Он вам не Хаус

Учительница Ирина (Екатерина Вилкова) после романтического свидания возвращается к своим юным ученикам, но во время урока теряет сознание. В городской клинической больнице ее болезнью начинает заниматься доктор Рихтер (Алексей Серебряков), у которого есть твердые принципы и повышенное отвращение к пациентам — с Ириной приходится общаться его ассистентам: неврологу Руслану Егоршину (Павел Чинарев), эндокринологу Владимиру Калинину (Дмитрий Ендальцев) и иммунологу Ольге Ходасевич (Полина Чернышова).

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Правда, совсем избежать больных Рихтеру не удается. Главврач больницы (Анна Михалкова) фактически шантажом заставляет его вести прием, но даже эти часы он использует, чтобы лучше разобраться в сложной болезни, поразившей Ирину. Чтобы найти первопричину заболевания, ассистентам Рихтера предстоит побывать и в школе, где она работала, и в ее квартире — причем нелегально, с нарушением закона.

Канал «Россия 1» стартовал сериал Андрея Прошкина «Доктор Рихтер» --

очень близкий ремейк медицинской драмы «Доктор Хаус», в которой наш Алексей Серебряков заменил Хью Лори в роли всемирно известного диагноста.

Пресс-служба канала «Россия 1»

Оригинальный «Доктор Хаус» вышел в далеком уже 2004-м и повлиял, пожалуй, на все медицинские процедуралы, которые снимались позже — они больше походили на судебно-следственные драмы, преступником в них оказывалась какая-нибудь трудноопределяемая болезнь, с которой и боролись врачи. Американский «Доктор Хаус» продержался на канале Fox восемь лет, был продан для показа в огромное количество стран (более шестидесяти, в том числе и в Россию) и был закрыт в 2012 году, после восьмого сезона, на фоне падающего рейтинга: самым популярным был третий сезон шоу (средняя аудитория — около 20 млн человек), а самую последнюю серию (в мае 2012-го) посмотрело меньше девяти миллионов.

Но популярность сериала от столь удручающих цифр уже не зависела.

Главного героя — хромого доктора, избегающего разговоров с пациентами, поскольку твердо уверен, что они лгут, и принимающего обезболивающее под названием «викодин» знали даже те, кто не смотрел ни одной серии «Хауса». Ну а аутоиммунное заболевание под названием «волчанка» вообще превратилось в своего рода мем, знакомый и далеким от медицины зрителям. В принципе, «Доктор Хаус» превратился в отдельное культурное явление современности, оттеснив на задний план другие роли, сыгранные Хью Лори — например, недалекого аристократа Вустера из сериала «Дживс и Вустер».

Обратили внимание на феномен «Хауса» и отечественные телевизионщики. Его мельком упоминали в нескольких медицинских шоу (например, в «Интернах»), но сериал «Доктор Тырса» с Михаилом Пореченковым на полноценный «ответ ихнему доктору» все же не тянул — и не потому, что композиционно слишком напоминал зарубежный аналог. Напротив, в нем не оказалось всего того, за что зрители полюбили Грегори Хауса буквально с первых серий — уж слишком наш Тырса был иным.

Исправить этот недостаток и был призван «Доктор Рихтер», права на адаптацию которого были приобретены вполне законно, честь по чести.

Пресс-служба канала «Россия 1»

Основные приметы доктора Хауса в его новой отечественной ипостаси — докторе Андрее Рихтере — сохранены достаточно бережно. У него есть несколько молодых помощников, которые повторяют команду Хауса в первом сезоне, подобранных не только по полученным в медицинскому институте знаниям («Его я взял за то, что он вор, другого — по блату. А тебя за то, что ты красивая», — говорит Рихтер). Есть и властная главный врач, у которой команда Рихтера на особом счету и которая все же не допускает полной анархии. Даже сюжет первых серий «Доктора Рихтера» взят из первых эпизодов «Доктора Хауса».

Правда, главные герои двух похожих сериалов серьезно различаются.

Перенос сюжетов западных сериалов в российскую действительность часто встречает такие трудности, о которых даже не задумывались авторы оригинала. И получается по-разному — иногда выходит «Обратная сторона луны» (адаптация британской драмы «Жизнь на Марсе»), но чаще — «Родина» или «Клим» (тоже британский «Лютер»).

Да, доктор Рихтер тоже — как и доктор Хаус — ходит с палочкой, у него постоянно болит нога после травмы, он с трудом терпит уколы, которыми пытается облегчить его страдания друг врач-онколог Родионов (Виталий Хаев), предпочитая таблетки «трамадола». И так же обходит десятой дорогой больных — ибо что они могут сказать, кроме вранья?

Фоторепортаж: Кадры из сериала "Доктор Рихтер" __is_photorep_included10985114: 1

Но у сыгравшего Рихтера Алексея Серебрякова творческая биография серьезно отличается от «дохаусных» работ Хью Лори, который всегда позиционировался как комедийный актер, и наработанный им за многолетнюю карьеру образ сильно диссонировал с образом серьезного врача-диагноста. И пусть Серебряков уверенно чувствует себя в этой роли, его циничные шутки — большей частью пришедшие из «Хауса» — оказываются не шутками даже («конечно, она умрет, а мы посмотрим, от чего она будет умирать»), а констатацией чего-то печального и неизбежного. И дело даже не в том, что куда-то делись отсылки к «философу Джаггеру». Рихтер шутит со слишком мрачным видом — так могут говорить слесарь Сергеев из «Левиафана» или уголовник Лёха Штырь из криминальной драмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», но не доктор Хаус из клинической больницы Принстон-Плейнсборо в штате Нью-Джерси.