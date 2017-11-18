Умер Малькольм Янг

Скончался ритм-гитарист и основатель группы AC/DC Малькольм Янг. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице группы в фейсбуке. Музыканту было 64 года.

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«Сегодня с огромной болью в сердце AC/DC вынуждены сообщить о смерти Малькольма Янга», — говорится в посте. «Как брату мне трудно выразить в словах, что он значил для меня, наша связь была уникальной и особенной», — передаются в сообщении слова Ангуса, брата Малькольма и сооснователя AC/DC.

Малькольм Янг родился в 1953 году в шотландском Глазго в семье Уильяма и Маргарет Янгов. Спустя десять лет Янги перебрались в австралийский Сидней, где трое из пятерых детей попали под влияние рок-н-рольного бума. Поначалу самым успешным из братьев был Джордж Янг — его группа The Easybeats пользовалась локальной популярностью. Малькольм и Ангус дебютировали в куда менее успешных составах и в итоге решили объединить усилия, собрав AC/DC в ноябре 1973-го. Ангус взял на себя обязанности соло-гитариста, а Малькольм освоил ритм-гитару (на которой играл вплоть до 2014 года, когда вынужден был покинуть группу из-за прогрессирующей деменции). Дальнейшее — золотые страницы истории рок-музыки, на которых есть место и трагедии (гибели первого вокалиста Бона Скотта), и победе человеческого духа, а главное — песням, многие из которых стали моментальной классикой. «Газета.Ru» выбрала из обширного наследия музыканта самые яркие номера.

«T.N.T.» (1975)

Один из первых хитов группы, вошедший на альбом «High Voltage». Когда в 1976 году AC/DC переехали в Великобританию, именно по строчке из «T.N.T.» был назван первый британский тур группы «Lock Up You Daughters».

«Whole Lotta Rosie» (1977)

Фривольный текст этой песни написан Боном Скоттом на основе реальных событий — ночи, проведенной в мельбурнском отеле в компании блондинки выдающихся размеров. Кроме того, именно эта песня стала решающей в утверждении Брайана Джонсона во время прослушиваний на место вокалиста группы после смерти Скотта. Неудивительно, что «Whole Lotta Rosie» исполняется на каждом концерте с неизменным появлением на сцене огромной надувной героини.

«Touch To Much» (1979)

Отчаянный номер стал одной из вершин альбома «Highway to Hell» — последней записи со Скоттом на вокале. Несмотря на любовь фанатов, песня не исполнялась на концертах вплоть до 2016 года, когда на место вокалиста временно заступил Эксл Роуз из Guns N'Roses, заменивший страдавшего от проблем со слухом Джонсона.

«Highway To Hell» (1979)

Заглавный номер с последнего альбома со Скоттом — неизменная визитная карточка группы. Кажется, никогда песня про дорогу в ад не была исполнена такого залихватского оптимизма, заставляющего поверить, что австралийцам и правда сам черт не брат.

«Rock'n'Roll Damnation» (1979)

Последняя песня, записанная AC/DC для альбома «Powerage». Сочинена была по просьбе рекорд-лейбла, потребовавшего от австралийцев сингл для радио. В результате композиция стала первой чартовой удачей группы в Великобритании.

«Back in Black» (1980)

После смерти Бона Скотта и приема в группу Брайана Джонсона музыканты полностью переделали уже придуманный альбом. Итогом стала пластинка «Back in Black», сегодня занимающая третье место среди самых продаваемых альбомов в истории. Заглавный номер — своеобразная эпитафия Скотту.

«Hells Bells» (1980)

Открывающий номер c «Back In Black» — один из ключевых на концертах группы. Во время исполнения песни Брайан Джонсон обычно звонит в гигантский колокол.

«You Shook Me All Night Long» (1980)

Еще одна песня, записанная для «Back In Black», но вышедшая в итоге на пластинке «Who Made Who» 1986 года. Регулярно занимает первые места в разнообразных чартах лучших гитарных песен в истории.

«Shoot To Thrill» (1980)

Абсолютная классика — еще один сингл с «Back In Black». Любопытно, что песня обрела второе рождение несколько лет назад — когда вошла в саундтрек второй части «Железного человека» с Робертом Дауни-младшим.

«Thunderstruck» (1990)

По легенде эта песня была написана после того, как в самолет, на котором летел Ангус Янг, попала молния. Впрочем, сам музыкант рассказывал, что песня родилась из гитарного джема, а название просто удачно сочетается с высоковольтным именем группы.

«Black Ice» (2008)

Последний альбом, записанный при участии Малькольма Янга под названием «Black Ice» — своеобразный тур де форс группы и убедительное доказательство того, что ветеранов не стоит списывать со счетов.