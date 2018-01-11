«Игра престолов» и допинг: режиссеры выбирают лучшее

Гильдия режиссеров США назвала номинантов своей премии в телевизионных и документальных категориях. Лучшим документальным фильмом по версии американских режиссеров может стать картина британского велогонщика-любителя Брайана Фогеля «Икар», сообщает Deadline. Эта лента рассказывает о системе допинга в России, а главным ее героем стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков. В аннотации к фильму говорится о том, что «случайная встреча с российским ученым вылилась для режиссера в создание геополитического триллера, в котором есть место грязной моче, цепочке необъяснимых смертей и олимпийским золотым медалям».

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При этом Родченков и Фогель быстро стали близкими приятелями, а режиссер был одним из тех, кто помог ему сбежать из России.

«Икар» был представлен на кинофестивале «Санденс» в январе 2017 года и получил там специальную награду жюри документального кино «Премия Оруэлла» (The Orwell Award); позже картину показали на фестивале «Санденс в Лондоне», где она стала лауреатом приза «Выбор зрителей» (Audience Choice Award). Онлайн-сервис Netflix выкупил права на дистрибуцию ленты, мировая телепремьера которой состоялась 4 августа. У «Икара» довольно высокие шансы как на премию Гильдии режиссеров, так и на попадание в шорт-лист «Оскара» (будет объявлен 23 января); у фильма высокий рейтинг среди критиков (97% положительных рецензий по данным Rotten Tomatoes), а также номинация на британскую кинопремию BAFTA — и тоже с высокими шансами стать лауреатом. Кроме того, следует учитывать, к каким последствиям привело расследование «допингового скандала» — российская сборная была не допущена до зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года.

Для Фогеля «Икар» стал второй картиной. Первый свой фильм — комедию «По признакам совместимости» — он снял в 2012 году.

Среди конкурентов «Икара» — сериал «Вьетнамская война» режиссеров Кена Бернса и Линны Новик; «Город призраков» Мэтта Хейнемана о журналистах, которых боевики ИГ преследуют в Сирии; лента Стива Джеймса «Счеты» о судьбе эмигрантов из Китая и драматический мини-сериал известного документалиста Эррола Морриса «Уормвуд» о загадочной смерти в 1953 году сотрудника ЦРУ Фрэнка Олсона.

В сериальных категория премии Гильдии режиссеров большого отличия от, к примеру, «Золотого глобуса» не наблюдается. Среди претендентов на победу в номинации «лучший драматический сериал» — уже отмеченные наградами «Очень странные дела» (номинация на «Золотой глобус» и премии гильдий продюсеров и актеров) и «Рассказ служанки» («Эмми и «Золотой глобус»). Но три места из пяти занимает седьмой сезон «Игры престолов», который весь состоит из семи эпизодов --

видимо, с точки зрения режиссеров почти каждая серия предпоследнего сезона фэнтезийной саги достойна премии.

Среди комедийных сериалов года столь насыщенным режиссерскими удачами фильмом стал сериал «Мастер не на все руки», который представлен двумя эпизодами. Но, скорее всего, награда достанется не этому сериалу с Азизом Анзари и не заслуженным «Кремниевой долине» Майка Джаджа или «Вице-президенту», а недавно вышедшей «Удивительной миссис Мэйзел» — истории о домохозяйке, которая стала выдающимся стендап-комиком после ухода мужа — она уже выиграла соответствующую категорию «Золотого глобуса» и, пожалуй, можно ожидать ее триумф и на «Эмми-2018».

Номинации для 70-й премии Гильдии режиссеров Америки (DGA Awards) традиционно разделяются на две части.

Сначала гильдия называет претендентов на награду в телевидении, а чуть позже — в кино (обещают объявить в четверг, 11 января, по местному времени — то есть 12 января по московскому). Киношные призы, разумеется, более интересны — они обычно очень точно предсказывают будущих номинантов «Оскара», причем в главной категории — «лучший фильм». Так, за 69 предыдущих лет премии режиссеры ошиблись только 15 раз — то есть у них было 78% успешных предсказаний, что больше, чем у продюсеров (68%) или актеров (50%).

Но, к примеру, два последних года режиссерская гильдия хотя и угадывала победителя в соответствующей «оскаровской» категории (Алехандро Иньярриту за «Выжившего» в 2016-м и Дэмьен Шазелл за «Ла-Ла Ленд» в 2017-м), но промахнулись с лучшим фильмом, выбранным Американской киноакадемией. Впрочем, заслуг режиссеров в мастерстве умения предвидеть решения киноакадемиков это не отменяет.

Сама церемония вручения наград Гильдии режиссеров Америки пройдет 3 февраля.