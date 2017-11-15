Франсуа Озон: пять за пятьдесят

Крысятник

Дебютная картина Озона наделала много шума: публика встретила картину с восторгом, а критика сразу заговорила о молодом режиссере в самых уважительных выражениях. Собственно, новичком Озон к тому моменту не был — на его счету был уже десяток прекрасных короткометражек. «Крысятник» в ироничной форме занимается деконструкцией идеи добропорядочной французской семьи, чья жизнь меняется с появлением в доме (и в кадре) нового члена семьи — крысы. Точнее, меняется поведение членов семьи: сын Николя признается в своей гомосексуальности, призванный урезонить его школьный учитель завязывает с ним романтические отношения, дочь Софи выбрасывается из окна и едва остается жива. В оригинале картина называется «Ситком» — и вполне описывает происходящее.

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Бассейн

«Авторский блокбастер» Озона — фильм о писательнице Саре, уезжающей в глушь Италии для концентрации на новой работе, но вместо этого знакомящейся с молодой и шумной девушкой Жюли, водящей к себе любовников. Однажды она, дочь хозяина ее дома, попадает в криминальную переделку — и Сара (Шарлотта Рэмплинг) решает помочь ей. Вопреки канонам и стереотипам жанра, у заговорщиц все проходит удачно.

Однако именно в этом месте фильм делает жанровый разворот: Саре предстоит понять, была ли Жюли в реальности или стала лишь частью ее воображения.

Фильм получил премию Европейской киноакадемии, французскую премию «Сезар» за лучшую женскую роль, а также принял участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Капли дождя на раскаленных скалах

Экранизация непоставленной пьесы Райнера Вернера Фассбиндера — дань памяти и уважения, которые молодой режиссер чувствовал по отношению к своему неугомонному предшественнику. Сюжет — история знакомства и совместной жизни бизнесмена средних лет Леопольда и двадцатилетнего Франца. Познакомившись на улице, они остались на долгие годы вместе и вместе доплыли до крушения совместно построенной любовной лодки. Немалую роль в этом сыграли домработница-трансгендер Вера и Анна, бывшая любовница Франца. Этим фильмом Озон показал, что может не только стилизоваться под то кино, на котором рос сам, но и работать с сюжетами классиков.

Восемь женщин

Детективный мюзикл — или даже водевиль. Большая семья оказывается под Рождество в загородном доме, хозяина которого находят зарезанным в своей постели. Восемь женщин — каждая со своей биографией, своим стилем и своей песней — выясняют, кто и за что мог свести с ним счеты. Озон в этой картине собрал лучшую женскую сборную в истории кино нового века: Катрин Денев, Фанни Ардан, Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Людивин Санье и др.

Отчаянная домохозяйка

В оригинале картина называется «Potiche», то есть безделушка. В заглавной роли — Катрин Денев, которую Озон утащил из своих же «8 женщин». На дворе — 70-е. То есть время, когда еще считалось, что женщине первое место принадлежать не может по определению — ни в семье, ни на работе. Собственно, героиня Денев и не работает — она жена-безделушка фабриканта-эксплуататора по фамилии Пижу, на заводе которого происходит забастовка, на фоне которого начинает бастовать его сердце: инфаркт.

Делать нечего – мадам Пижу приходится брать управление производством в свои руки.

И они оказываются куда более нежными и бережными – начав заботиться о работниках и подробнее узнавать об их нуждах, она накопленными за годы сидения дома нежностью и энергией меняет дела к лучшему. Рассчитанная на массового зрителя картина с хэппи-эндом у Озона незаметно превратилась в гимн женщинам и феминизму – в лучшем смысле этого слова.

Stephane Mahe/Reuters Режиссер Франсуа Озон

Молода и прекрасна

Школьница Изабель спит с мужчинами за деньги. Нет, это не современная Соня Мармеладова, скорее наоборот – ей настолько скучно дома, что и секс, который она предоставляет состоятельным господам, и деньги, которые она от них получает, служат ей только для того, чтобы разогнать тоску. Получается не очень – пока однажды ее семья случайно не узнает, чем занимается их дочь. Сюжет, звучащий как эротический триллер, у Озона становится поводом с сочувствием и сопереживанием всмотреться в лицо молодого поколения, которое для него олицетворяла молодая и бесстрашная актриса Марина Вакт. Ее потом Озон снимет еще раз – в недавнем «Двуличном любовнике», о котором Озон рассказывал в интервью Газете.Ru.