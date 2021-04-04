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Онлайн-аскеза: так ли нам нужны соцсети
Мы проводим онлайн примерно столько же времени, сколько тратим на сон. Об этом говорит последний отчет о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021. Жажда информации – вот, что подталкивает почти две трети пользователей выходить в Интернет. Неожиданно, но первую скрипку здесь играют социальные сети – люди все чаще используют их для того, чтобы найти товары или услуги: в России так делают 42% опрошенных. Среди них больше всего молодежи – похоже, поколение Z вообще забывает, для чего созданы поисковые системы...
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