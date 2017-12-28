«Голос»: Градскому досталось

В музыкальном шоу «Голос» всегда только один победитель. В предыдущие сезоны конкурс выигрывали Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьёва и иеромонах Фотий, а в пятом, предыдущем сезоне победителем стала Дарья Антонюк.

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Если же рассматривать «Голос» как битву наставников, то первые три сезона принадлежали команде Александра Градского, в четвертом победу одержал подопечный Григория Лепса, а год назад — Леонида Агутина.

Шестой сезон стал особенным, поскольку продюсеры шоу после двх лет экспериментов вернулись к тому составу («золотому», как его назывлаи в релизах Первого канала) наставников, который судил в первых трех сезонах — Агутин, Градский, Пелагея и Дима Билан. Но теперь расклад изменился — пусть у Градского три победы, но есть и опыт поражения (в четвертом сезоне), а Агутин в пятом сезоне распробовал вкус победы.

И интрига перед началом шестого сезона была в том, сможет ли Градский снова заявить права на победу с давно знакомыми коллегами — или кто-то из его соперников вырвет первый приз из рук мэтра. Напомним, что в финале наставники уже не голосуют — судьба «Голоса» определяется только зрителями, а весь доход от этого выпуска канал и его партнеры передадут православной службе помощи «Милосердие».

В принципе, неожиданностей не случилось. В очном поединке сошлись команды Градского и Агутина, а выиграл эту схватку непреходящий опыт.

Победителем шестого сезона шоу «Голос» стал Селим Алахяров — воспитанник Александра Градского. Он набрал 67,3% голосов телезрителей.

Селим Алахяров из Махачкалы, он сразу был очень похож то ли на Муслима Магомаева, то ли на Иосифа Кобзона — не исключено, что именно поэтому и был выбран Александром Градским во время «слепых прослушиваний».

Во всех следующих этапах конкурса исполнитель только развивал эту похожесть, подтвердив ее в финале дуэтом с наставником — песней «Журавли» («Мне кажется порою, что солдаты...») — и спетой сольно «Нам не жить друг без друга» Пахмутовой. Зато в своей последней песне он доказал, что может не только как Кобзон, но и как Цой, спев знаменитую «Перемен» группы «Кино».

За победу в «Голосе» Алахяров получил денежный приз и контракт с Universal Music Russia.

А вот Леонид Агутин очевидным образом сделал ставку на Тимофея Копылова из Владимира еще в первых этапах конкурса — любопытно, что он был единственным, кто повернулся к этому претенденту на «слепых». Так что нет ничего удивительного, что Копылов добрался до финала, спел там дуэтом с наставником («Время последних романтиков» самого Агутина), а потом оттянулся с «Highway to Hell» группы AC/DC.

Напоследок Копылову досталась «Вечерняя застольная» Александра Розенбаума — и 32,7% голосов телезрителей.

Но, в принципе, остальные трое финалистов тоже могут считаться победителями — они прошли жесткий отбор в «слепых голосованиях», одолели соперников в «поединках», «нокаутах» и двух стадиях финала. В общем, прошли огонь, воду и медные трубы — или же им повезло больше, чем тринадцати другим участникам из каждой команды.

А первой из числа претендентов на победу выбыла очаровательная китаянка Ян Гэ, которая приехала в Москву изучать русский язык и неожиданно оказалась в финале «Голоса», где представляла команду Димы Билана. Следует отметить, что наставнику очевидно нравился ее акцент при исполнении русских песен, и поэтому он давал ей для выступления романсы — вроде «Мне нравится, что вы больны не мной» или «Моей душе покоя нет».

В полуфинале Билан очевидно заметил, что симпатии публики на стороне китаянке, но все равно поставил ее на второе место — предоставив зрителям выводить своего фаворита в финал. Они справились. В финале Ян Гэ пела в дуэте с наставником ее пеню «Держи» (премьера которой состоялась в сентябре), а сольно — «Где же ты, мечта» из фильма «Раба любви».

А на прощание она в костюме динозаврика спела композицию австралийской певицы Ленки Крипач «The Show».

Вторым финал покинул представитель команды Пелагеи — Ладислав Бубнар. Колоритный 33-летний чех тоже получал от наставницы номера с русскими песнями, и его акцент очень украшал и «Московский бит», и «Очи чёрные».

В финале он вместе с Пелагеей спел «Desert Rose» Sting, а потом, сольно — «Hallelujah» Леонарда Коэна. Но, кстати, наставница не до конца пожалела своего воспитанника — часть песни он спел на русском (все с тем же акцентом). Завершал конкурс Бубнар с песней на родном языке — ему досталась «Леди Карнавал» из репертуара Карела Готта.

«В этом конкурсе проигравших не бывает», — заявил на прощанье Градский.

Возможно, он прав, но — тем не менее — победители есть. В «Голосе» их стало на одного больше. И, возможно, конкурс будет продолжен в следующем, седьмом сезоне. Но новый сезон конкурса «Голос. Дети» должен выйти на Первом уже в феврале этого года.