважения к нашей истории, к памяти предыдущих поколений. ...Мы очень просим вас, уважаемый Владимир Ростиславович как историка, да и просто как гражданина, лично внимательно посмотреть этот фильм и принять на наш взгляд единственно верное решение — не допустить его показ в России», — подчеркивается в обращении юристов.

Ранее о том, что возможен перенос картины, сообщила РБК со ссылкой на Полякова и члена Общественного совета Минкультуры Павла Пожигайло.

При этом 17 января компания-прокатчик «Вольга» получила в Минкультуры прокатное удостоверение с датой начала показа в России 25 января (номер 121029217 от 29.12.2017). По словам представителей компании, никаких проблем при его оформлении не возникло.

Официально комментировать инициативу Общественного совета Минкультуры в компании отказались.

Кинокомпания «Вольга» Прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» (2017)

Комедия «Смерть Сталина» рассказывает о последних днях всесильного генсека КПСС в марте 1953 года и последовавшей за его кончиной борьбе за власть между высшей партийной номенклатурой СССР. Роль Никиты Хрущева сыграл характерный актер Стив Бушеми, маршала Жукова — Джейсон Айзекс (Люциус Малфой из «поттерианы»), Ольга Куриленко — пианистку Марию Юдину, которая обвинила Сталина в развале страны, после чего у него и случилось кровоизлияние в мозг.

Снял картину британский режиссер Армандо Ианнуччи (сериал «Вице-президент», фильм «Алан Партридж: Альфа Отец»), который в интервью «Газете.Ru» рассказал, что в Великобритании не знают, как определять и изображать сегодняшнюю Россию – как новую, демократичную, или как наследницу той самой советской «культуры».

«Во время подготовки к фильму мы много ходили по Красной площади и Кремлю, чтобы прочувствовать атмосферу 1953 года… Я все-таки думаю, что наш фильм вызвало к жизни вот какое явление: люди на Западе – ну, про Британию могу сказать точно – на самом деле не так уж много знают о истории и исторических процессах того времени», — рассказал режиссер.

При этом он признал, что фильм не претендует на историческую достоверность.

«Аппаратная борьба за возможность пустить поезда в Москву, чтобы все желающие простые люди попрощаться со Сталиным – это реальный исторический факт. А вот интриги, которые оказались вокруг этого накручены и диалоги между членами президиума ЦК, которые об этом велись – плод нашей фантазии», — заверил Ианнуччи, добавив, что это просто картина о борьбе за власть группы очень влиятельных людей.

«Мы поставили факты на службу комедии и дали волю своей фантазии», — заключил режиссер.

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что в Кремле не располагают информацией о фильме «Смерть Сталина» и причинах, по которым его премьеру могут перенести на лето. Он также указал, что прокат какой-либо картины — абсолютная прерогатива министерства культуры.

Получить оперативный комментарий в Минкультуры не удалось.