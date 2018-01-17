«Черная молния» без Бекмамбетова

Разработка проекта началась еще в 2016 году, когда телеканал Fox заказал у Warner Bros. TV пилот сериала. Однако через несколько месяцев от идеи было решено отказаться, а дальнейшим для этого телешоу нашли новый дом — The CW, для которого «Черная молния» стала уже шестым сериалом по вселенной DC.

Канал заказал новый сценарий для пилота, а в мае прошлого года дал зеленый свет полноценному сезону.

В центре сюжета — супергерой Джефферсон Пирс (Кресс Уильямс), который покончил с деятельностью по спасению мира девять лет назад после осознания того, что забота о человечестве пагубно сказывается на отношениях с членами его семьи.

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Примечательно, что в конце 70-х годов созданный Тони Изабеллой и Тревором фон Иденом персонаж стал одним из первых супергероев-афроамериканцев на страницах «рассказов в картинках».

Теперь то же происходит на телевидении. DC в очередной раз пытается поспеть за Marvel, у которых на Netflix в 2016-м стартовал «Люк Кейдж».

Занимается проектом шоураннер Грег Берланти, ответственный за «Стрелу», «Флэша», «Супергерл» и «Легенды завтрашнего дня», так что «Черная молния» закономерно переняла все их ключевые особенности.

В сериале Джефферсон Пирс работает директором школы, в которой учатся преимущественно темнокожие ребята. Однако все меняется, когда в городе начинает орудовать банда «Сотня».

Если Пирс олицетворяет успех, полученный путем упорного труда, то преступники, берут свое силой. Когда это затрагивает и его собственную семью, он вынужден достать с полки запылившийся костюм и снова встать на путь насилия — во имя благих целей, но все же насилия.

Безусловно, одну из ключевых ролей в сериале играет вопрос расизма.

Как отметил один из авторов проекта Салим Акил, «в шоу будет несколько вещей, основанных на реальности».

«Самое интересное в Джефферсоне — это то, что он делает как персонаж, как отец и как человек. Это человек со сверхъестественными силами, но больше всего его заботят две дочери. У него есть и силы, и любовь всей жизни, но она не может быть с ним как раз из-за его сил. Дар ли это? Проклятие? Это вопрос, который я хочу изучить», — отметил Акил.

Шоураннер признался, что «не чувствует никакого давления» в связи с тем, что на его плечах лежит важная миссия — первый сериал про супергероя-афроамериканца на общедоступном американском телеканале.

«Я просто хочу рассказывать хорошие истории. Я не думаю, что самое интересное в Джефферсоне — то, что он афроамериканец. Что мне интересно о персонаже, так это то, что он супергерой, который еще и отец. У него есть бывшая жена. Он директор школы.

Он — отец-одиночка, воспитывающий двух дочерей.

Все это, в связке с обладанием супеспособностями, гораздо интереснее, чем тот факт, что он афроамериканец, — подчеркнул Акил. — Если единственное, что было интересно в Джефферсоне Пирсе, — то, что он афроамериканец, я не думаю, что у нас вышло бы полноценное шоу».

«Черная молния» является отдельным проектом и (в отличие от «Супергерл», «Флэша» и «Легенд завтрашнего дня») не входит во вселенную сериала «Стрела».

«Черная молния неким образом исчезла из вселенной DC.

У нас есть возможность вновь представить его публике. Я хочу, чтобы люди узнали, кто такой Джефферсон Пирс, кто такой Черная молния, — заявил Акил. — Я хотел, чтобы они познакомились с ним в мире, который они узнают. The CW, Warner Bros. TV, Грег Берланти и Akil Productions пришли к такому решению, и это захватывающе».

«Я хочу, чтобы люди наслаждались шоу, и, надеюсь, я могу заставить их задуматься о многих вещах, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Все хотят героя. Мы живем в такое время, когда большинство людей желает, чтобы у нас был герой, который мог бы излечить некоторые болезни мира взмахом плаща или с помощью сверхсилы. Я надеюсь, что после «Черной молнии» люди начнут немного лучше понимать наш мир, наблюдая за вымышленным», — признался продюсер.