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Эксперт назвал правила когнитивной гигиены для устранения тревожности от новостей

Член Общественной палаты РФ Сабитов: недоверие так же разрушительно, как наивность
Общественная палата Российской Федерации

Полное недоверие ко всему подряд не менее разрушительно, чем наивность. Человек, уверенный, что все сообщения лживы, так же легко теряет связь с реальностью, как человек, верящий каждому предупреждению. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член правления РОЦИТ, зампред Общественного совета при Минцифры России, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Эксперт подробно разобрал, как информационная тревога копирует сценарий мошеннического звонка.

Архитектура обмана

Однажды летом прошлого года москвичке позвонил человек, представившийся сотрудником маркетплейса. Он сообщил о якобы поступившей посылке и попросил назвать код из сообщения. Затем женщина получила уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах», и сама набрала указанный там номер «горячей линии». После разговора с лжесотрудниками государственных ведомств она забрала из банковской ячейки более 18,7 миллиона рублей и передала деньги курьеру.

В этой истории хорошо видна архитектура современного обмана. Жертву не просили отдать миллионы сразу, а постепенно «накручивали».

Сначала появился безобидный бытовой повод — посылка. Потом возникла техническая проблема — якобы взломанная учетная запись. Лишь после этого в разговор вошла угроза сбережениям, а следом появилось якобы решение проблемы.

Другими словами, мошенник не торгует убедительной легендой, а навязывает нужный ему темп и настрой жертве. Пока человек движется по чужому сценарию, каждый следующий шаг кажется логическим продолжением предыдущего. Посылка объясняет код, код объясняет взлом, взлом объясняет появление фейковой службы безопасности, а страх потерять деньги оправдывает действия, которые еще утром показались бы абсурдными.

Подобный способ управления вниманием давно вышел за пределы преступных колл-центров. В информационной среде место телефонной трубки заняла бесконечная лента.

Вместо одного собеседника действуют десятки анонимных каналов, коротких роликов, скриншотов, голосовых сообщений и публикаций с пометками «срочно», «максимальный репост» или «пока не удалили». У этих сообщений могут быть разные создатели и разные цели.

Одни пытаются повлиять на общественные настроения. Другие собирают подписчиков, продают рекламу или заманивают аудиторию на сомнительные ресурсы. Третьи ничего не создают сами, а просто пересылают увиденное, поскольку боятся промолчать о потенциальной опасности. Но независимо от происхождения контента его воздействие часто строится по той же схеме, что и телефонная афера: сначала тревога, потом дефицит времени, затем требование реакции.

Такое сообщение редко ограничивается информацией о событии. Оно одновременно объясняет, что именно следует чувствовать и какой вывод необходимо сделать.

Читателю не просто рассказывают о происшествии — ему сообщают, что ситуация якобы выходит из-под контроля. Не просто показывают спорное решение — объявляют его началом необратимого краха.

Не просто предупреждают о риске — требуют немедленно уехать, снять деньги, купить товары, закрыть счета или разослать публикацию всем знакомым.

Особенно эффективны сообщения, которые вырастают из реального происшествия. В январе 2026 года после нападения подростка на сотрудницу лицея в Нижнекамске в комментариях к новостям начали распространяться ссылки на каналы с новыми угрозами. Сам инцидент действительно произошел, но городским властям пришлось отдельно разъяснять, что последующие угрожающие публикации не имели под собой реальных оснований и распространялись ради паники.

Ключевое отличие

Учитывая, что для лжи используется правда, полезность привычного деления информации на истину и фейк ограничена. Манипулятивное сообщение может почти целиком состоять из настоящих фрагментов: подлинных кадров, реально существующих должностей, узнаваемых логотипов, официальной терминологии и верных географических названий. Подделка иногда находится только в дате, подписи, озвучке или причинно-следственной связи.

Так, в июне 2025 года в Липецкой области распространялись созданные с помощью нейросетей видеозаписи, на которых губернатор якобы предупреждал о массированных атаках и призывал жителей покинуть дома и регион. Региональные власти заявили, что таких обращений глава области не делал.

