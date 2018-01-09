Антироссийский сериал «Би-би-си» обвинили в антисемитизме

На данный момент на «Би-би-си» показали только первые три серии, но часть зрителей уже успела возмутиться наличием «беспочвенных оскорблений» и «глупых стереотипов» в отношении евреев.

Сюжетная фабула сериала такова: главный герой «МакМафии» — Алекс Годман (Джеймс Нортон), сын эмигрировавшего из России мафиози (Алексей Серебряков).

Алекс всеми силами старается дистанцироваться от криминального прошлого своей семьи.

Молодой человек надеется заняться собственным бизнесом и завести семью со своей возлюбленной Ребеккой (Джульет Райлэнс). Однако отречься от корней не выходит, так как жизнь его подруги оказывается под угрозой.

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В результате герой вынужден с головой окунуться в мафиозный мир, населенный нечистыми на руку политиками, бизнесменами и спецагентами.

Общественная организация UK Lawyers for Israel (UKLFI) опубликовала заявление касательно изображения на экране персонажа Семена Клеймана, которого играет американский актер Дэвид Стрэтэйрн.

Этот герой предстает в сериале беспринципным и одиозным предпринимателем и политиком.

В пресс-релизе «Би-би-си», который вышел задолго до премьеры сериала, Клейман описан как «израильский бизнесмен с хорошими связями и огоньком в глазах, глубоко внутри таящим секреты».

В первом эпизоде, который посмотрели 5,7 млн зрителей, персонаж Стрэтэйрна планирует открыть многомиллионное плавающее казино у берегов Эйлата.

Также представители UKFLI отмечают, что в сериале упоминаются факты об Израиле, которых в оригинальной книге журналиста Миши Гленни «МакМафия: Серьезно организованная преступность» не было. (В свою очередь, авторы сценария настаивают на том, что сериал лишь вдохновлен работой Гленни и не является ее прямой экранизацией.)

Кроме того, в заявлении указывается, что создатели проекта исказили девиз разведки Израиля.

В сериале лозунг «Моссада» звучит следующим образом: «И за обман мы пойдем с войной». В действительности на эмблеме организации долгое время было написано: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит. 24:6).

Кстати, недавно девиз был изменен на другую цитату из Книги Притчей Соломоновых: «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует» (Прит. 11:14).

По словам активистов UKFLI, авторы «МакМафии» таким образом дискредитировали израильских разведчиков. «Использование слова «обман» вместо «обдуманности» намекает на то, что Израиль официально поощряет ложь в ходе разведывательной деятельности», — говорится в пресс-релизе.

Организация призвала всех, кто почувствовал себя оскорбленным, подать официальные жалобы в отношении «Би-би-си», заполнив форму на сайте телеканала.

После премьеры новый сериал начали активно обсуждать в соцсетях.

Так, редактор издания The Jewish Chronicle Стивен Поллард написал в своем твиттере: «Смотрю «МакМафию». Очень настораживает, что пока что все злодеи — непременно евреи».

Watching #McMafia. Pretty appalling that all the villains so far are explicitly Jewish — Stephen Pollard (@stephenpollard) 2 января 2018 г.

Правда, позже он отметил, что решил все же продолжить просмотр сериала и признался, что пока что все выглядит многообещающе.

После выхода третьего эпизода Поллард окончательно сменил гнев на милость: «Я был совершенно неправ насчет «МакМафии»! После 30 минут первой серии мне показалось, что сериал скучен и скверно сделан. Но после трех серий я окончательно подсел и считаю, что это действительно хорошее шоу!»

I was completely wrong about #McMafia. After 30 mins of first episode I gave it up as dull and badly made.

After three episodes, I'm completely hooked and think it's really good TV! — Stephen Pollard (@stephenpollard) 7 января 2018 г.

Аккаунт «Би-би-си» в ответ написал, что создатели очень рады тому, что Поллард не бросил смотреть «МакМафию».

Great to have you back and see you next Sunday for more #McMafia! pic.twitter.com/IZU0F2xgP5 — BBC One (@BBCOne) 7 января 2018 г.

Стоит отметить, что новый сериал возмутил не только еврейскую общину Великобритании. Отрицательные отзывы появились в том числе и с российской стороны.

«МакМафия» изображает Великобританию как игровую площадку для русских гангстеров. Но знаете ли вы, сколько российских правонарушителей действительно находится в британских тюрьмах?» — написали представители российского посольства в своем твиттере.

BBC's #McMafia depicts Britain as a playground for Russian gangsters. But do you know how many Russian offenders there are actually in UK jails? — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 января 2018 г.

«Правильный ответ — менее десяти. Уровень преступности среди россиян в Великобритании значительно ниже среднего по стране. Хорошо, что наши подписчики (в твиттере — «Газета.Ru») не покупаются на клише, которые распространяет «Би-би-си», — отметили в посольстве.

Correct answer- fewer than 10. Crime rate among Russians in UK is well below national average. Good that our followers are not buying into the cliches BBC is spreading. pic.twitter.com/nbqL7v4EAL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 января 2018 г.

Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на данные британского минюста, по состоянию на сентябрь 2017 года в Англии и Уэльсе под стражу было заключено 35 человек русской национальности. В конце 2016-го их было больше — 51 человек.

Этот показатель ниже, чем в других европейских странах, включая Польшу (891 заключенный), Литву (424) и Португалия (245). В то же время в Греции, Дании и Бельгии количество отбывающих наказание русских еще меньше, чем в Британии.

Отвечая на вопрос о различии между его цифрами и данными правительства, в посольстве заявили, что «опираются на уведомления, которые британские власти направляют нам в соответствии с их международно-правовыми обязательствами».

«Мы также перепроверяем эти уведомления, поскольку лица, зарегистрированные как «русские», часто не являются гражданами России», — добавили в посольстве.