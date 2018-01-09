Новогодняя битва: победа наших в баскетболе

Депутаты Госдумы, конечно, изредка вспоминают, что надо бы сократить продолжительность новогодних праздников (по разным причинам), но вот кто точно всегда будет против этой инициативы – это кинопрокатчики. «Длинные» январские каникулы для них – это время «новогодней битвы» релизов, время одних из самых кассовых (а в последние годы – просто самых кассовых) уикендов года, когда картины зарабатывают столько, что остается только удивляться. И 2018 год не стал исключением.

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Общие сборы российских кинотеатров с 1 по 8 января, по данным портала «Кинобизнес сегодня», составили около 3,6 млрд руб.

Это, разумеется, предварительные данные, которые еще будут уточняться, но они почти сопоставимы с теми цифрами, которые показали первые дни отечественном прокате год назад (тогда было на 3% больше) и почти на четверть больше, чем было в 2016 году (3,1 млрд рублей). В прошлом году основным двигателем новогодней гонки стал исторический блокбастер «Викинг». В этом ту же роль сыграла спортивная драма «Движение вверх».

Следует отметить, что снятая на студии «ТРИТЭ» картина Антона Мегердичева не сразу проявила себя лидером проката. История противостояния советской и американской сборных по баскетболу во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году в свой первый уикенд (в прокат лента вышла 28 декабря) заработала совсем не чемпионские 117 млн рублей. Впрочем, предновогодняя четырехдневка (с 28-го по 31-е) вообще прошла для кинотеатров довольно скромно – немногим больше было у «Джуманджи: Зов джунглей» (146 млн рублей), альманаха «Елки новые» (143 млн рублей), а мультфильму «Три богатыря и принцесса Египта» досталось даже меньше (116 млн рублей).

Но уже 1 января «Движение вверх» стал безоговорочным лидером, а начиная со 2-го сборы ленты не опускались ниже 150 млн рублей.

Всего картину за двенадцать дней проката посмотрело около 5 млн человек, а ее выручка составила примерно 1,4 млрд рублей.

Это пятый результат для отечественного фильма – впереди «Экипаж» (1,43 млрд рублей), «Викинг» (1,51 млрд), «Сталинград» (1,62 млрд) и недавно ворвавшаяся на первое место сказка «Последний богатырь» (1,67 млрд рублей). Не исключено, что «Движение вверх» сможет опередить все эти картины уже к концу следующего уикенда – и стать самым кассовым отечественным фильмом, поставив новый рекорд российского проката.

Что касается собственно «новогодней битвы» релизов (с 1 по 8 января), то и здесь «Движение вверх» победило с выручкой примерно 1,27 млрд рублей.

Sony Pictures Entertainment (SPE)

А вот второе место досталось иностранцам – фэнтезийная сказка «Джуманджи: Зов джунглей» заработала за этот период примерно 680 млн рублей, а всего в России – с момента выхода в прокат – 1,22 млрд рублей. Отметим, что в прокате США новая «Джуманджи», продолжение культовой картины 1995 года, также смогла в итоге одолеть восьмой эпизод «Звездных войн», а общие сборы картины уже превысили полмиллиарда долларов – чего от нее никто не ожидал.

«Богатырская» серия мультфильмов студии «Мельница» по-прежнему радует стабильностью. Эти ленты традиционно выходят под Новый год и также традиционно очень неплохо зарабатывают – и новая часть похождений знакомых героев, «Три богатыря и принцесса Египта», повторила успех предшественников. За первые восемь дней 2018 года картина заработала 580 млн рублей, а ее общие сборы сейчас составляют, по данным «Кинобизнеса сегодня», 717 млн рублей.

Неплохо показал себя в праздники еще одна отечественная франшиза — «Елки новые», новый фильм из продюсерского проекта Тимура Бекмамбетова, за 8 дней собрали 480 млн рублей, а всего за три недели – примерно 877 млн рублей.

Два следующих места в «новогодней битве» заняли неожиданные релизы. Мультфильм студии Fox «Фердинанд» в мировом прокате не блещет (общие сборы — $183,6 млн), но в первые восемь дней нового года заработал 335,2 млн рублей, да и в целом в России выступил весьма достойно – выручка картины сейчас составляет 561,1 млн. Киномюзикл «Величайший шоумен» хоть и появился в кинотеатрах только 4 января, но успел собрать 289,5 млн; при этом в остальном мире 84-миллионный фильм пока что балансирует на грани окупаемости ($151,6 млн).

Lucasfilm

Что касается оставшихся фильмов новогоднего проката, то им, скорее всего, просто, что называется, не повезло.

Например, «Звездные войны: Последние джедаи» к каникулам растеряли большинство изначальных сеансов (восьмой эпизод космической саги выходил на 1,2 тысячах копий), так что их небольшие сборы за восемь дней — 127,5 млн рублей – не должны удивлять. К сожалению, картине так и не удалось войти в российский «клуб миллиардеров», но это еще может случиться — за месяц лента выручила 923 млн рублей.

А вот французская комедия «Праздничный переполох» изначально выходила на небольшом числе экранов (166 копий) – и сборы оказались соответствующими: около 40 млн рублей за восемь дней. Но и большая роспись (почти 1,1 тысяча копий) не помогла отечественному мультфильму «Чудо-юдо» справиться с новыми «Богатырями» и заморским «Фердинандом» — вышедшая в прокат 4 января картина заработала за последние дни каникул только 46 млн рублей.