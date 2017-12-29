Тимберлейк, The Prodigy и другие: самые ожидаемые альбомы

Black Rebel Motorcycle Club «Wrong Creatures»

Дата выхода: 12 января

Один из первых релизов наступившего года — новый альбом рокеров из Сан-Франциско, первый за пять лет, прошедших после выхода великолепной пластинки «Spectre at the Feast». За эти годы трио прошло через масштабные туры и болезнь барабанщицы Леи Шапиро. Теперь девушка снова в строю, а судя по первым синглам, поклонники коллектива разочарованы не будут — готический блюз-рок сегодня, пожалуй, лучше не делает почти никто.

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The Prodigy

Дата выхода: первая половина года

Последователь пластинки «The Day Is My Enemy» был анонсирован еще в конце 2016-го, но работа над новыми песнями затянулась. Сейчас альбом уже на финишной прямой, а классики британского рейва обкатывают новые номера на концертах. Еще одной причиной задержки, кажется, стало то, что музыканты не могли определиться с форматом релиза и сначала планировали выпустить серию миниальбомов, но теперь речь все-таки идет о полноформатном релизе.

Джастин Тимберлейк

Дата выхода неизвестна

В 2013-м артист вернулся в музыку с двойным альбомом «Experience 20/20», но после тура в его поддержку вновь вернулся в кинематограф. В наступившем году на российские экраны выйдет фильм Вуди Аллена «Колесо чудес», в котором Тимберлейк сыграл одну из главных ролей. Что же касается нового альбома, то благодаря инстаграму Джастина известно, что работа над ним ведется в компании Фаррелла Уильямса и Тимбаленда.

Arctic Monkeys

Дата выхода: Вторая половина года

За первые одиннадцать лет существования шеффилдский квартет прошел путь от нечесанных героев паб-рока до лощеных денди и группы федерального значения. Все это привело к очевидному кризису идей, однако сейчас группа Алекса Тернера упорно работает над новыми песнями в студии. Некоторые изменения в звуке можно предсказать по тому, как изменился внешний вид фронтмена — на смену набриолиненному коку пришла пока что клочковатая, но все же борода.

Tool

Дата выхода неизвестна

По поводу первого за 12 лет альбома калифорнийских прог-металлистов в интернете существует отдельная группа мемов, пополняющаяся с каждым годом. Группа Мейнарда Джеймса Кинана, которую в свое время назвали «металлическими Radiohead», уже несколько лет работает над новыми песнями, которые пока что не устраивают вокалиста, посвящающего себя виноделию и сайд-проектам. Однако незадолго до Нового года музыканты сказали, что в 2018-м новая пластинка обязательно увидит свет.

Брюс Спрингстин

Дата выхода неизвестна

Национальное американское достояние, Спрингстин молчит уже три года — с выхода собранных в альбом бисайдов «High Hopes». В минувшем году у него было много забот, связанных, в основном, с уходом с президентского поста Барака Обамы и записью ругательных песен в адрес Дональда Трампа. Однако работа над альбомом была начата еще пару лет назад, и в 2018-м он, скорее всего, обретет законченный вид.

Джек Уайт

Дата выхода неизвестна

Пару лет назад многостаночник гаражного рока Джек Уайт внезапно решил взять перерыв, распустил все свои составы (а кроме сольного, у него еще есть Dead Weather и The Raconteurs) и засел в домашней студии готовить материал нового альбома. Слухи по поводу этой записи ходили самые разные — в какой-то момент Уайт заявил, что вдохновлялся «Thriller» Майкла Джексона. Тем интереснее.

Бейонсе

Дата выхода неизвестна

В 2017-м Бейонсе Ноулз пожинала плоды успеха альбома «Lemonade» и рожала для Джей Зи близнецов. Теперь настало время музыкально осмыслить прожитое, чем певица наверняка и займется в самое ближайшее время. Пока можно сказать лишь, что слушателей, видимо, ждет куда более политически заряженная, но менее драматичная запись, чем посвященный кризису семейной жизни «Lemonade».

Interpol

Дата выхода неизвестна

В этом году одна из лучших пост-панк групп нулевых отмечала юбилей своего дебютного альбома, но уже осенью стало известно, что квартет из Нью-Йорка вплотную занят сочинением и записью новых песен. По словам барабанщика Сэма Фогарино, получаются героические стадионные гимны — формат крайне удачный, учитывая постепенный уход в тень группы U2.

Muse

Дата выхода неизвестна

Про новую работу британцев почти ничего не известно, но выход уже запланирован на нынешний год. Говорят, трио уже вовсю работает в студии, а музыкально новые песни похожи на ранние роковые опусы Мэттью Бэллами сотоварищи.