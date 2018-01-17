«Форма воды» и другие премьеры недели

«Форма воды»

Начало 1960-х. В секретной лаборатории в Балтиморе в заполненном водой баке живет странное существо-амфибия, которое любопытные ученые хотят препарировать. Но на защиту иной формы жизни встает незаметная уборщица (Салли Хокинс), которая оказалась способной на организацию целой спасательной операции.

Фэнтезийный фильм Гильермо дель Торо был представлен в основном конкурсе прошлогоднего Каннского кинофестиваля и заработал Золотую пальмовую ветвь, картина получила режиссерскую награду на «Золотом глобусе» и является одним из главных претендентов на «Оскар».







«Темные времена»

В мае 1940 года правительство Британии во главе с Чемберленом уходит в отставку, и король Георг VI вынужден назначить премьер-министром Уинстона Черчилля. Это назначение совпадает с наступлением войск Германии в бельгии, Голландии и Франции и переходом так называемой «странной войны» в полноценную войну.

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Черчиллю приходится действовать в условиях разваливающегося фронта, окружений британских и французских войск, именно он принял решение об эвакуации армии из-под Дюнкерка, а потом руководил «битвой за Британию» и способствовал созданию антигитлеровской коалиции.

Биографический фильм Джо Райта также является одним из претендентов на «Оскар», за исполнение роли Черчилля актер Гари Олдман уже стал лауреатом «Золотой глобус» и может получить свой первый «Оскар» — именно Олдмана называют самым вероятным кандидатом на премию Американской киноакадемии.







«Скиф»

Еще одно фэнтезийное прочтение древнерусской истории — как было в случае с «Викингом». Ратнику Лютобору нужно спасти семью, и он оправляется к остаткам некогда обширного племени скифов, а проводником становится пленный скиф по имени Куница.

Скифы когда-то прославились как воины, потом превратились в наемных убийц, но Лютобору и Кунице предстоит найти общий язык — чтобы выжить в жестоком мире.







Карп отмороженный

История от режиссера Владимира Котта о провинциальной пенсионерке и бывшей учительнице, которая, узнав о смертельной болезни, принимается за организацию собственных похорон.

Фильм снят по одноименной повести Андрея Таратухина, а в главных ролях снялись Марина Неелова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов. Миронов отказался от дублера для съемок одной из сцен и купался в реке, температура воды которой была 8 градусов, а температура воздуха — 0.

На определенные жертвы пришлось пойти и продюсеру картины Никите Владимирову. Не получив финансовой поддержки в Минкульте и Фонде кино, он заложил свою квартиру, чтобы начать съемки. Премьера фильма состоялась 26 июня 2017 прошлого года на ММКФ.