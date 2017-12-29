От «Твин Пикс» до Унабомбера: 10 лучших сериалов 2017 года

»«Забытые Богом»

Стивен Содерберг — один из главных героев нынешнего года. Он не только вернулся в большой кинематограф («Удача Логана»), но и спродюсировал два сериала. Первый — «Забытые Богом» — условный вестерн без ковбоев, зато с целым городом женщин и Джеффом Дэниелсом в роли хтонического однорукого злодея. Сервис Netflix продолжает вполне результативно раздвигать границы возможного в телевизионном кино, несмотря на разговоры про общий кризис сериального производства.

«Охотник за разумом»

Дэвид Финчер не только спродюсировал (в паре с Шарлиз Терон), но и снял четыре из десяти серий еще одного проекта Netflix. Речь в «Охотнике за разумом» идет о создании специального подразделения ФБР, специализирующегося по отлову серийных убийц после резонанса, связанного с деятельностью Чарльза Мэнсона. Документальную основу и детективный сюжет Финчер использует для очередного высказывания о природе зла и формирования личности из столкновения с ней. Последние две серии «Охотника» — одни из лучших часов в кинематографе 2017 года.

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«Легион»

Экспериментальный сериал автора «Фарго» Ноа Хаули по мотивам комиксов Marvel — самое, пожалуй, лихое киноразвлечение года. Нелинейный монтаж, психоделическая композиция сюжета, абсолютная размытость времени действия и Дэн Стивенс, сыгравший максимально амбивалентного героя. «Легион» — редчайший пример наследования по прямо традициям кинематографа Стэнли Кубрика с его холодным сердцем и острым взглядом. Подражать манере автора «Заводного апельсина пытались многие, получается у единиц, и Хаули — один из них.

«Охота на Унабомбера»

Прошедший почти незамеченным опыт канала Discovery по созданию собственного сериала-антологии заслуживает самого пристального внимания — хотя бы постфактум. Идея создателей сериала в том, что каждый сезон будет посвящен какому-нибудь громкому делу. В этом одна из причин недостатка внимания — аналогичный фокус уже провернул канал FX со своей «Американской историей преступлений», первый сезон которой был посвящен О. Джей Симпсону. Тем не менее, «Охота на Унабомбера» — крайне добросовестно сделанный анализ поимки легендарного подрывника, примечательный, прежде всего, актерскими работами: роль поймавшего Теда Качински агента Джима Фитцджеральда исполнил Сэм Уортингтон, ну а самого идейного маньяка сыграл мало узнаваемый Пол Беттани.

«Вражда»

Новая антология от автора «Американской истории ужасов» и «Хора» Райана Мерфи будет каждый год рассказывать истории о знаменитых противостояниях прошлого. Первый сезон посвящен соперничеству Бэтт Дэвис и Джоан Кроуфорд на съемках фильма «Что случилось с Бэби Джейн», и то, что здесь делают сыгравшие главные роли Джессика Лэнг и Сьюзан Сарандон, пожалуй, не уступает по напряжению работам великих актрис прошлого. Новый сезон, который заявлен на будущий год, расскажет историю принца Чарльза и принцессы Дианы.

«Большая маленькая ложь»

Своего рода детективная версия «Секса в большом городе» — поставленный автором «Далласского клуба покупателей» Жан-Марком Валле мини-сериал канала HBO с абсолютно звездным актерским составом. Николь Кидман, Шайлин Вудли, Риз Уизерспун, Александр Скарсгард разыгрывают драму из жизни внешне добропорядочной американской буржуазии. Получается не столько пронзительно, сколько смешно. Ситуацию не портит даже несколько гротескный феминистский финал. Отдельно хочется отметить мужество Скарсгарда — после сцены в белых трусах из «Меланхолии» Ларса фон Триера один из самых красивых артистов современности взялся за еще более рискованную роль.

«Рассказ служанки»

Антиутопия по роману Маргарет Этвуд — один из самых эффектных, актуальных и точных сериалов года. Произведенный сервисом Hulu фильм попал не только в тренд на феминизм и некоторым образом предугадал «вайнштейн-гейт», но и неожиданным образом вошел в резонанс с последними американскими выборами: участницы женского антитрамповского марша выходили на улицы с написанной на табличках цитатой из романа Эствуд. В любом случае, история о мире будущего, в котором роль женщины редуцирована до функции инкубатора — остроумное и нескучное предостережение против излишнего увлечения патриархальными устоями.

«Твин Пикс: Возвращение»

Главное, как ни крути, телевизионное событие года — возвращение на экраны легендарного сериала, лучшей работы в фильмографии Дэвида Линча. Новый «Твин Пикс» оказался не только и не столько продолжением оборванного двадцать лет назад сериала, сколько попыткой режиссера объединить в единую вселенную все свои фантазии и фантазмы, реализованные на протяжении карьеры. Впрочем, эта часть фильма (Линч настаивает, что третий сезон — единое 18-часовое полотно) осталась в стороне от внимание большинства зрителей, которые предпочли вновь ломать копья на поле бесконечных интерпретация линчевского визионерского шедевра.

«Острые козырьки (4-й сезон)»

«Острые козырьки», созданные сценаристом «Порока на экспорт» Стивеном Найтом, — едва ли не лучший сериал, созданный за долгие годы каналом BBC. Однако новый сезон оказался на голову выше предыдущих. Это отдельное (при желании, его можно смотреть без погружения в предыдущую жизнь семейства Шелби) полотно об отчаянии и мужестве, в центре которого герой Первой мировой Томас Шелби, вынужденный встать во главе семейного криминального бизнеса. Перед выходом четвертого сезона Найт заявил, что пятый станет последним, и резко взвинтил динамику действия — настолько, что представить, что он придумает в финале, совершенно невозможно. Премьера последних серий, правда, состоится лишь в 2019 году.

«Эффект подружки (2-й сезон)»

И еще один сериал, спродюсированный Стивеном Содербергом. Во втором сезоне антологии жизни элитных сотрудниц службы эскорта Содерберг придумал фокус с нелинейным действием — два сюжета здесь развиваются параллельно, чтобы создать ощущение объемной истории, вычленить содержание которой непросто из-за насыщенности художественным, социальным, политическим смыслом. Ну и как минимум это самая холодная, клаустрафобичная и в конечном счете стильная эротика, которую может позволить себе современное телевидение.