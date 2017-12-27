«Секретные материалы»: новые и последние

Главный конспирологический телевизионный хит 90-х (и частично — начала нулевых) появился в 1993 году стараниями продюсера, сценариста и режиссера Криса Картера. В основу сериала Картер взял недостоверные сведения о секретном подразделении ФБР, которое занимается различными паранормальными явлениями — а заодно пришельцами, которые то ли уже захватили землю, то ли еще только собираются.

Правительство, разумеется, всячески препятствует распространению правдивой информации, ну а истину, которая где-то рядом, ищут специально обученные агенты бюро расследований.

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В том, что сериал стал лидером рейтингов канала Fox, ничего удивительного нет. Теории заговоров расцветали пышными цветом и до 90-х (смотри «Лунный заговор»), но — облеченные в форму увлекательного повествования с захватывающим сюжетом — они привлекли внимание не только доморощенных конспирологов, но и обычных зрителей, уже привыкших ко всему необычному стараниями Джорджа Лукаса, Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. «Секретные материалы» продержали девять сезонов и 202 серии, получили пять «Золотых глобусов» и шестнадцать праймтаймовых «Эмми», а заодно приобрели культовый статус. Во всяком случае, выражения «истина где-то рядом» и «я хочу верить» прочно ассоциируются именно с этим сериалом.





Кто эти люди

В центре «Секретных материалов» — два спецагента ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли, которые работают в одноименном с сериалом отделе и расследуют различные дела, связанные с чем-либо необъяснимым. Роли у них разные — Малдер верит во всякую чертовщину, а вот его напарница более скептично относится ко всему неведомому. Основной сюжет связан с их попытками поймать правительство на вранье о том, что инопланетян не существует, и с противостоянием теневой части правительства («Синдикат») и безжалостного убийцы по прозвищу Курильщик. Но есть и другие сюжеты, занимающие, как правило, одну или две серии — так называемые «монстры недели», которые могут быть связаны (а могут и не быть) с основным сюжетом. Малдер и Скалли за девять лет прошли через многое (однажды, к примеру, Малдера похитили инопланетяне), а фанаты долго надеялись, что все закончится свадьбой.

Роли этих агентов в «Секретных материалах» исполнили Дэвид Духовны (Малдер) и Джиллиан Андерсон (Скалли).

Этот актерский дуэт стал одним из главных источников успеха сериала, но и сами актеры стали популярными благодаря именно ему. Любопытно, что фанаты неоднократно пытались их поженить, но как-то так получалось, что и Духовны, и Андерсон все время были с другими людьми. Правда, категорического опровержения никогда не было, но это лишь означает, что истина где-то там, и если хочется верить в совместное будущее этой пары, то почему бы и нет?





Возвращение к секретам

Идея с возрождением сериала лежала на поверхности — особенно с учетом вышедшего в 2008 году полнометражного фильма с теми же героями. Да и Духовны с Андерсон — несмотря на вполне успешную карьеру после завершения шоу — во всех интервью говорили, что не прочь снова примерить костюмы Малдера и Скалли. В 2015-м, наконец, случилось — Fox позвал Картера, чтобы он оживил «Секретные материалы», но и проявил разумную осторожность. В десятом сезоне всего шесть серий — и лишь потому, что реакция зрителей после четырнадцатилетнего перерыва была все же непредсказуемой. Да и агенты немного повзрослели, скажем так.

Премьера нового сезона состоялась 24 января 2016 года (в России ее показал ТВ-3 два дня спустя).

Рейтинги показов, конечно, не зашкаливали, но на дворе была и не середина 90-х, когда собранных вторым сезоном 14,5 млн зрителей (в среднем на серию) хватало лишь на 63-е место в общем списке телехитов года. Первый эпизод десятого сезона «Секретных материалов» («Моя борьба», «My Struggle») посмотрели 16,2 млн американских зрителей, а суммарная аудитория превысила 21 млн. В среднем же аудитория каждого эпизода составила 13,6 млн — и этого хватило уже для седьмого места по итогам года. К примеру, «Секретные материалы» опередили популярные шоу «Танцы со звездами» и «Голос» (вернее, «The Voice»).





Что новенького

Неудивительно, что Fox заказал новый, 11-й сезон «Секретных материалов». Разговоры начались сразу после завершения показала шестой серии, но официальное подтверждение последовало только через год — в апреле 2017 года. Премьера первого (или 209-го по общей хронологии сериала) эпизода состоялось на Fox 3 января, а в России его покажет канал ТВ-3 4 января.

Исполнители главных ролей — Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон — согласились вернуться на очередные десять эпизодов.

Действие начнется сразу после финала последней серии десятого сезона »(Моя борьба II), а первый эпизод будет называться, что характерно, «Моя борьба III». Напомним, что в реалиях «Секретных материалов» мир охватывает эпидемия вируса, иммунитет к которому есть только у Скалли (из-за внедрения чужих ДНК), и ей надо как-то спасти Малдера. На помощь ей должен прийти их сын Уильям, появившийся в результате искусственного оплодотворения. В новых сериях появятся и все остальные действующие лица сериала — например, Курильщик (Уильям Б. Дэвис) и директор ФБР Скинер (Митч Пиледжи).

Что касается возможного продолжения — если за Духовны и Картера можно уверенно сказать, что они готовы, то настроение Джиллиан Андерсон не располагает к оптимизму. Она уже критиковала создателей сериала за то, что сценарий пишут исключительно мужчины, что лишь два эпизода первых десяти сезонов доверили режиссерам-женщинам и что ей предлагали меньший гонорар, чем Духовны. А в октябре 2017-го актриса заявила, что 11-й сезон «Секретных материалов» станет для нее последним — возвращаться она не планирует. Но в «Секретных материалах есть и таглайн «Trust No One («Не доверяй никому»). В общем, фанаты наверняка верят в лучшее.