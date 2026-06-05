Преступник не останется безнаказанным: дело Кана Кварчия

В Сочи состоялось заседание по уголовному делу Кана Кварчия — обвиняемого в угрозе убийством и разбойному нападению на граждан России. Приговор: 10 лет 6 месяцев строгого режима. Депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев объяснил, почему Россия всегда защищает права соотечественников.

Россия всегда защищает права соотечественников, где бы они не подверглись нападению. Включаются разные механизмы: решают вопросы МИД, консулы, а где-то — международные цивилизованные правовые механизмы. Если кто-то совершил преступление, то по законам данного государства он несет соответствующее наказание — мы же, как правило, остаемся этим удовлетворены.

В случае с Каном Кварчия мы ждали, что абхазская сторона накажет человека согласно собственным законам, то есть накажет преступника. Но поскольку у него был депутатский мандат, равно – иммунитет, а парламент отказался его лишить, судебный процесс не состоялся.

Если бы он состоялся, однозначно, данный человек не был судим в России. Тут важно отметить — в России за одно и то же преступление не судят дважды, и этого принципа, общемирового между прочим, мы неукоснительно придерживаемся.

Но поскольку суд в Абхазии не состоялся, уже российской юстиции пришлось, в качестве вынужденной меры, проводить собственное расследование, судить преступника и вынести соответствующий приговор. Еще раз повторю: в данном случае мы на стороне элементарной справедливости. Его не наказали там, значит накажут у нас – за преступление против наших сограждан. Если преступление совершено, то преступник должен понести ответственность, прежде всего, по законам своей страны.

Но если это невозможно по каким-то причинам, кто-то препятствует это делать, то он должен быть наказан уже нашей страной, поскольку жертвами преступления были российские граждане.

Уверен, Россия ни в коем случае не хочет создавать такой прецедент, когда преступление против наших соотечественников остается безнаказанным только потому, что у кого-то где-то там есть какой-то местный депутатский мандат. Если мы это хоть раз допустим, то завтра все эти «люди с мандатами» поймут, что им все сойдет с рук, и будут спокойно нарушать права россиян. Такого быть не должно. Кем бы они ни были, пусть беспокоятся! Поэтому, в случае с Кварчия, произошло ровно то, что должно было произойти.

Автор — депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев.

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