Смысл подобной подделки заключается не только в том, чтобы заставить аудиторию поверить фальшивому спикеру. Фигура губернатора используется как механизм передачи полномочий: если предупреждение произносит человек, отвечающий за регион, значит, угроза якобы подтверждена, а предложенное действие санкционировано властью.

Видеоряд при этом заменяет документ. Зрителю показывают лицо и голос, чтобы он не успел спросить, существует ли соответствующее постановление, где опубликовано официальное сообщение и почему его нет на проверяемых ресурсах.

В этом состоит одно из главных отличий массовой информационной манипуляции от классического мошенничества. Преступнику обычно требуется конкретный результат: код, перевод, наличные или доступ к учетной записи. Автору тревожного контента порой достаточно изменить фон восприятия.

Его успехом становится не определенное действие, а состояние, в котором аудитория ожидает худшего, меньше доверяет проверяемым источникам и быстрее реагирует на следующий раздражитель.

Человек может не поверить полностью ни одному сообщению и все равно оказаться под их воздействием. Повторение создает ощущение распространенности. Если похожий сюжет попадается несколько раз в разных каналах, возникает впечатление, будто источники независимо подтверждают друг друга. На практике они могут копировать одну публикацию, пересказывать один неподтвержденный слух или использовать один и тот же фрагмент записи.

Но проблема не сводится к существованию нескольких авторов со злым умыслом. Сама цифровая инфраструктура вознаграждает материалы, способные быстрее других захватить внимание. В этой конкуренции спокойное уточнение почти всегда начинает с проигрышной позиции. Оно требует времени, допускает неопределенность и редко предлагает простой ответ. Тревожная публикация, напротив, обещает мгновенно объяснить происходящее и назначить виновного.

Основы когнитивной гигиены

Защищающая от такого воздействия когнитивная гигиена не заключается в том, чтобы перестать воспринимать опасность всерьез. Полное недоверие ко всему подряд не менее разрушительно, чем наивность. Человек, уверенный, что все сообщения лживы, так же легко теряет связь с реальностью, как человек, верящий каждому предупреждению.

Более надежная стратегия — возвращать себе контроль над последовательностью действий. Сначала необходимо установить, что именно известно, затем отделить установленный факт от авторского объяснения, и лишь после этого решать, требует ли ситуация практической реакции.

Разберем конкретнее. Если сообщается о новом законе, у него должны быть название, номер, дата и официальный текст. Если публикуется видео с заявлением чиновника, полная запись должна находиться на его официальных ресурсах.

Если показано происшествие, необходимо выяснить место и время съемки. Если автор ссылается на очевидцев или источники, важно понять, можно ли проверить их утверждения независимо от самого автора.

Отдельного внимания заслуживает команда, содержащаяся в сообщении. Просьба распространить информацию, купить определенный товар, снять наличные, покинуть город или перейти в закрытый канал не подтверждает опасность. Напротив, чем серьезнее предлагаемое действие, тем выше должны быть требования к доказательствам.

Полезно также менять канал связи. Получив звонок якобы из банка, человек может самостоятельно набрать номер, указанный на карте. Увидев тревожную публикацию, он может выйти из канала и проверить информацию на ресурсах ведомства, региональных властей и нескольких редакций. Обсуждение с близкими тоже является способом проверки: чужой сценарий особенно силен, пока человек остается с ним один на один.

Мошенническая схема разрушается не тогда, когда жертва оказывается умнее профессионального манипулятора. Она разрушается, когда человек перестает двигаться с заданной ему скоростью.

Кладет трубку. Перепроверяет номер. Задает вопрос, которого нет в подготовленном сценарии. С информационным давлением, масштабы которого в России беспрецедентны, действует тот же принцип.

Нам не обязательно заранее знать, какая распространенная ЦИПсО публикация окажется фальшивой, а какое предупреждение подтвердится. Достаточно не отдавать автору сообщения право определять, сколько у нас есть времени на размышление и какой вывод мы обязаны сделать.

Автор: председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член правления РОЦИТ, зампред Общественного совета при Минцифры России, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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