«Движение вверх»: победа в кассе

Это событие ожидалось к концу уикенда, но случилось на день раньше: картина Антона Мегердичева «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом отечественного проката, опередив по сборам фэнтезийную сказку «Последний богатырь».

К вечеру субботы, 13 января, «Движение вверх» заработало в России примерно 1,69 млрд рублей, сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

У «Последнего богатыря» выручка в российских кинотеатрах составляет 1,67 млрд рублей. Аналогичная ситуация и в прокате СНГ (сюда входят сборы в Белоруссии, Казахстане и нескольких других странах), где «Движение вверх» — по предварительным прикидкам — получил к концу субботы около 1,74 млрд рублей; «Последний богатырь» заработал в странах бывшего СССР 1,73 млрд рублей.

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«Движение вверх» — спортивная драма, центральным событием которой стала игра между советской и американской сборными по баскетболу во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году. Этот матч состоялся через несколько дней после страшного теракта (палестинские террористы расстреляли 11 членов олимпийской сборной Израиля) и стал одним из самых известных игр в истории баскетбола.

При равной борьбе за 3 секунды до финального свистка сборная США вела со счетом 50:49, но победили в итоге советские спортсмены — 51:50. Для СССР это было первое олимпийское золото в мужском баскетболе.

Фильм снят на базе студии «ТриТэ», которая выпускала еще одну спортивную драму, успешно прошедшую в российском прокате — «Легенда №17» Николая Лебедева, в которой речь шла о знаменитом хоккеисте Валерии Харламове и о не менее знаменитой суперсерии матчей «СССР — Канада» 1972 года. Одним из продюсеров «Движения вверх» стал Никита Михалков, а в главных ролях снялись Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова.

Для фильма Мегердичева это не первое достижение.

Ранее стало известно, что «Движение вверх» стало победителем так называемой «новогодней битвы» — по итогам «длинных выходных» (с 1 по 8 января) картина заработала 1,27 млрд рублей, почти в два раза больше, чем занявшая второе место фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей» (680 млн рублей). При этом в первый уикенд мало что предвещало столь громкий успех — премьера «Движения вверх» состоялась 28 декабря, и за первые четыре дня в кинотеатрах лента собрала совсем не выдающиеся 117 млн рублей.

Заявку на лидерство среди отечественных релизов картина сделала только в праздничные дни, когда — начиная со 2 января — дневная выручка не опускалась ниже 150 млн.

И к завершению каникул «Движение вверх» собрала около 1,4 млрд рублей.

Собственно, именно тогда и заговорили о том, что этот фильм станет самым кассовым среди всех российских картин. И за прошедшие пять дней (с 9-го по 13-е) фильм опередил и «Экипаж» (1,43 млрд рублей), и «Викинг» (1,51 млрд), и «Сталинград» (1,62 млрд). И, разумеется, продержавшуюся в лидерах всего два месяца сказку «Последний богатырь» (1,67 млрд рублей).

Правда, выручка в два миллиарда — как прогнозировали после «новогодней битвы» — «Движению вверх» пока что грозит только в отдаленной перспективе. С другой стороны, у картины пока что нет явных соперников; таким может стать только выходящая в российский прокат 18 января «Форма воды» Гильермо дель Торо — у одного из главных претендентов на «Оскар» может хватить сил, чтобы справиться с «Движением», но только в случае, если он получит достаточное количество сеансов.

Что касается «Движения вверх», то у картины есть к чему стремиться — помимо отметки в 2 млрд рублей. Значимый вклад в рекордные сборы внесли и подорожавшие за последние годы билеты — так, по количеству зрителей (6,63 млн) фильм Мегердичева пока уступает комедии Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы: Продолжение» (8,87 млн зрителей в 2008 году), все тому же «Последнему богатырю» (7,78 млн зрителей осенью 2017-го) и еще одному фильму Бекмамбетова «Дневной дозор» (7,41 млн человек в 2006-м).

Впрочем, у «Движения вверх» есть потенциал, чтобы заработать и это достижение.

Кроме того, картина сейчас стала второй по сборам в российском прокате за 2017 год — впереди только диснеевские «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» с 2,32 млрд рублей. Но справиться с «Пиратами» будет очень непросто.