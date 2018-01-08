«Золотой глобус»: женщины получили за смелость

Для начала не самая радостная новость для отечественных любителей кино — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева не смогла выиграть «Золотой глобус» в номинации «лучший фильм на иностранном языке». Члены Голливудской ассоциации иностранной прессы предпочли драме из жизни российской семьи представлявшую Германию картину Фатиха Акина «На пределе», в которой речь идет о женщине, решающейся на месть после гибели в теракте мужа и сына.

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Впрочем, не оправдался и самый очевидный прогноз — без приза остался и фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда, выигравший Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, а потом собравший целый ворох наград от Европейской киноакадемии.

Любопытно, что и «Нелюбовь», и «На пределе» также были представлены в основном конкурсе Канн — и тоже получили премии: Звягинцеву там достался Гран-при жюри, а за роль в «На пределе» лучшей актрисой стала Диана Крюгер.

Собственно, такой выбор «Золотого глобуса» в этом году очевиден.

Правда, не относительно конкретной картины Акина, а в смысле общего поворота в сторону историй о сильных женщинах, которые действуют вопреки предлагаемым обществом обстоятельствам. Прошлогодние сексуальные скандалы серьезно повлияли на Голливуд и все его окружение, даже появилась грустная картинка, на которой вручение «Оскаров» проходит при пустом зале — с одиноко сидящей в центре Мэрил Стрип.

Фоторепортаж: Люди в черном: звезды на церемонии «Золотой глобус» __is_photorep_included11596454: 1

Но до «Оскаров» еще полтора месяца, так что «Золотому глобусу» поневоле пришлось быть первопроходцем в деле высказывания позиции киносообщества относительно собственных проблем. Началось это еще до церемонии — планировался своеобразный «блэкаут», во время которого все звезды пройдут по красной дорожке в черных нарядах; полного единодушия, конечно, добиться не удалось, хотя черного в отеле «Беверли-Хилтон» было больше обычного.

Кроме того, еще на стадии номинации «Золотой глобус» критиковали за то, например, что в режиссерском конкурсе нет ни одной женщины — что особенно странно после коммерческого успеха в 2017-м кинокомикса «Чудо-женщина», поставленного Пэтти Дженкинс. С другой стороны, сложно всерьез говорить о том, что Кристофер Нолан, Ридли Скотт или Стивен Спилберг не заслужили места в шорт-листе премии этого года.

Лучшим режиссером, кстати, стал Гильермо дель Торо — за фэнтезийную мелодраму «Форма воды», которая как нельзя лучше подходит нынешней обстановке.

В этой картине рассказывается о скромной немой уборщице с секретной военной базы, которая сумела подружиться с непонятным существом; за эту роль Салли Хокинс получила номинацию в категории «лучшая драматическая актриса», но проиграла ее.

А триумфатором «Золотого глобуса-2018» стала драма Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Картина со столь сложным названием тоже о женщине — мать-одиночка (лауреат «Оскара» Фрэнсис Макдорманд) с помощью огромных рекламных плакатов пытается заставить полицию найти убийц ее дочери. Макдорманд за эту роль стала лучшей драматической актрисой, а всего «Три билборда...» получили четыре награды из шести возможных. Кроме «лучшего фильма» и «лучшей актрисы в драме» картина выиграла номинации «лучший актер второго плана» (Сэм Рокуэлл) и «лучший сценарий» (сам Макдонах, получивший такую же награду на Венецианском кинофестивале).

У «Формы воды» две премии «Золотого глобуса» — еще один приз получил композитор Александр Деспла за лучшую музыку к фильму.

Даже среди комедий/мюзиклов Голливудская ассоциация иностранной прессы отдала предпочтение трагикомедии «Леди Бёрд» — фильму Греты Гервиг об старшекласснице, которая пытается перебраться в Нью-Йорк. Сыгравшая главную роль Сирша Ронан стала лучшей комедийной актрисой нынешнего «Золотого глобуса». Не остался без призов и спортивный байопик «Тоня против всех», рассказывающий об известной и скандальной фигуристке Тоне Хардинг — Эллисон Дженни получила приз как лучшая актриса второго плана.

В телевизионных категориях «Золотого глобуса» также властвовали женщины.

Лучшим драматическим сериалом был признан «Рассказ служанки» — экранизация антиутопии Маргарет Этвуд о далеком будущем, в котором властвуют мужчины, а женщинам отведена подчиненная роль. Элизабет Мосс стала лучшей драматической актрисой на телевидении. В комедийной номинации победу одержал «Удивительная миссис Майзел», в которой образцовая домохозяйка 1950-х после измены мужа становится успешным стендапером; этот сериал принес приз актрисе Рэйчел Броснахэн.

А несомненным победителем телевизионного «Золотого глобуса» стал мини-сериал «Большая маленькая ложь».

В центре сюжета — несколько семей (точнее, их представительниц), чьи дети ходят в престижную школу; в этой учебном заведении происходит убийство, а сериал рассказывает о предшествующих месяцах жизни героев и их сложных взаимоотношениях.

Помимо выигрыша в категории «лучший мини-сериал», «Большая маленькая ложь» получила призы лучшей актрисе (Николь Кидман) и лучшей актрисе второго плана (Лора Дерн). Любопытно, что в актерских номинациях присутствовали и другие актрисы из этого фильма (Риз Уизерспун и Шейлин Вудли соответственно).

Общее настроение, царившее на «Золотом глобусе», выразила Опра Уинфри, ставшая обладателем почетной Премии Сесиля Б. Де Милля. В своей речи она поблагодарила всех женщин, которые нашли в себе смелость рассказать правду о насилии в киноиндустрии, и заявила, что вдохновлена их смелостью.

«Долгое время женщины не могли поверить, что они могут говорить правду о насилии, но теперь их время пришло», — заключила Уинфри. Зал, разумеется, разразился аплодисментами.