Умер Александр Шаврин

Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным, умершим на 58-м году жизни в субботу, 30 декабря, пройдет в Театре Маяковского. Церемония должна состояться 2 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Олесю Вартанову. Прийти и попрощаться с Шавриным могут все.

По словам пресс-секретаря, отпевание Шаврина, одного из ведущих артистов Театра Маяковского на Большой Никитской улице в Москве, пройдет в церкви Малого Вознесения.

Согласно сведениям телеканала РЕН ТВ, Александр Шаврин скончался после продолжительной болезни — последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

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«Мы приносим свои соболезнования всем родным и близким, друзьям и коллегам. Светлая память замечательному артисту и талантливому, прекрасному человеку», – заявили в пресс-службе театра.

В ноябре Шаврин был госпитализирован с обострением хронического заболевания.

Информацию о кончине Шаврина подтвердила его бывшая супруга — актриса Анна Ардова. Шаврин и Ардова развелись в марте 2017 года. В их браке, длившемся с 1997 года, родились двое детей — сын и дочь.

Кончину Шаврина прокомментировали его коллеги — актер Ефим Шифрин, заявивший, что 2017 год «схапал все-таки еще одну жертву». Актер Театра им. Маяковского Михаил Филиппов охарактеризовал Александра Шаврина как «замечательного актера».

«Но еще был замечательным собеседником, таких людей по пальцам можно пересчитать. Это был чеховский человек», — рассказал телеканалу РЕН ТВ Филиппов.



Пользователи соцсетей также делятся своими эмоциями и воспоминаниями об ушедшем артисте.

«Лицо Александра Валерьевича мне знакомо еще с советских времен. Тогда запомнил артиста по телеспектаклям... Очень жаль... Светлая память!», — написал пользователь Макс22 на портале «Кинотеатр.ру».

«Как жалко, что болезнь оказалась сильнее», — посетовал пользователь Шляпников из Москвы. «Светлая память Александру Валерьевичу!» — написала пользователь OLbKA.

Александр Валерьевич Шаврин родился 16 декабря 1960 года. В 1982 году Шаврин окончил Высшее Театральное училище имени Щукина, в том же году поступил на службу в качестве актера в Театр имени Владимира Маяковского. Звание заслуженного артиста Российской Федерации Шаврин получил в 2001 году.

Александр Шаврин играл в Театре Маяковского с 1982 по 2004 годы, после еще раз вернулся — с 2011-го и до своей смерти он был там актером. С 2004-го по 2006-й годы Шаврин играл в санкт-петербургском театре «Дом».

Шаврин известен как актер многих амплуа.

В «Карамазовых» он играл следователя, в «Банкете» по Нилу Саймону — ревнивца Клода Пишона. В трагикомедии Григория Горина «Чума на оба ваши дома!» Шаврин играл брата Лоренцо, в пьесе «Кин IV», написанной Гориным по мотивам пьесы Александра Дюма-отца, Шаврин был доктором графа Кефельда.

Шаврин был занят в спектаклях «Место для курения», «Плоды просвещения», «Шутка мецената» и многих других театральных постановках.

В «Забавах Дон Жуана» он запомнился зрителю как Пал Палыч и Филиппино, а в «Банкроте», поставленном по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтемся», — стряпчего Сисоя Псоича Рисположенского. Также Шаврин сыграл еврея-скептика в «Закате» и Талейрана в «Наполеоне Первом».

В текущем репертуаре актер играл в спектаклях «Отцы и сыновья», «На чемоданах», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Таланты и поклонники», «Маэстро», «Банкет».

Александр Шаврин также известен как киноактер — он сыграл роли в 62 фильмах и телесериалах.

Наиболее яркие роли Шаврина — Алексей Николаевич Толстой в сериале «Чкалов», следователь Андрей Васильевич Разин в сериале «Братаны-4», вице-президент СССР Геннадий Янаев в фильме «Ельцин. Три дня в августе», злодей Синяя Борода в «Сказках старого волшебника». Кроме того, он играл в фильме «Водитель для Веры».

Александр Шаврин также сыграл в сериалах «Бедная Настя», «Марш Турецкого» и «Адмиралъ»