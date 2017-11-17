Рихтер любви не добился

Сериал «Доктор Хаус» настолько известен, что при одном его упоминании вспоминается хромой человек с палочкой и немного скептичным лицом, который постоянно принимает обезболивающие таблетки, уверен, что пациенты только и делают, что лгут врачам, но при этом умудряется быть лучшим диагностом клинической больницы Принстон-Плейнсборо. У него есть собственная команда — несколько молодых медиков, набранных по оригинальным критериям, он вроде бы (иногда и очень неохотно) подчиняется главному врачу больницы Лизе Кадди, а в целом — судя по сериалу — у Грегори Хауса получается распутывать самые сложные случаи, перед которыми пасуют другие врачи. Собственно, поэтому его и держат на этой работе.

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«Доктор Хаус» выходил на канале Fox восемь сезонов, с 2004-го по 2012-й годы, заслужил неплохие рейтинги (эпизоды ранних сезонов смотрело в среднем по 20 млн человек), получал премии «Эмми» и «Золотой глобус», а также почти на регулярной основе — «Выбор народа» (People's Choice Awards). Сериал показывали более чем в шестидесяти странах мира; не обошла всеобщая «хаусомания» и Россию, где демонстрировали и оригинальное шоу, и сделанного по его подобию «Доктора Тырсу» с Михаилом Пореченковым. Но в 2017 году, через 13 лет после старта американского «Доктора Хауса», дело дошло и до его отечественной адаптации.





Рихтер, не Хаус

Пресс-служба канала «Россия 1»

Российский вариант назвали «Доктор Рихтер». Это официальный ремейк оригинального сериала — права на пересъемку были куплены, а сценарии серий показывались «вежливым американским кураторам» (как сказал КП режиссер отечественной версии Андрей Прошкин). И хотя из «Рихтера» были практически полностью убраны аллюзии на Шерлока Холмса, которые присутствовали в «Докторе Хаусе» (фамилия главного героя и его лучшего друга, а также другие мелочи), но связь с произведениями Конан-Дойля наш вариант сохранил (визуализированные размышления Рихтера — практически прямая цитата из британского «Шерлока»). А в целом

«Доктор Рихтер» получился покадровым ремейком «Доктора Хауса» — с сохранением основных принципов оригинала и даже его сюжетных линий.

С поправкой, разумеется, на перенос места действия в некий российский город и в клиническую больницу номер сто.

В принципе, желание отечественных телевизионщиков переснять зарубежные хиты всегда вызывает настороженность — несмотря на то, что подобная практика чрезвычайно распространена во всем мире (и в тех же США). Просто для России опыт таких переделок оказывается не всегда удачным — если, к примеру, «Воронины» («Все любят Рэймонда»), «Моя прекрасная няня» (просто «Няня») или «Счастливы вместе» («Женаты… с детьми») пришлись, что называется, ко двору (в основном благодаря интернациональному юмору), то с более серьезными проектами как-то не заладилось. Вряд ли можно назвать шедеврами российскую «Родину» (в оригинале — американский «Homeland», основанный, кстати, на израильских «Военнопленных»), которую в 2015-м показывал «Россия 1», или «Клима» (адаптация британского «Лютера» выходила в начале 2016-го на Первом).





Не та Кадди

Канал «Россия 1» анонсировал адаптацию сериала «Доктор Хаус» – #ДокторРихтер. Сейчас будет больно. Трейлерhttps://t.co/llcQIy0sbx — Кинематографист (@Cinemat0grapher) August 21, 2017

Эта настороженность в отношении «Доктора Рихтера» проявилась еще во время анонсирования, а когда в августе этого года были опубликованы первые видеоролики, проект пережил первый шквал критики.

«Сейчас будет больно», предупредил своих читателей пользователь твиттера Cinemat0grapher, публикуя видеоролик.

«Нет, я не плачу, мне #докторрихтер в глаз попал», — написал пользователь JackMeow.

Нет, я не плачу, мне #докторрихтер в глаз попал — Евген Меоу (@_JackMeow_) August 17, 2017

Разумеется, поклонники «Доктора Хауса» в первую очередь сравнивали актеров, сыгравших в «Докторе Рихтере» роли полюбившихся им персонажей из оригинального сериала. Выбор на главную роль Алексея Серебрякова никого не оставил равнодушным — он практически не играл комедийные роли (в отличие от Хью Лори, который до «Хауса» только этим и занимался).

