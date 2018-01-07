Джедаи не устояли перед «Зовом джунглей»

Главной кинокомпанией прошлого года без всяких сомнений стала компания «Дисней»: покупка компании 21st Century Fox, продолжение сериала про «Мстителей», «Звездные войны» и вот, наконец, возвращение на большой экран культового фильма «Джуманджи».

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Сиквел картины с подзаголовком «Зов джунглей» на этой неделе вышел на первое место, сместив уверенно лидировавшую новую часть главной космооперы в мире «Звездные войны: Последние Джедаи». Новая картина рассказывает о дальнейших трансформациях игры, утянувшей в свои дебри героя Робина Уильямса. На сей раз настольная игра превратилась в видеоприставку и заставила побегать по джунглям четверых подростков, принявших личины игровых персонажей с внешностью Дуэйна «Скалы» Джонсона, Джека Блэка, Кевина Харта и Карен Гиллан.

Картина получила смешанные отзывы критиков, но это, как часто бывает, не стало помехой для зрителей, которые в этот уикенд отправились греться в виртуальных джунглях и вынесли фильм на первое место, заработав для него $36 млн (общие сборы — $244,4 млн).

Удивительно, но падение «Звездных войн» оказалось значительней, чем можно было предположить. Со второго места на этой неделе стартовал «Астрал 4: Последний ключ» — продолжение хоррора, придуманного режиссером «Пилы» и «Форсажа 7» Джеймсом Ваном. Режиссером новой картины стал бывший актер и монтажер, автор хоррора «Демоны Деборы Логан» Адам Робител. Рассказывает же новая часть о сражении героини предыдущих фильмов с демонами, проникшими в ее собственный дом. За дебютные выходные «Астрал 4» заработал $29,3 млн.

И вот на третьем месте — потерявшие сразу две позиции «Последние джедаи» Райана Джонсона — восьмой эпизод «Звездных войн», режиссеру которого займется производством новой трилогии после того, как выйдет девятый эпизод, поставленный Джей Джеем Абрамсом.

На четвертых выходных картина заработала $23,6 млн — учитывая, что «Последние джедаи» стали самым длинным фильмом франшизы и пустили под откос целый ряд важных для мифологии «Звездных войн» мотивов — вполне достойно. Напомним, что в этом фильме рассказывается о продолжении борьбы новых повстанцев с последователем Дарта Вейдера Кайло Реном и о том, как к сражению, наконец, подключается Люк Скайуокер в великолепном исполнении Марка Хэммила.

Четвертое место удерживает «Величайший шоумен» — мюзикл, с идеей которого долгие годы носился сыгравший здесь главную роль Хью Джекман. Речь в картине идет о биографии Финеаса Тейлора Барнума — крупнейшего шоумена, антрепренера и циркового магната, сделавшего себе имя, благодаря легендарному цирку уродов своего имени.

Режиссер-дебютант Майкл Грейси решил противоречивую историю Барнума в жанре большой голливудской постановки с сильным бродвейским акцентом.

Помимо Джекмана, в картине сыграли Зак Эфрон, Ребекка Фергюсон и Мишель Уильямс, а музыку и песни написали Бендж Пасек и Джастин Пол — авторы саундтрека триумфатора годичной давности, фильма Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Тем не менее, все это не помогло фильму выбиться в лидеры бокс-офиса. Критики от картины не в восторге (55% положительных отзывов), заработок в первый уикенд нового года — $13,8 млн, общие сборы — $75,9 млн.

Ну и наконец замыкает призовую пятерку «Идеальный голос 3» — продолжение приключений вокально-инструментального ансамбля «Барденские Беллы», который на сей раз переживает пополнение в виде героини Анны Кендрик. Вероятно, в успехи картины решающую роль сыграло именно участие популярной комической актрисы. Фильм третью неделю держится в чарте (хоть и потерял две позиции по сравнению с предыдущей неделей), заработал $10,2 млн, а суммарные сборы у него составляют $85,9 млн.