Это просто конец света

Полицейский детектив Элейн Ренко (Агнесс Дейн) была избита сыном и несколько месяцев лечилась от побоев и психологической травмы. Она выходит на работу и попадает в напарники к Роберту Хиксу (Джим Стерджесс), который поначалу не воспринимает ее всерьез.

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Оба они достаточно независимы, чтобы долго выносить друг друга, но работа требует, чтобы они объединились. Во время расследования смерти хакера начальство требует прекратить слежку за коллегой покойного, детективы не подчиняются – и в итоге вынуждены бежать от агентов службы МИ5, которые не останавливаются ни перед чем. Объект слежки погибает, но успевает перед смертью передать полицейским флешку, на которой записана секретная информация, из которой Хикс и Ренко узнают, что Земля погибнет через пять лет от неведомой космической опасности.

Власти скрывают эти данные, чтобы избежать паники среди населения, они готовы даже взять в заложники семью Хикса,

а полицейские оказываются перед выбором – опубликовать пугающее предупреждение или сдаться своим вроде бы коллегам и рассчитывать на их милость.

Британский канал BBC One начал показ снятого совместно со стриминговым сервисом Hulu конспирологического сериала «Беспощадное солнце», в котором доблестные полицейские и продвинутые хакеры доносят до общества скрытую правительством правду.

Производство «Безжалостного солнца» началось в 2015 году – то есть в то время, когда эмоции от разоблачений Эдварда Сноудена были еще совсем свежими. Документальный фильм «Citizenfour. Правда Сноудена» Лауры Пойтрас получил «Оскар», Оливер Стоун снимал своего «Сноудена» (выйдет осень 2016-го), на том же BBC в октябре 2015-го показали фильм Питера Тейлора «Эдвард Сноуден: шпионы и закон». Да и Wikileaks со скрывающимся на территории эквадорского посольства в Лондоне Джулианом Ассанжем были, что называется, на слуху.

В общем, сама обстановка располагала к заказу сериала о том, что власти все скрывают и что нет такого преступления, на которое не готово пойти правительство ради предотвращения утечек секретной информации.

И, возможно, именно поэтому охота агентов МИ5 на строптивых полицейских – пожалуй, самая эффектная сцена первых серий сериала, но заданный ею уровень «Безжалостное солнце так и не смогло удержать.

Придумавший этот сериал Нил Кросс (у него в активе – «Лютер» с Идрисом Эльбой) по-прежнему обращает пристальное внимание на интерьеры, в которых происходит действие, но вот сюжет в данном случае оказывается не самой его сильной стороной.

Основная проблема «Безжалостного солнца» — в беззастенчивой эксплуатации уже придуманных тысячами кинематографистов ходов. Напарники, отношения которых далеки от идеальных, но которые вынуждены действовать вместе. Суперхакеры (хорошо хоть не русские), способные взломать что угодно и достать любые сведения. Секретная информация, которая хранится (видимо, для удобства просмотра теми же хакерами) в виде короткометражного фильма с достойными «Оскара» визуальными эффектами. Правительственные агенты, которые сначала стреляют, а уже потом думают, как рассказать свидетелям, что ничего особенного они не видели.

В общем, полный набор того, что уже стало слишком распространенным клише, и собранные вместе они не смотрятся лучше.

В принципе, первый эпизод сериала мог бы стать завязкой фильма-катастрофы – одного из тех, что любит делать Роланд Эммерих, или началом для романа Стивена Кинга, похожего на «Противостояние». Но настоящей катастрофы с утечкой секретных сведений не происходит, да Кинга вряд ли заинтересует полицейская история, в которую очень быстро превращается «Безжалостное солнце».

Кроме того, «Безжалостному солнцу» приходится играть на территории, которая хорошо окучена «Секретными материалами», и безнадежно проигрывать своему успешному предшественнику – как в харизматичности главных героев, так и в закрученности сюжета, которого очевидно не хватает не только на полноценный сезон, но даже на пару серий.

Хотя следует отметить, что Стерджесс и Дейн стараются, как могут, но они слишком не похожи на Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон, чтобы составить новый блестящий дуэт борцов с космической угрозой.