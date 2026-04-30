Выстоять под напором Запада. Путин сыграл ключевую роль в сопротивлении Ирана?

Состоявшийся накануне телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа довольно четко «высветил» важнейшую роль, которую играет российский лидер в вопросах урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Политолог Илья Ухов подчеркнул, что Россия в целом оказывает системное стабилизирующее воздействие на регион, и Иран тут является, пожалуй, наиболее показательным примером.

В отличие от многочисленных европейских подпевал США, которые в какой-то момент образовали фронду и попытались критиковать Трампа за катастрофичные по последствиям планы наземного вторжения в Иран, Россия последовательно поддерживала и поддерживает своего союзника – Тегеран, осуществляет конкретные программы экономического и военно-технического сотрудничества с исламской республикой.

В этой связи очень характерно выглядит паттерн, «рисунок» контактов иранского руководства с президентом России. Если проанализировать соответствующие заявления, телефонные переговоры – в частости, с президентом Ирана Пезешкианом, контакты по линии МИДов, то становится ясным, что иранцы крайне благодарны России и лично Путину. О сущности помощи, которую оказала Россия Ирану, можно только догадываться, но можно с полной долей уверенности утверждать, что российское содействие стало одной из причин того, что Иран, его политическая система, вооруженные силы устояли перед массированным ударом со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Следует отметить, что в современной войне, помимо собственно ракет и дронов – чего у иранцев у самих произведено в избытке, критически важны данные разведки. Спутники, спутники и еще раз спутники – опыт проведения СВО на Украине подтверждает, что для эффективных ударов по критической инфраструктуре и военным объектам противника нужна геостационарная спутниковая группировка. И если для ударов по американским базам в том же Ираке особые разведданные не нужны – иранские прокси и так уже годами «срисовывали» все возможные конфигурации американских баз в стране, то для эффективного поражения дорогостоящих самолетов ДРЛО типа Boeing E-3 Sentry, которое успешно осуществил Иран, нужны, скажем так, технологии немножко другого уровня. Откуда они у иранцев – вопрос интересный.

Другой важный момент – это системы ПВО, которые на первоначальном этапе нападения США на Иран отработали не очень хорошо. Были у американцев и успешные удары по правительственным объектам, убиты многие высокопоставленные руководители Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Однако в какой-то момент американцы потеряли динамику ударов, иранцы начали сбивать их самые передовые разведывательно-ударные дроны, в частности, в районе Исфахана ПВО Ирана уничтожило несколько новейших MQ-9 Reaper.

Помимо этого, с необычайной точностью и эффективностью были «вынесены» критически важные для всей системы ПВО и даже ПРО США в регионе загоризонтные радары и наземная инфраструктура на базах Пентагона. Этими действиями иранцы фактически ослепили систему ПВО Центрального командования США и начали почти без противодействия «кошмарить» оппонентов – к примеру, частота и уровень прорыва иранских ракет по базам в Саудовской Аравии и Израиле многократно возросла. Сыграло свою роль и истощение запасов противоракет – но, очевидно, была нужна и практическая техническая помощь.

Если говорить о поддержке Иана, которая помогла стране выстоять, то с уверенностью можно утверждать, что Россия помогала с поставками критически важного технологического оборудования. Наверняка осуществлялась помощью по медицинской линии, поставлялись медикаменты. Сложно говорить с уверенностью, но наверняка Россия вела и большую закулисную работу по установлению пусть и шаткого – но перемирия. Именно Москва и лично Путин для всех сторон конфликта видятся наиболее приемлемыми и понятными точками контакта – недавний визит министра иностранных дел Ирана Арагчи и его встреча с Путиным как раз отражают эту тенденцию.

Об истиной роли президента Путина в успешном сопротивлении Ирана мы узнаем сильно позже, многие аспекты этих событий будут разбирать историки в будущем. Те не менее, можно утверждать с уверенностью, что без этой помощи со стороны Путина, за которую его постоянно благодарят иранцы, Тегерану пришлось бы нелегко и кто знает, выстояла бы исламская республика при таком «накате» со стороны США.

Автор: политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.