Но, например, и «русская Кадди» — главврач сотой больницы в исполнении Анны Михалковой — пришлась не всем по душе.

«Доктор Кадди, это, конечно.... атас, ребята. расходимся #докторрихтер», — заявил пользователь sm__jen.







Разочарованные Рихтером

Самое большое разочарование этой осени. Все не то. Сразу приходит на ум поговорка про калашный ряд. Как жаль. С другой стороны, копия ни разу не превзошла оригинал. Публикация от @sophiyamarko Ноя 14 2017 в 1:02 PST

Показ «Доктора Рихтера» на канале «Россия 1» стартовал 13 ноября, и отзывы зрителей появились сразу после первых серий. В основном они были негативными, а зачастую даже нецензурными.

«Как-то стыдно и неловко смотреть на это все. Вроде хотели снять римейк Доктора Хауса, а получилась какая-то несмешная пародия», — написала пользователь Livejournal finikova-malina..

«Самое большое разочарование этой осени», — отразил свои эмоции после просмотра пользователь Instagram sophiyamarko.

Главным упреком «Доктору Рихтеру», впрочем, стало то, что сериал оказался «недоадаптированным» — то есть в нем остались черты оригинала, которые с трудом воспринимаются в условиях России.

«Наверное, сериал можно смотреть, если только полностью абстрагироваться от российской действительности,

— пишут пользователи в комментариях на странице проекта на сайте «КиноТеатр.Ru» и добавляют: — Если представить, что действо происходит в неизвестной нам России, где силы четырех врачей брошены на одного пациента с экзотической болезнью, не поддающейся выявлению большинством из современных методов анализа, которыми располагает эта чудо-клиника,... тогда да, можно окунуться в полет фантазии создателей сериала и просто наслаждаться игрой хороших актеров, благо в этом фильме таких актеров немало».

Впрочем, одна из претензий касалась и недостаточной степени адаптации. Например, некоторые пользователи уверены, что российской версии пошло бы на пользу, если бы фамилии главных героев были бы калькой с англоязычных аналогов.

У меня к фильму только один вопрос - почему не «Доктор Домов»? #ДокторРихтер pic.twitter.com/k3LKPw8vOj — Константин (@imjohnnydope) November 15, 2017







Рейтинги в норме

На фоне такого шквала критики удивительно выглядят вполне неплохие результаты по просмотрам первых серий «Доктора Рихтера». В понедельник, 13 ноября, по данным «Медиаскопа» (вся Россия, аудитория 18+), сериал смотрели 14,2% телезрителей (доля тех, кто вообще смотрел телевизор в это время), а рейтинг телесмотрения (доля от общей численности исследуемой аудитории) составил 5%.

Еще более удивительно то, что и во вторник, 14 ноября, когда на Первом канале шла трансляция товарищеского матча Россия — Испания, «Доктор Рихтер» сохранил свою аудиторию практически в неприкосновенности. Новые серии смотрели (вся Россия, 18+) 13,5% телезрителей, а рейтинг составил 5,1%. У футбола (который оказался не менее драматическим, чем медицинский процедурал) показатели составили 16,2% и 5,1% соответственно — в той же зрительской аудитории.

В среду, 15 ноября, «Доктор Рихтер» также остался, что называется, при своих — его доля составила 14,9% (данные по Москве, 18+), а рейтинг — 5,4%. У его прямого конкурента, сериала Первого канала «Крылья империи» (который также выходит в вечерний прайм), эти показатели составили 7,9% и 2,7% соответственно.

Впрочем, у той же «Родины» телерейтинги были намного больше.

Российская версия Homeland-а стартовала в марте 2015-го, собрав у экранов 26,5% зрителей и показав рейтинг 9,2%; в числовых показателях это примерно соответствует каждому десятому жителю страны, так что сериал спокойно занял первое место по итогам недели, опередив, к примеру, пятничное праймтаймовое шоу «Голос. Дети» (24,1% и 7,4%). Сравнить «Доктора Рихтера» с «Климом», пожалуй, не получится — адаптацию «Лютера» Первый канал показывал вечером по воскресеньям (начиная с 31 января 2016-го). У первой серии «Клима» доля составила 10,7%, а рейтинг — 2,8%, что очень неплохо для времени показа, но вертикальное программирование (одна две серии в неделю; так же показывался, к примеру, «Метод») в России распространено не так широко, как ремейки западных сериалов.