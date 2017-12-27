«Праздничный переполох» и другие премьеры недели

Движение вверх

Экшн-драма о великом тренере и самой сильной баскетбольной сборной мира режиссера Антона Мегердичева (сериал «Российская империя», «Метро», «Елки-3») рассказывает о победе, которая изменила ход истории. Триумфальные «3 секунды» сделали легендарный выигрыш команды СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Впервые за 36 лет непобедимая сборная США проиграла, не удержав преимущество 50:49 в последние 3 секунды. Советские спортсмены три раза вводили мяч в игру из-за остановок и проблем с отсчетом времени и в итоге вырвали победу со счетом 51:50. Американские игроки и официальные лица команды отказались отказались выйти на церемонию награждения и до сих пор не признают результат игры.

Для СССР эта победа принесла первое олимпийское золото в мужском баскетболе и стала, прежде всего, победой страны.

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Авторы сценария «Движения вверх» — Николай Куликов («Экипаж», «Вечерний Ургант», «Горько») и Андрей Курейчик («Выше неба», «Елки», «Любовь-морковь»).

Актерский состав не менее прекрасный: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш, Джеймс Тратас и другие.







«Три богатыря и принцесса Египта»

Очередной полнометражный мультипликационный фильм студии «Мельница» и восьмой мультфильм из цикла «Три богатыря» от автора предыдущих выпусков, режиссера Константина Феоктистова.

Авторы сценария тоже прежние — Александр Боярский и Светлана Саченко.

На этот раз богатыри едут в гости к Алеше Поповичу и встречают там странного персонажа по имени Дурило. Им оказывается никому не нужный тринадцатый месяц.

Притворившись Дедом Морозом, он показывает Алеше фокусы, заводит дружбу с богатырями и отправляется вместе с ними в Египет, мечтая при помощи магии стать самым главным месяцем в году.

Но богатыри (Дмитрий Быковский, Валерий Соловьев, Олег Куликович), их жены, Князь (Сергей Маковецкий), Юлий, Змей Горыныч, Дед Мороз и египетская принцесса Нефертити пытаются помешать ему.







«Молодая женщина»

В центре первой полнометражной картины французского режиссера Леонор Серай — героиня по имени Паула.

После долгих лет отсутствия девушка возвращается в Париж. У нее нет денег — есть кошка и разбитое сердце.

Паула, которую играет Летиция Дош («Мой король»), пытается начать жизнь сначала.

«Молодая женщина» получила награду «Золотая камера» и была названа лучшим дебютом Каннского кинофестиваля-2017.







Праздничный переполох

В первый день нового года выходит в прокат новая работа создателей культовой картины «1+1» — Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Максу (Жан-Пьер Бакри) – главе небольшой фирмы по организации мероприятий — поступает заказ по организации свадьбы в старинном замке XVII века.

Как водится, все идет не по плану: подчиненные бунтуют, проводка не выдерживает напряжения, мясо тухнет в отключенном холодильнике, а жених то и дело высказывает свое недовольство.

Несчастный Макс носится по громадным залам и пытается не допустить катастрофу.

Все происходящее в «Праздничном переполохе» напоминает зарисовку о жизни современной Европы с ее проблемами, мигрантами, классами, врагами и друзьями.

Праздничная суета, волнения и веселые герои — подходящая компания для встречи Нового года и всех, кто ценит юмор и тонкую иронию.







«Чудо-юдо»

Еще один мультфильм новогоднего проката. Сказочная история режиссера Артема Лукичева том, как Царевич Иван отправляется на бой с драконом Чудо-Юдо.

Неожиданно злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудовищем, а маленьким дракончиком с одной единственной головой. Добрый Царевич спасает Чудо-Юдо, после чего герои вместе решают найти пропавшую Царевну Варвару.

На пути их ждут приключения и испытания. К тому же, Иван совсем не подозревает, что Чудо-Юдо — не тот, за кого себя выдает.