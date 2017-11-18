Пугачева и Галкин обвенчались

Шоумен Максим Галкин и певица, народная артистка СССР Алла Пугачева утром 18 ноября венчались.

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«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — написал Галкин в своем инстаграме.

Как следует из видео, в храме также были дети супругов — Гарри и Лиза. За первый час публикация собрала больше полумиллиона просмотров.

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Познакомил их третий муж певицы Филипп Киркоров. Первая встреча Аллы и Максима произошла в 2001 году на фестивале «Славянский Базар» в Витебске, где у Галкина был сольный концерт, сообщает сайт KP.Ru.

«Я видела программу «Кто хочет стать миллионером?», и мне было интересно, кто заменит Диброва. Я даже специально посмотрела передачу с новым ведущим. По-моему, думаю, неплохая замена. Во всяком случае, не повторяется человек. Вот и все.

Стыдно сказать, я даже не знала, что он еще и известный пародист. Это уже потом я попала на его сольный концерт, и мне безумно понравилось», — рассказывала примадонна.

После этого Галкин и Пугачева дуэтом записывают песню «Будь или не будь», и вся страна начинает обсуждать возможный роман, но певцы говорят, что между ними исключительно дружеские отношения и называют все остальные сообщения слухами.

«Может, это прозвучит обидно для Максима, но я уверена: ну никак у нас не может возникнуть каких-то любовных отношений. Я-то думала, что, услышав наш дуэт, все обратят внимание на песню, а не на какие-то сплетни... Но, значит, есть еще порох в пороховницах! Спасибо, люди добрые!», — признавалась Пугачева в 2001 году.

Однако в 2008 году Алла и Максим уже не скрывали, что живут вместе. На съемках шоу «Две звезды», которое Пугачева ведет с Галкиным, парочка за кулисами и на сцене признается друг другу в любви.

«Маленькая толстенькая птичка Пугач любит шустренького Галкина. Одуванчик мой, иди ко мне!», — шутила певица.

Вместе с тем на все вопросы о возможной свадьбе Пугачева отвечала категорическим отказом.

«Снова ставить штампик в паспорте? Не желаю, не хочу! А если со мной рядом человек, который уже несколько лет, то считайте, что я замужем», — поясняла примадонна.

Тем не менее, в 2011 пара поженилась, а спустя два года у них родились двойняшки. По словам директора певицы Елены Чупраковой, детей — мальчика Гарри и девочку Лизу — выносила суррогатная мать.

«Это была инициатива Аллы. Мы об этом заговорили после свадьбы, я до этого не знал, что еще 11 лет назад она заморозила свои яйцеклетки. Она мне об этом сказала только два года назад, когда мы поженились. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями», — рассказал Галкин.

В июне нынешнего года в Instagram-аккаунте Аллы Пугачевой опубликованы фотографии и видео, на которых певица принимает ванну. Кадры сделаны для поддержки нового шоу Максима Галкина. Передача «МаксимМаксим» стартовала на Первом канале в мае.

По сюжету Пугачева принимает ванну в своем замке, когда туда попадает Максим в образе Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря». Ролик также попал в эфир Первого канала.

Двумя месяцами ранее сообщалось, что Галкин арендовал на сутки автомобиль Lamborghini Murcielago, чтобы удивить Пугачеву.

«Это были съемки программы. Максим Галкин запускает новое юмористическое реалити-шоу. Алла Борисовна появится там в одном кадре», — пояснила владелица люксовой иномарки.

Впервые Пугачева вышла замуж в 1969 году — за циркового артиста-клоуна Миколаса Орбакаса.

В браке с ним она официально носила фамилию Орбакене, хотя на концертах выступала под своей девичьей фамилией Пугачева. В этом браке родилась Кристина Орбакайте. Спустя четыре года пара развелась.

Второй брак певицы — с кинорежиссером и писателем Александром Стефановичем — продлился с 1977 по 1981 годы. Затем, с 1985 по 1993 годы — примадонна была женой концертного директора и продюсера Евгения Болдина. В 1994 году певица вышла замуж за звезду эстрады Филиппа Киркорова, с которым была в браке до 2005 года.