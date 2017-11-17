На Украине Райкину досталось за Крым

В Одессе радикалы сорвали моноспектакль российского актера Константина Райкина «Над балаганом небо…» в Одесском академическом музыкально-драматическом театре им. В. Василько вечером 17 ноября.

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Сразу после начала представления в зрительный зал вошли около 20 активистов местных националистических организаций, на некоторых были балаклавы, и начали громко протестовать против выступления Райкина. Злоумышленники аргументировали это тем, что артист поддержал факт вхождения Крыма в состав России, сообщает УНИАН.

Затем радикалы направились к сцене, и Райкин сразу ее покинул. Тут же между зрителями и националистами произошла словесная перепалка. Радикалы скандировали «Слава — Украине!» и спрашивали у недовольных зрителей: «Чей Крым?». В ответ зрители отвечали, что заплатили за билеты, а Райкин — «замечательный артист» и поэтому они никуда не уйдут. Они даже специально аплодировали.

«Прямо сейчас — активисты до 20 человек, во главе с Сергеем Стерненко сорвали или срывают, концерт Райкина в украинском театре, на шум крик и т.д., граждане звонят «102», но, что по вашему мнению должны делать правоохранительные органы?

Стало интересно, граждане, высказывайтесь Не стесняйтесь», — написал в этой связи на своей странице в фейсбуке советник главы Национальной полиции по Одесской области Руслан Форостяк.

Вскоре, однако, видя, что никто ситуацию менять не собирается, включая правоохранительные органы, зрители начали покидать зал. Спор на повышенных тонах с применением оскорблений между националистами и поклонниками таланта Райкина продолжился в фойе. В театр прибыла полиция, в том числе начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

«Итак, концерт «крымнашиста» россиянина Райкина в Одессе сорван. Здесь не будут выступать те, кто поддерживает убийц. Следующий — Максим Барских, который на днях получал награду в Кремле. Его концерт запланирован на 04.12.17 тоже в Одессе. Всем спасибо!» — написал у себя в фейсбуке бывший глава одесского отделения экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Сергей Стерненко.

В конце октября в городе Хмельницкий сорвали концерт Насти Каменских и Потапа. Выступление должно было состояться в частном развлекательном заведении. Рядом собрались около 100 украинских националистов, которые сначала вели себя спокойно. Однако за час до начала шоу они стали бросать яйца и дымовые шашки,

а также разлили, предположительно, кровь в фойе помещения. Кроме того, между националистами и полицейскими произошли небольшие стычки. Задержанных не было, двое стражей порядка обратились за медицинской помощью из-за распыленного слезоточивого газа.

Двумя неделями ранее во Львове активисты сорвали концерт украинского артиста Сергея Бабкина в связи с его выступлениями в России. Люди, пришедшие на концерт с билетами, предприняли попытку прорваться внутрь. В свою очередь «блокировщики стали их отталкивать». После этого в конфликт вмешались полицейские, в связи с чем между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Организаторы концерта официально заявили, что выступление отменено и пообещали вернуть деньги тем, кто купил билеты.

За месяц до этого сообщалось, что в городе Днепр (бывший Днепропетровск) Дворец культуры отказал в аренде концертного зала организаторам запланированного на ноябрь концерта Райкина. Об этом рассказывал директор коммунального предприятия «Патриот» Днепровского горсовета Игорь Куликовский.

По его словам, представители общественных организаций письменным обращением попросили администрацию дворца «конструктивно пересмотреть в течение недели свою гражданскую позицию» и отказаться от планов предоставления в аренду своего помещения для этого концерта.

В июне концерт российского рэпера Басты, который должен был состояться в Одессе, был отменен после получения угроз со стороны радикалов. Об этом сообщали представители ночного клуба «Ибица», где было запланировано проведение мероприятия. В мае из-за протеста националистов в том же клубе «Ибица» был сорван концерт певицы Светланы Лободы, которая вызвала недовольство украинских радикалов в связи с частыми визитами и выступлениями в России.