«Куда катится этот мир?!» Шурыгина отчитала своего обидчика

Первым в эфир вышел Андрей Малахов в 18.00 по московскому времени.

В начале выпуска ведущий обратил внимание на то, что многие присутствовавшие в зале зрители пришли в черном — по аналогии с гостями церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Тогда многие актеры, режиссеры и другие и работники кино- и теле-индустрии с помощью подобного дресс-кода выразили поддержку жертвам сексуального насилия

Семенов признался, что пока не осознал, что уже освободился. Он отметил что самым сложным в тюрьме было привыкнуть к резкой смене окружающей обстановки. На вопрос Малахова о том, снилась ли ему Шурыгина во время заключения, он ответил, что не видел снов о ней.

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Далее телеведущий напомнил о том, что у семьи молодого человека была возможность откупиться от обвинений, заплатив родным Шурыгиной миллион. Малахов предположил, что Семенов оказался в тюрьме из-за того, что они не смогли позволить себе отдать подобную сумму.

Сам юноша заявил, что «отдавать давать им — это бессмысленно».

Семенов рассказал, что в тюрьме его окружали разные люди разного возраста. По его словам, никто не удивлялся тому, что Диана «блистала на светских балах», а он находился в заключении. «Все привыкли. Все спокойно относились», — признался юноша.

Молодой человек добавил, что во время отбывания наказания больше всего скучал по своим родным.

По словам Семенова, в случившемся есть и его вина. Он считает, что должен был лучше следить за своим окружением.

Семенов в очередной раз подчеркнул, что не признают свою вину и не согласен с решением суда, однако обжаловать его не собирается, так как находит это бессмысленным. По его словам, он не намерен извиняться перед Шурыгиной, так как не видит, за что.

Семенов признался, что хочет стать примером для своих сверстников, чтобы другие парни не допускали подобного и не поддавались на «провокации» со стороны девушек.

Молодой человек пока не определился с тем, что будет делать дальше. В финале выпуска он заявил, что если бы был смысл что-то сказать Диане Шурыгиной, он бы сделал это.

Примерно через час после завершения «Прямого эфира» Первый канал показал новый выпуск «Пусть говорят». Как призналась Диана, ее шокировало то, что Семенов вышел досрочно. «Почему так рано, даже не три года?» — возмутилась девушка.

Она отметила, что не испугана тем, что осужденный за ее изнасилование человек находится на свободе, так как «он все-таки насильник, а не убийца».

На вопрос Дмитрия Борисова о том, почему не все поверили Шурыгиной, когда она заявила об изнасиловании, Диана предположила, что на тот момент была еще маленькой. По ее словам, теперь она повзрослела и уже не придает такого большого значения общественному мнению. «Мне в любом случае не поверят, что бы я ни сказала. Хоть убейся», — заявила она.

Как и прежде, она заявила, что ей нечего сказать Семенову. Девушка призналась, что хотела бы, чтобы он все осознал и перестал считать себя героем.

Она также добавила, что общество не должно навязывать жертвам изнасилования модели поведения, так как каждый реагирует по-своему.

«Откуда вы знаете, может, я по ночам в подушку плачу», — возмутилась Диана.

Шурыгина заявила, что в какой-то момент ей не хотелось ничего, но после всей этой истории она почувствовала желание жить. Она отметила, что не сама решила написать заявление. По ее словам, она не думала о том, что стала жертвой изнасилования, пока мать не спросила у нее об этом.

Диана заявила, что ей безразлична дальнейшая судьба Семенова, однако она переживает за других девушек и надеется, что юноша «больше ничего не натворит». Также она сказала, что хочет, чтобы молодой человек признал свою вину и попросил прощения.

Она отметила, что если извинения будут искренними, она готова будет из принять.

В финале передачи она обратилась к Семенову и поздравила его с освобождением, выразив надежду на то, что он все осознает. Она попросила его больше никогда не лезть к девушкам, а также напомнила всем слушающим ее мальчикам сделать для себя выводы.

Ранее Шурыгина прокомментировала появление Семенова на передаче Малахова.

«Я не думала, что Андрей и его команда опустятся до такого уровня. — написала она в своем телеграм-канале. — Ну ладно в комнате между собой обсудить и поддержать парня, написать ему письмо. Но выдавать в массы, что он ни в чем не виноват, идти против решения суда, это подло и низко я считаю.

Эта история получила широкую огласку, о чем думают сами органы, отпуская насильника несовершеннолетней девочки через год с лишним домой и на телевидение в Москву, к чему они призывают? Давайте ребят, насилуйте малолеток, если они смогут доказать вину, то посидите годик, ещё и прославитесь! Куда катится этот мир?!»

По словам девушки, при личной встрече с Семеновым, она бы «спросила у него, раскаялся ли он, осознал свою ошибку?»

«Я, правда, надеюсь, что он осознал, — приводит слова Шурыгиной телеканал «360». — А в массах само собой он говорит, что и осознавать нечего, ведь тогда все отвернутся от него, возможно даже родная мать».