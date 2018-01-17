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«Черная молния» без Бекмамбетова

В США состоялась премьера сериала про супергероя «Черную молнию»

Кадр из сериала «Черная молния» (2018) Warner Bros. Television
Кадр из сериала «Черная молния» (2018)

На американском телевидении состоялась премьера сериала «Черная молния» — о герое комиксов DC в отставке, который решил остепениться и заняться воспитанием дочек, однако в силу обстоятельств вынужден вернуться к геройской жизни.

Разработка проекта началась еще в 2016 году, когда телеканал Fox заказал у Warner Bros. TV пилот сериала. Однако через несколько месяцев от идеи было решено отказаться, а дальнейшим для этого телешоу нашли новый дом — The CW, для которого «Черная молния» стала уже шестым сериалом по вселенной DC.

Канал заказал новый сценарий для пилота, а в мае прошлого года дал зеленый свет полноценному сезону.

В центре сюжета — супергерой Джефферсон Пирс (Кресс Уильямс), который покончил с деятельностью по спасению мира девять лет назад после осознания того, что забота о человечестве пагубно сказывается на отношениях с членами его семьи.

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Примечательно, что в конце 70-х годов созданный Тони Изабеллой и Тревором фон Иденом персонаж стал одним из первых супергероев-афроамериканцев на страницах «рассказов в картинках».

Теперь то же происходит на телевидении. DC в очередной раз пытается поспеть за Marvel, у которых на Netflix в 2016-м стартовал «Люк Кейдж».

Занимается проектом шоураннер Грег Берланти, ответственный за «Стрелу», «Флэша», «Супергерл» и «Легенды завтрашнего дня», так что «Черная молния» закономерно переняла все их ключевые особенности.

В сериале Джефферсон Пирс работает директором школы, в которой учатся преимущественно темнокожие ребята. Однако все меняется, когда в городе начинает орудовать банда «Сотня».

Если Пирс олицетворяет успех, полученный путем упорного труда, то преступники, берут свое силой. Когда это затрагивает и его собственную семью, он вынужден достать с полки запылившийся костюм и снова встать на путь насилия — во имя благих целей, но все же насилия.

Безусловно, одну из ключевых ролей в сериале играет вопрос расизма.

Как отметил один из авторов проекта Салим Акил, «в шоу будет несколько вещей, основанных на реальности».

«Самое интересное в Джефферсоне — это то, что он делает как персонаж, как отец и как человек. Это человек со сверхъестественными силами, но больше всего его заботят две дочери. У него есть и силы, и любовь всей жизни, но она не может быть с ним как раз из-за его сил. Дар ли это? Проклятие? Это вопрос, который я хочу изучить», — отметил Акил.

Шоураннер признался, что «не чувствует никакого давления» в связи с тем, что на его плечах лежит важная миссия — первый сериал про супергероя-афроамериканца на общедоступном американском телеканале.

«Я просто хочу рассказывать хорошие истории. Я не думаю, что самое интересное в Джефферсоне — то, что он афроамериканец. Что мне интересно о персонаже, так это то, что он супергерой, который еще и отец. У него есть бывшая жена. Он директор школы.

Он — отец-одиночка, воспитывающий двух дочерей.

Все это, в связке с обладанием супеспособностями, гораздо интереснее, чем тот факт, что он афроамериканец, — подчеркнул Акил. — Если единственное, что было интересно в Джефферсоне Пирсе, — то, что он афроамериканец, я не думаю, что у нас вышло бы полноценное шоу».

«Черная молния» является отдельным проектом и (в отличие от «Супергерл», «Флэша» и «Легенд завтрашнего дня») не входит во вселенную сериала «Стрела».

«Черная молния неким образом исчезла из вселенной DC.

У нас есть возможность вновь представить его публике. Я хочу, чтобы люди узнали, кто такой Джефферсон Пирс, кто такой Черная молния, — заявил Акил. — Я хотел, чтобы они познакомились с ним в мире, который они узнают. The CW, Warner Bros. TV, Грег Берланти и Akil Productions пришли к такому решению, и это захватывающе».

«Я хочу, чтобы люди наслаждались шоу, и, надеюсь, я могу заставить их задуматься о многих вещах, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Все хотят героя. Мы живем в такое время, когда большинство людей желает, чтобы у нас был герой, который мог бы излечить некоторые болезни мира взмахом плаща или с помощью сверхсилы. Я надеюсь, что после «Черной молнии» люди начнут немного лучше понимать наш мир, наблюдая за вымышленным», — признался продюсер.