Фильтр или дыра в заборе. Как VPN превращаются в инструмент утечек?

На фоне блокировок и ограничений в интернете резко вырос спрос на «волшебные кнопки», которые якобы возвращают доступ к привычным сервисам. И именно в этот момент, когда пользователю особенно хочется простого решения, активизируются те, кто зарабатывает на доверии. Человеку предлагают скачать приложение, где достаточно нажать одну кнопку – и доступ получен. Однако не к сети, а к данным и деньгам пользователя. Эксперт РОЦИТ, блогер и журналист Илья Гогуа рассказал, чем может быть опасен VPN.

VPN не всегда был так распространен – изначально технология задумывалась как инструмент для защищенного доступа в корпоративные сети, а не как массовый потребительский продукт. Но сегодня он продается именно как универсальное средство доступа в интернет или защиты своей приватности. При этом ключевой вопрос обычно остается за скобками: кому именно пользователь передает весь свой трафик. А ведь VPN – это не просто «туннель», это точка, через которую проходят логины, пароли, переписка, платежные данные. И если этот туннель контролируется мошенниками или просто недобросовестной компанией, он превращается не в фильтр, а в дыру в заборе.

Риски от VPN появились далеко не вчера. Еще в ноябре 2024 года «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа приложений, маскирующихся под VPN, которые на деле оказываются вредоносными или потенциально нежелательными. Пользователь скачивает бесплатный сервис для обхода блокировок, а вместе с ним получает инструмент слежки или кражи данных.

Параллельно исследователи фиксируют более сложные схемы. Так в 2024 году злоумышленники распространяли вредоносное ПО через поддельные VPN-клиенты, имитирующие, например, корпоративный GlobalProtect. Через такой VPN на устройство доставлялся загрузчик вредоносного кода, после чего пользователь фактически сам открывал доступ к своей системе.

В 2025 году эта тенденция только усилилась: аналитики описывали кампании, в которых троянизированные VPN-приложения распространяли вредоносы с функциями удаленного управления, кражи данных и записи нажатий с клавиатуры. Другими словами, мы видим устойчивую модель атак, где VPN регулярно используется как приманка.

Но еще опаснее ситуация на уровне инфраструктуры. За последние годы VPN не раз становился точкой входа в атаках на компании и государственные структуры. Один из самых показательных кейсов – уязвимости в Pulse Secure, которые использовались связанными с Китаем группами для атак на оборонные организации США.

Приведу еще один пример. В 2024 году Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) выпустило экстренную директиву из-за уязвимостей в Ivanti Connect Secure – еще одном популярном VPN-решении. Регулятор прямо указал на активную эксплуатацию этих уязвимостей и потребовал срочных мер от федеральных органов. Все это наглядно показывает, что VPN давно стал не только инструментом защиты, но и удобной точкой атаки, даже на государственные структуры, которые однозначно инвестируют в свою безопасность.

И здесь возникает главный парадокс. Чтобы VPN действительно повышал безопасность, за ним должна стоять полноценная система: аудит, контроль логов, защита серверов, мониторинг атак, реагирование на инциденты. Это означает наличие отдельной команды специалистов по кибербезопасности. Это дорого, сложно и требует постоянной работы. И это точно не совпадает с привычной обычной пользователю моделью «скачал приложение и нажал кнопку».

Поэтому любой, кто просто хочет обойти ограничения, почти всегда оказывается в зоне риска. Он не знает, кто стоит за сервисом, где находятся серверы, ведется ли логирование, кому передаются данные. А в условиях, когда мошенники активно эксплуатируют тему возврата доступа к привычным сервисам, это становится особенно опасно. Под видом VPN человеку могут продать что угодно, начиная от сбора данных вплоть до полноценного вредоносного инструмента.

Важно понимать простую вещь. Безопасность – это не продукт, а процесс. VPN может быть его частью, но только при осознанном использовании и в правильной архитектуре. Во всех остальных случаях он легко превращается в уязвимость. И когда в следующий раз появится желание установить очередной быстрый и бесплатный VPN, стоит задать себе простой вопрос: кому именно вы готовы доверить весь свой цифровой след. Потому что в реальности этот «туннель безопасности» все чаще оказывается аккуратно замаскированным каналом утечки.

Использование VPN-сервисов сегодня сопровождается рядом серьезных рисков, о которых пользователи часто не задумываются. Изначально VPN – это технология защищенного удаленного доступа, применяемая, например, для подключения к корпоративной инфраструктуре. Однако массовое использование сторонних приложений фактически означает передачу интернет-трафика третьим лицам, чья добросовестность и реальные намерения остаются неизвестными.

На этом фоне фиксируется рост числа мошеннических и непрозрачных сервисов. Пользователи нередко устанавливают сразу несколько VPN-приложений, не проверяя их происхождение и условия работы. При этом бесплатные сервисы зачастую монетизируют данные пользователей, а платные – не всегда обеспечивают должный уровень прозрачности и безопасности.

Отдельного внимания заслуживает практика «самостоятельного» развертывания VPN на арендованных зарубежных серверах. Несмотря на видимость контроля, фактически пользователь взаимодействует с инфраструктурой, находящейся в собственности третьих лиц, что также несет потенциальные угрозы утечки данных и несанкционированного доступа.

Кроме того, современные цифровые сервисы активно используют пользовательские данные для построения поведенческих моделей и сегментации аудитории. Это создает возможности для целевого информационного воздействия, в том числе на уровне отдельных социальных или региональных групп.

В целом можно ожидать дальнейшего роста числа VPN-сервисов при одновременном увеличении их закрытия и перезапуска. В этих условиях ключевым фактором становится осознанность пользователей и понимание того, что использование подобных инструментов без должной оценки рисков может привести к утрате контроля над личными данными и цифровой безопасностью.

Автор: эксперт РОЦИТ, блогер и журналист Илья Гогуа.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.