Умерла певица Франс Галль

Французская певица Франс Галль скончалась утром в воскресенье, 7 января, в возрасте 70-ти лет. Причиной смерти стал рак, сообщила ее представитель Женевьева Салома.

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«Есть слова, которые не хочется говорить. Франс Галль присоединилась к «Paradis blanc» 7 января, после двухлетней борьбы с рецидивом рака, которую она с достоинством вела в тайне от всех», — приводит издание Le Figaro слова Саломы.

Франс — это сценическое имя, принятое ею после начала музыкальной карьеры.

Родители назвали свою дочь, родившуюся после Второй мировой войны, Изабель. Ее отец Робер Галль был певцом и автором песен, он написал, к примеру, «Amants merveilleux» для Эдит Пиаф и «La Mamma»для Шарля Азнавура; дочь часто сопровождала его на концерты и ждала за кулисами зала «Олимпия», а в их дом заглядывали известные исполнители того времени — например, Мари Лафоре и Юг Офрэ.

Изабель с детства училась играть на пианино и на гитаре, прогуливала школу ради концертов знаменитостей. И нет ничего удивительного, что уже в возрасте шестнадцати лет она впервые вышла на профессиональную сцену.

Фоторепортаж: Умерла французская певица Франс Галль __is_photorep_included11596184: 1

Ее первый концерт — никем, по сути, не замеченный — прошел в студии далекого родственника в городке Осер. А весной 1963-го она — по настоянию отца — она записала несколько песен, которые прослушал издатель Дени Буржуа.

Дальше события развивались достаточно быстро. В июле юную певицу прослушали в театре на Елисейских полях, затем был подписан контракт с компанией «Филипс» — где Буржуа уже работал арт-директором Сержа Генсбура; последовала новая запись — уже с профессиональной аранжировкой джазмена Аленом Гораге. И уже осенью первая песня Изабель Галль — «Ne sois pas si bête» — звучит по радио.

Вернее, к тому времени уже не Изабель. Буржуа, ставший и ее арт-директором, первым делом посоветовал взять псевдоним — чтобы не возникало путаницы с популярной певицей Изабель Обре.

Так появилась Франс Галль.

Исполнительница много позже рассказывала, что всегда ненавидела имя «Франс» и так толком и не сроднилась с ним, но признавала, что Франс Галль — это она и никто иной. Тогда же состоялось ее знакомство с Генсбуром, который начал писать для нее песни — что сразу выделило Франс Галль из огромного числа певиц того времени.

Дело в том, что Франция — на фоне мирового интереса к рок-музыке — пошла своим собственным путем; даже рок-н-ролл у них был свой собственный — в исполнении Джонни Холлидея. Для певиц начала 60-х приемлемым считался стиль «йе-йе», а большую часть их репертуара составляли реплики англоязычных композиций.

Галль пела на французском, да и Генсбур был одним из самых сильных песенников — так что те, кто хотел чего-то чисто французского, выбирали именно ее. Другое дело, что на молодую певицу работала целая команда профессионалов — а отстаивать свое видение творческого процесса в шестнадцать лет все же нелегко.

За два года она записала пару альбомов и несколько миньонов, ее песни становились хитами.

А в 1965-м Франс Галль попыталась прорваться на международный рынок — с помощью «Евровидения». Конкурс тогда еще не разросся до нынешних масштабов, но определенную популярность имел — в Неаполь приехали музыканты из 18-ти стран, а Франс Галль представляла Люксембург с написанной Генсбуром песней «Poupée de cire, poupée de son»

То «Евровидение» она выиграла, и получила международную известность. Удивительно, но ей восхищались и в Японии — причем в то же время, когда эту страну покоряли и The Beatles. Но окончательно закрепить успех Франс Галль так и не смогла. Она поругалась с Сержем Генсбуром (позже они помирятся, но достойных хитов он для нее так и не напишет), по завершении контракта ушла с «Филипс» и оправилась в свободное плавание — которое завершилось тем, что ее карьера почти закончилась.

Спас положение композитор Мишель Берже — он написал для певицы песню «La déclaration d'amour», с которой Франс Галль снова, как и несколько лет назад, возглавила хит-парады. Они в итоге поженились, Берже писал для своей теперь уже жены новые композиции, которые отличались от того, с чем она имела дело в 60-е, а поклонники постепенно привыкали к новому образу своей любимицы.

Для Галль ее карьера фактически закончилась в 90-е.

В 1992-м Берже скоропостижно скончался от сердечного приступа — ему было всего 44 года и они с женой составили множество амбициозных планов. У самой Франс Галль обнаружили рак груди; а спустя несколько лет от неизлечимой болезни умерла и их дочь Полина.

После пережитого певица много лет просто не появлялась на сцене. В 2000-м она приняла участие в концерте Джонни Холлидея, но полноценного возвращения так и не произошло. И даже в подготовленном ею мюзикле на песни Берже «Résiste», премьера которого состоялась в 2015 году, певица лишь исполнила роль ведущей и рассказчицы, но сама не пела.

А упомянутый Женевьевой Саломой «Le Paradis blanc» — это грустная песня, написанная Мишелем Берже в 1990-м для первого после четырехлетнего перерыва альбома «Ça ne tient pas debout». В этой композиции есть и такие слова — «Я пойду спать в белом раю, где воздух остается таким чистым» («Je m'en irai dormir dans le paradis blanc //Où l'air reste si pur).